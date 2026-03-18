Bí ẩn cấu trúc 'kim tự tháp 3 mặt' trên sao Hỏa

Một cấu trúc bí ẩn có hình dạng giống kim tự tháp được phát hiện trên sao Hỏa làm dấy lên giả thuyết về nền văn minh có thể đã từng tồn tại trên hành tinh Đỏ.

Tâm Anh (TH)

Video của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) hiện trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của nhiều người khi quay được cảnh một cấu trúc trên bề mặt sao Hỏa khá giống "kim tự tháp ba mặt".

Cấu trúc này lần đầu tiên được nhà nghiên cứu Keith Laney phát hiện trong đoạn phim do tàu thăm dò sao Hỏa Mars Global Surveyor (MGS) của NASA ghi lại từ năm 2001. Khi rà soát các hình ảnh để tìm kiếm dấu hiệu bất thường, ông Laney nhận ra một dạng địa hình mà ông tin có thể là cấu trúc nhân tạo.

“Nếu cấu trúc này được tìm thấy ở bất cứ đâu trên Trái đất thì chắc chắn chúng ta đã khai quật từ lâu”, nhà nghiên cứu Laney cho hay.

Cấu trúc "kim tự tháp 3 mặt" bí ẩn trên sao Hỏa. Ảnh: NASA/JPL/University of Arizona.

Đoạn video gần đây được nhà làm phim tài liệu Brian Dobbs chia sẻ lại. Ông cho rằng: “Sao Hỏa tồn tại một kim tự tháp ba mặt có kích thước tương đương Đại kim tự tháp Ai Cập”.

Cấu trúc bí ẩn được cho là “kim tự tháp 3 mặt” nằm ở phía Tây khu vực Candor Chasma, một trong những hẻm núi lớn thuộc hệ thống Valles Marineris - hệ thống hẻm núi lớn thứ hai trong Hệ Mặt trời. Khu vực này nổi tiếng với vách đá dựng đứng, sạt lở và các lớp đá xếp tầng, vốn có thể tự nhiên tạo ra những hình dạng kỳ lạ, thậm chí mang tính hình học cao.

“Kim tự tháp 3 mặt” đều được nhìn thấy trong 5 bức ảnh chụp bởi các sứ mệnh Mars Global Surveyor và Mars Reconnaissance Orbiter của NASA trong giai đoạn từ năm 2001 - 2016.

Trong đó, bức ảnh đầu tiên chụp ngày 4/7/2001 cho thấy một mặt của cấu trúc được chiếu sáng từ phía Tây, trong khi các mặt còn lại chìm trong bóng tối. Những hình ảnh sau đó, được chụp vào năm 2002 với điều kiện ánh sáng khác, vẫn thể hiện rõ hình dạng ba mặt tương tự của cấu trúc bí ẩn trên sao Hỏa.

Sau đó, những hình ảnh chi tiết hơn về “kim tự tháp 3 mặt” được chụp vào năm 2007, 2014 và 2016 với độ phân giải cao. Dựa trên số ảnh này, một số nhà nghiên cứu cho rằng “gần như chắc chắn đó là công trình nhân tạo”.

Thậm chí, một quan điểm cho rằng, cấu trúc "kim tự tháp 3 mặt" trên sao Hỏa có thể là tàn tích của nền văn minh ngoài hành tinh từng xuất hiện ở hành tinh Đỏ.

Trong khi đó, nhiều nhà khoa học cho hay rất khó để xác định bản chất thực sự của cấu trúc "kim tự tháp 3 mặt" trên sao Hỏa chỉ dựa vào vài bức ảnh mà chưa thực hiện các khảo sát, kiểm tra tại chỗ nhằm tìm ra bằng chứng xác thực.

