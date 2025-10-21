Hà Nội

'Cầu lửa' khổng lồ rơi xuống Tây Australia gây xôn xao dư luận

Giải mã

'Cầu lửa' khổng lồ rơi xuống Tây Australia gây xôn xao dư luận

Các công nhân mỏ ở Tây Australia bất ngờ phát hiện một "quả cầu lửa" rơi xuống gần Newman ở vùng Pilbara. Một số người nghi ngờ đó là rác thải vũ trụ.

Tâm Anh (theo News.com.au)
Một "quả cầu lửa" khổng lồ được các công nhân mỏ phát hiện gần thị trấn Newman ở vùng Pilbara, Australia. Vật thể này lao xuống đất, bốc khói nghi ngút. Sự việc xảy ra vào ngày 17/10. Ảnh: WA Police.
Một "quả cầu lửa" khổng lồ được các công nhân mỏ phát hiện gần thị trấn Newman ở vùng Pilbara, Australia. Vật thể này lao xuống đất, bốc khói nghi ngút. Sự việc xảy ra vào ngày 17/10. Ảnh: WA Police.
Vật thể "lạ" được tìm thấy cách Newman khoảng 30 km về phía đông. Newman là thị trấn khai thác mỏ nằm cách Perth khoảng 1.186 km về phía bắc. Đây là nơi có một mỏ quặng sắt lộ thiên lớn. Ảnh: WA Police.
Vật thể "lạ" được tìm thấy cách Newman khoảng 30 km về phía đông. Newman là thị trấn khai thác mỏ nằm cách Perth khoảng 1.186 km về phía bắc. Đây là nơi có một mỏ quặng sắt lộ thiên lớn. Ảnh: WA Police.
Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, giới chức trách và các chuyên gia của Australia đã nhanh chóng tới hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: WA Police.
Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, giới chức trách và các chuyên gia của Australia đã nhanh chóng tới hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: WA Police.
Kết quả điều tra ban đầu của giới chức Australia cho thấy vật thể được làm từ sợi carbon, có thể là bình áp suất hoặc thùng nhiên liệu của tên lửa - cấu trúc khá phổ biến trong ngành hàng không vũ trụ. Ảnh: WA Police/Supplied.
Kết quả điều tra ban đầu của giới chức Australia cho thấy vật thể được làm từ sợi carbon, có thể là bình áp suất hoặc thùng nhiên liệu của tên lửa - cấu trúc khá phổ biến trong ngành hàng không vũ trụ. Ảnh: WA Police/Supplied.
Cảnh sát Tây Australia đã phối hợp Cơ quan Vũ trụ Australia, Sở Cứu hỏa và Cứu hộ bang để làm sáng tỏ bí ẩn về "quả cầu lửa" và vật thể cháy rụi được tìm thấy nằm ven con đường sa mạc hẻo lánh. Ảnh: WA Police.
Cảnh sát Tây Australia đã phối hợp Cơ quan Vũ trụ Australia, Sở Cứu hỏa và Cứu hộ bang để làm sáng tỏ bí ẩn về "quả cầu lửa" và vật thể cháy rụi được tìm thấy nằm ven con đường sa mạc hẻo lánh. Ảnh: WA Police.
Trong một tuyên bố, cảnh sát cho biết sau khi tham khảo ý kiến ​​của Cục An toàn Giao thông Vận tải Australia (ATSB), vật thể trên đã được loại trừ khả năng có nguồn gốc từ một máy bay thương mại. Ảnh: WA Police.
Trong một tuyên bố, cảnh sát cho biết sau khi tham khảo ý kiến ​​của Cục An toàn Giao thông Vận tải Australia (ATSB), vật thể trên đã được loại trừ khả năng có nguồn gốc từ một máy bay thương mại. Ảnh: WA Police.
Theo cảnh sát, vật thể này có đặc điểm giống rác thải vũ trụ. Các kỹ sư từ Cơ quan Vũ trụ Australia sẽ nghiên cứu, phân tích sâu hơn để xác định chính xác bản chất và nguồn gốc của vật thể rơi từ trên trời xuống đất và cháy rụi. Ảnh: WA Police.
Theo cảnh sát, vật thể này có đặc điểm giống rác thải vũ trụ. Các kỹ sư từ Cơ quan Vũ trụ Australia sẽ nghiên cứu, phân tích sâu hơn để xác định chính xác bản chất và nguồn gốc của vật thể rơi từ trên trời xuống đất và cháy rụi. Ảnh: WA Police.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo News.com.au)
