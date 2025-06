Cảnh sát hình sự chỉ cách 'vô hiệu hóa' lừa đảo qua điện thoại

Công an xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tuyên truyền, vận động thành công các cụ cao tuổi không tham gia các chuyến du lịch trải nghiệm gắn mác “miễn phí”, tránh nguy cơ bị lừa đảo mua thuốc, sữa không rõ nguồn gốc với giá cao.

Công an xã Thanh Hương vận động, giải thích để các cụ cao tuổi không tham gia chuyến du lịch có nguy cơ bị lừa đảo mua thuốc, sữa không rõ nguồn gốc với giá cao.

Trước đó, 9/12, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Thanh Hương tiếp nhận thông tin về một nhóm người ngoài địa bàn đến gặp gỡ các cụ cao tuổi trong xã mời tham gia chương trình du lịch miễn phí. Trong chuyến đi này, ngoài việc được bao chi phí đi lại, ăn uống, các cụ cao tuổi sẽ được trải nghiệm chăm sóc sức khỏe miễn phí, tham gia tọa đàm cùng các chuyên gia dinh dưỡng. Ngoài ra, các cụ còn được tặng một hộp viên sáng bổ mắt trị giá 350 nghìn đồng.

Theo lịch trình do nhóm người này đưa ra, các cụ cao tuổi sẽ được đón lên ô tô bắt đầu chuyến du lịch miễn phí vào lúc 5h ngày 10/12. Xác định, nếu tham gia chuyến du lịch này, các cụ sẽ được một nhóm người tư vấn, mời mua các sản phẩm như thuốc chữa xương khớp, thuốc bổ, sữa bột… không rõ nguồn gốc, xuất xứ với giá cao, Công an xã Thanh Hương đã tìm cách ngăn chặn. Trong đêm, Công an xã Thanh Hương đã cử lực lượng đến từng xóm, vào từng nhà để vận động, thuyết phục các cụ không tham gia chuyến du lịch miễn phí.

Rạng sáng 10/12, Công an xã Thanh Hương “trực” ở địa điểm xe đón thì thấy có gần 10 cụ được người nhà chở đến để chuẩn bị đi du lịch. Sau khi được công an xã và người nhà giải thích, các cụ đồng ý trở về nhà không tham gia. Được công an tuyên truyền, giải thích, cùng với đó là xe đưa đón không đến như kế hoạch nên các cụ đã trở về nhà.

