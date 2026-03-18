Người xưa dặn, tiết Xuân phân không làm 3 việc, xui xẻo tránh xa

Cổ nhân dặn rằng, nếu không chăm sóc bản thân trong ngày Xuân phân, công sức cả năm trời sẽ phí hoài.

Ngươi xưa nhấn mạnh: "Ngày Xuân phân mang đến một ngày và đêm bằng nhau và những điều tốt đẹp đang bắt đầu xảy ra".

Ngày 20/3 tới, chúng ta sẽ đón chào tiết Xuân phân 2026. Vào ngày này, mặt trời chiếu thẳng xuống đường xích đạo, ngày và đêm có độ dài bằng nhau.

Người xưa nói rằng: "Xuân phân tượng trưng cho sự cân bằng của Âm Dương, do đó ngày và đêm bằng nhau và nhiệt độ ôn hòa". Từ ngày này trở đi, năng lượng Dương dần dần tăng lên, và vạn vật hồi sinh.

Người xưa dặn rằng: "Nếu không chăm sóc bản thân trong ngày Xuân phân, công sức cả năm trời sẽ phí hoài". Vào ngày đặc biệt cân bằng âm dương này, người xưa chúng ta đã để lại một bộ quy tắc hoàn chỉnh giúp chúng ta tích lũy may mắn suốt cả năm.

Theo người xưa, ngày Xuân phân không chỉ là ranh giới giữa các mùa mà còn là thời điểm quan trọng để giữ gìn sức khỏe. Người xưa cho rằng làm đúng ba việc trong ngày Xuân phân sẽ đảm bảo sức khỏe tốt cho cả gia đình suốt cả năm.

Điều này không có nghĩa là uống thực phẩm chức năng hay thực hiện các phương pháp chăm sóc sức khỏe phức tạp, mà là hòa hợp với các mùa và sống một cuộc sống suôn sẻ và khỏe mạnh.

Xuân phân năm nay còn đặc biệt hơn nữa—2026 là năm Ngựa, với nguồn năng lượng Hỏa dồi dào. Nếu bạn làm điều đúng đắn vào ngày Xuân phân, năng lượng Dương của bạn sẽ phát triển thuận lợi và bạn sẽ tràn đầy năng lượng suốt cả năm; nếu bạn làm điều sai trái, bạn có thể gặp một năm xui xẻo.

Người xưa dặn: "Tiết Xuân phân, du bận rộn đến đâu hãy nhơ: 1 không ngủ, 2 không di chuyển, 3 không ăn". Vậy chính xác những điều đó là gì?

Người xưa dặn: Tránh ngủ nướng vào tiết Xuân phân để giữ vận may

Người xưa dặn rằng: "Mặt trời mọc sớm vào ngày Xuân phân, vì vậy đừng ngủ nướng". Đó là vì, Xuân phân là thời điểm quan trọng cho sự trỗi dậy của năng lượng Dương. Mặt trời mọc sớm, và ngày dài hơn đêm.

Người xưa nhấn mạnh việc "tuân theo nhịp điệu tự nhiên", nghĩa là nên thức dậy ngay khi trời sáng để cơ thể cùng đón ánh mặt trời và tạo ra năng lượng Dương. Nếu bạn vẫn nằm trên giường khi mặt trời đã lên cao, về cơ bản bạn đang kìm hãm sự trỗi dậy của năng lượng Dương, khiến bạn dễ bị thiếu năng lượng và động lực suốt cả năm.

Theo người xưa: "Dậy sớm vào ngày Xuân phân, bạn sẽ gặp may mắn cả năm." Hãy dậy sớm hơn một chút vào ngày này, mở cửa sổ, hít thở sâu vài hơi không khí trong lành và để năng lượng dương tràn vào cơ thể.

Nếu có thể, hãy đi dạo ngoài trời, ngắm nhìn những cành cây mới đâm chồi nảy lộc và lắng nghe tiếng chim hót; bạn sẽ cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng.

Dĩ nhiên, dậy sớm không có nghĩa là thức khuya. Hãy nhớ đi ngủ sớm vào đêm trước ngày Xuân phân để đảm bảo bạn ngủ đủ giấc và tràn đầy năng lượng cho ngày tốt lành này.

Người xưa dặn: Tránh di chuyển đồ đạc vào tiết Xuân phân để giữ cho ngôi nhà yên bình

Theo người xưa, đừng động chạm đến đất vào ngày Xuân phân, vận may sẽ ở lại trong nhà. "Động chạm" này có nghĩa là không di chuyển các đồ đạc lớn trong nhà.

Nhiều người cảm thấy mùa xuân đã đến và muốn sắp xếp lại nhà cửa, vì vậy họ tận dụng ngày xuân phân để di chuyển ghế sofa và tủ kệ. Điều này được coi là điều cấm kỵ đối với các thế hệ lớn tuổi!

