Loài thú biết bay cổ xưa có họ hàng với con người, chỉ sống ở Philippines

Sống lặng lẽ trên tán rừng nhiệt đới Philippines, chồn bay Philippines gây ấn tượng với khả năng lượn xa và vẻ ngoài rất khác lạ.

T.B (tổng hợp)
Không phải sóc bay hay chồn thật sự. Chồn bay Philippines (Cynocephalus volans) thực ra không phải là chồn và cũng không phải sóc bay. Nó thuộc bộ Colugo, một nhóm động vật có vú rất cổ xưa chỉ còn tồn tại hai loài trên thế giới. Vì hình dạng đặc biệt và khả năng lượn, chúng thường khiến người quan sát nhầm lẫn với các loài thú bay khác. Ảnh: Pinterest.
Quan hệ họ hàng gần với linh trưởng. Các nghiên cứu di truyền cho thấy bộ Colugo có quan hệ tiến hóa khá gần với linh trưởng, nhóm bao gồm khỉ và con người. Vì vậy, dù trông giống loài gặm nhấm hay thú lượn, chúng lại thuộc một nhánh tiến hóa khá đặc biệt trong thế giới động vật có vú. Ảnh: Pinterest.
“Áo choàng” da giúp lượn giữa các cây. Đặc điểm nổi bật nhất của chồn bay Philippines là lớp màng da rộng gọi là patagium, kéo dài từ cổ đến đầu ngón chân và cả đuôi. Khi nhảy khỏi cành cây, chồn bay có thể dang rộng lớp màng này như chiếc dù, giúp chúng lượn xa hàng chục mét giữa các tán rừng. Ảnh: Pinterest.
Một trong những động vật lượn giỏi nhất. Chồn bay Philippines có thể lượn hơn 70 mét chỉ trong một lần nhảy, gần như không mất độ cao đáng kể. Nhờ khả năng điều chỉnh màng da và đuôi, chúng có thể đổi hướng khá linh hoạt khi di chuyển giữa các cây trong rừng. Ảnh: Pinterest.
Sống chủ yếu về đêm. Ban ngày, loài này thường bám sát vào thân cây và gần như bất động để tránh kẻ săn mồi. Bộ lông màu nâu xám với hoa văn lốm đốm giúp ngụy trang rất tốt trên vỏ cây, khiến chúng khó bị phát hiện. Đến ban đêm, chúng mới bắt đầu di chuyển để tìm thức ăn. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn hoàn toàn thực vật. Chồn bay Philippines chủ yếu ăn lá non, hoa, quả và chồi cây. Dù thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng thấp, hệ tiêu hóa đặc biệt của chúng giúp xử lý hiệu quả các loại lá cứng và xơ trong rừng nhiệt đới. Ảnh: Pinterest.
Con non bám vào cơ thể mẹ khi di chuyển. Khi sinh con, con mẹ thường cuộn phần màng da của mình lại để tạo thành “túi” tạm thời cho con non. Khi mẹ lượn giữa các cây, con non bám chắc vào bụng hoặc nằm trong lớp màng này để được bảo vệ. Ảnh: Pinterest.
Là con mồi quan trọng của đại bàng Philippines. Chồn bay Philippines là nguồn thức ăn quan trọng của đại bàng Philippines, một trong những loài đại bàng lớn và hiếm nhất thế giới. Mối quan hệ này cho thấy vai trò của chồn bay trong chuỗi thức ăn của hệ sinh thái rừng nhiệt đới Philippines. Ảnh: Pinterest.
