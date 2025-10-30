Cảnh sát kiểm tra căn hộ Evergreen, phát hiện nhóm người dương tính ma túy

Khám xét tại chỗ, Công an thu giữ một đĩa sứ màu trắng có bám dính chất tinh thể nghi ma túy, một thẻ nhựa màu vàng, một tờ tiền được cuốn lại thành ống hút.

Ngày 30/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hôm 3/10, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an phường Nếnh (Bắc Ninh) kiểm tra căn hộ 12A14, tòa G5, nhà ở xã hội Evergreen (tổ dân phố Yên Ninh) do Nguyễn Thị Diệu Linh (sinh năm 2006, tại tổ dân phố Hăng Bông, phường Chũ) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, căn hộ có 6 người, trong đó 5/6 người có kết quả dương tính với chất ma túy qua test nhanh. Các đối tượng gồm: N.T.M (sinh năm 2009), N.M.N (sinh năm 2007), L.T.T. (sinh năm 2004), N.V.H (sinh năm 2001), N.T.D.L (sinh năm 2006) - cùng trú tại phường Chũ và H.A.K (sinh năm 2007) trú tại phường Phượng Sơn (Bắc Ninh).

Hiện trường vụ việc.

Khám xét tại chỗ, cơ quan Công an thu giữ một đĩa sứ màu trắng có bám dính chất tinh thể nghi là ma túy; một thẻ nhựa màu vàng; một tờ tiền được cuốn lại thành ống hút; cùng một túi nilon màu trắng có rãnh khóa bằng nhựa màu xanh, bên trong bám dính chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Công an tỉnh đã khởi tố, tạm giữ 3 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