Theo người xưa, ngày Xuân phân là ngày "cân bằng âm dương". Sau một mùa đông sắp xếp, bàn ghế trong nhà đã tạo thành một trường năng lượng ổn định. Việc di chuyển đồ đạc một cách đột ngột vào ngày này, đặc biệt là giường, ghế sofa, bếp và các vật dụng khác liên quan mật thiết đến sinh hoạt hàng ngày, có thể dễ dàng phá vỡ sự cân bằng của ngôi nhà.

Người xưa cho rằng: "Di chuyển đồ đạc bừa bãi vào ngày Xuân phân sẽ mang lại bất ổn cả năm". Đặc biệt năm nay, năm "Ngựa Lửa", việc di chuyển đồ đạc vào ngày này được cho là dễ gây ra mâu thuẫn gia đình và phá vỡ sự bình yên trong nhà. Nếu việc dọn dẹp là thực sự cần thiết, tốt nhất nên đợi đến sau ngày Xuân phân và chọn một ngày tốt lành.

Vậy nên làm gì vào ngày này? Ở nhà yên tĩnh, dọn dẹp bàn làm việc, lau bụi và giữ nhà cửa sạch sẽ gọn gàng. Người xưa nói rằng: "Quét sạch bụi vào ngày Xuân phân mang lại may mắn", vì vậy việc dọn dẹp đơn giản là được, nhưng tránh dọn dẹp quá mức!

Người xưa dặn: Tránh ăn 3 thứ vào tiết Xuân phân để bảo vệ lá lách và dạ dày

Theo người xưa cần tránh một số loại thực phẩm trong thời điểm Xuân phân để phòng tránh mọi bệnh tật.

Có ba thứ bạn phải tránh trong tiết Xuân phân, cho dù bạn thèm muốn chúng đến mức nào:

Tránh ăn đồ sống hoặc đồ lạnh: Trong thời điểm Xuân phân, tỳ vị tương đối yếu. Ăn kem que, uống đồ lạnh hoặc ăn các món lạnh vào thời điểm này giống như đổ nước lạnh vào tỳ vị.

Không khí lạnh xâm nhập vào cơ thể làm tổn hại đến nền tảng của nó. Người xưa nói: "Ăn đồ lạnh trong thời điểm Xuân phân có nghĩa là cả năm trời làm việc đều vô ích," minh họa cho điều này.

Tránh các loại thức ăn nhiều dầu mỡ: . Vào mùa xuân, khí gan hoạt động mạnh mẽ, ăn quá nhiều thịt, đồ chiên rán hoặc các loại thực phẩm giàu chất béo khác có thể dễ làm trầm trọng thêm hỏa khí gan, gây ra cáu gắt, giận dữ và khô miệng.

Xuân phân nhấn mạnh thói quen ăn uống "nhẹ nhàng và thanh tịnh", với rau củ là thành phần chính, đặc biệt là các loại rau mùa xuân theo mùa.

Tránh dùng quá nhiều thuốc bổ: Nhiều người tin rằng mùa xuân là thời gian để bồi bổ cơ thể, vì vậy họ nấu canh gà và ăn sâm. Điều này hoàn toàn sai! Không nên dùng quá nhiều thuốc bổ, đặc biệt là thuốc bổ làm ấm cơ thể, trong dịp Xuân phân.

Năm Ngựa năm nay vốn đã tràn đầy năng lượng Hỏa, việc dùng thuốc bổ làm ấm cơ thể giống như thêm dầu vào lửa, dễ gây ra các vấn đề như nội nhiệt, mất ngủ và táo bón.

Làm tốt những việc nhỏ mà người xưa dặn vào tiết Xuân phân, bạn sẽ có một năm suôn sẻ và khỏe mạnh!

Chúng ta nên ăn gì trong ngày Xuân phân? Thế hệ trước khuyên nên ăn các loại rau mùa xuân – rau muống, hẹ, cải thìa và giá đỗ. Những loại rau theo mùa này rất tốt cho việc làm dịu gan, điều hòa khí huyết, thanh nhiệt và giải độc.

Hãy mua một bó rau mùa xuân để nấu canh ở nhà và cho cả gia đình cùng uống một bát, tượng trưng cho "cảm giác thanh khiết và sảng khoái, không còn bệnh tật".

Người xưa nhấn mạnh, làm đúng ba điều này vào ngày Xuân phân và vận may sẽ luôn đồng hành cùng bạn suốt cả năm.

Ngày Xuân phân rơi vào ngày 20/3. Theo người xưa, chúng ta hãy đưng ngủ nướng, đừng xê dịch đồ đạc và đừng ăn. Đừng ngủ nướng để đón nhận năng lượng dương, đừng xê dịch đồ đạc để giữ gìn vận may và đừng ăn ba thứ để bảo vệ tỳ vị. Làm tốt những việc nhỏ này, bạn sẽ có một năm suôn sẻ và khỏe mạnh!