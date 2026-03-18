Chuột chù voi quý hiếm lần đầu tiên chào đời ở Anh

Vườn thú Hertfordshire ở Anh mới có thêm thành viên mới là 2 cá thể chuột chù voi quý hiếm. Đây là lần đầu tiên loài này được ghi nhận chào đời ở Anh.

Tâm Anh (TH)

Chỉ nặng khoảng 30g khi chào đời, 2 cá thể chuột chù voi quý hiếm có kích thước rất nhỏ nên ban đầu các nhân viên của Vườn thú Hertfordshire không phát hiện ra. Họ thấy chúng khi xem lại đoạn phim camera giám sát quay đêm.

Hai cá thể chuột chù voi trên chào đời vào ngày 23/2 từ cặp "bố mẹ" là Nuru và Mala. Chúng lần đầu tiên rời tổ là vào thứ năm tuần trước, tức vài tuần sau khi chào đời.

Chuột chù voi có nguồn gốc từ châu Phi. Việc loài động vật quý hiếm này lần đầu sinh sản tại Anh được kỳ vọng sẽ giúp ích cho việc nghiên cứu liên tục về chúng.

Hai cá thể chuột chù voi mới chào đời ở vườn thú của Anh. Ảnh: Hertfordshire Zoo/TwoPointO Media.

Tyler Whitnall, Giám đốc điều hành tại Vườn thú Hertfordshire, cho biết: "Chứng kiến ​​ca sinh đầu tiên của loài chuột chù voi ở Anh ngay tại Vườn thú Hertfordshire là một cảm giác tuyệt vời".

Vườn thú Hertfordshire cho biết 2 cá thể chuột chù voi mới chào đời dự kiến ​​sẽ thu hút nhiều du khách để có thể tận mắt chiêm ngưỡng loài động vật có vú nhỏ.

Ảnh: Hertfordshire Zoo/SWNS.

Hiện các bác sĩ thú y của Vườn thú Hertfordshire theo dõi sát sao 2 cá thể chuột chù voi mới chào đời và cho biết chúng đang phát triển tốt dưới sự chăm sóc của bố mẹ. Mặc dù vẫn dành phần lớn thời gian ở khu vực làm tổ nhưng chúng sẽ hoạt động tích cực và du khách có thể nhìn thấy chúng trong những tuần tới.

Ước tính có khoảng 20 loài chuột chù voi trên thế giới. Chúng là một trong những động vật có vú nhỏ chạy nhanh nhất, đã được ghi nhận có thể đạt đến tốc độ 28,8 km/giờ.

Thức ăn chủ yếu của chuột chù voi gồm: côn trùng, nhện, rết, cuốn chiếu và giun đất. Chúng dùng mũi của mình để tìm con mồi và dùng lưỡi để cuốn thức ăn nhỏ vào trong miệng. Loài này thoạt nhìn khá giống chuột nhưng lại sở hữu chiếc mũi dài như của con voi.

