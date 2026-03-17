Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tìm thấy hàng ngàn hiện vật từ thế kỷ 19 ở thị trấn khai thác mỏ của Mỹ

Kho tri thức

Các nhà khảo cổ đã khai quật được hàng ngàn hiện vật có từ thế kỷ 19 tại thị trấn khai thác mỏ ở Utah, Mỹ trong quá trình xây khu nghỉ dưỡng trượt tuyết.

Tâm Anh (TH)
Vào mùa hè năm 2025, các nhà khảo cổ phát hiện hàng ngàn hiện vật có từ thế kỷ 19 ở thị trấn Alta, Utah, Mỹ. Được thành lập vào khoảng năm 1865, thị trấn này từng phát triển bởi hoạt động khai thác vàng, bạc ở hẻm núi Little Cottonwood. Ảnh: Utah Department of Cultural &amp; Community Engagement.
Tuy nhiên, cuộc sống sầm uất ở Alta chấm dứt sau khoảng 20 năm khi xảy ra trận lở tuyết kinh hoàng và trận cháy lớn khiến thị trấn này gần như bị bỏ hoang. Ảnh: Utah State Historic Preservation Office.
Vào thời kỳ hưng thịnh, thị trấn Alta là nơi sinh sống của hơn 1.000 người dân. Đến cuối những năm 1870, dân số ở nơi đây sụt giảm nhanh và chỉ còn khoảng 300 cư dân. Ảnh: Utah Department of Cultural &amp; Community Engagement.
Khu vực tìm thấy các hiện vật cổ xưa là khu vực lắp đặt các đường ống tạo tuyết trong khuôn khổ dự án xây khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Alta. Ảnh: Utah State Historical Society.
Những hiện vật được tìm thấy bao gồm: các chai lọ, tiền xu, đế giày, đạn, mũ da của thợ mỏ, quần áo, dụng cụ nấu ăn, chai nước hoa... Ảnh: Utah State Historic Preservation Office.
Trong số các hiện vật, một chiếc chai nguyên vẹn chứa chất lỏng bên trong và được đậy kín bằng nút chai. Các nhà nghiên cứu tin rằng đó là chai rượu sherry hoặc rượu táo. Để biết chính xác chất lỏng trong chai là gì, các chuyên gia sẽ cần phân tích kỹ lưỡng hơn trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Utah State Historic Preservation Office.
Theo các nhà khảo cổ, nhiều hiện vật được tìm thấy trong tình trạng khá nguyên vẹn. Do số lượng hiện vật lớn trải dài trên khu vực rộng lớn nên các nhà khảo cổ đã kêu gọi các tình nguyện viên đến giúp đỡ. Ảnh: Earth.com.
Đến nay, khoảng 5.000 - 6.000 hiện vật đã được khai quật. Các nhà khảo cổ học cho rằng có thể vẫn còn hàng triệu hiện vật khác vẫn đang bị chôn vùi bên dưới mặt đất chờ con người tìm thấy. Ảnh: westernmininghistory.com.
Hàng ngàn hiện vật được tìm thấy cung cấp bằng chứng giúp làm sáng tỏ cuộc sống thường nhật của những người thợ mỏ và gia đình sống ở Alta hơn 100 năm trước như thế nào. Ảnh: westernmininghistory.com.
Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT