Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cảnh quan ngoạn mục ở quần đảo núi lửa hoang sơ nhất châu Mỹ

Kho tri thức

Cảnh quan ngoạn mục ở quần đảo núi lửa hoang sơ nhất châu Mỹ

Nằm giữa Thái Bình Dương, Revillagigedo là quần đảo núi lửa hoang sơ của Mexico, nơi cảnh quan ngoạn mục và sinh vật biển vô cùng đa dạng.

T.B (tổng hợp)
Gồm bốn đảo chính. San Benedicto, Socorro, Clarion và Roca Partida là bốn hòn đảo tạo nên quần đảo Revillagigedo. Ảnh: Pinterest.
Gồm bốn đảo chính. San Benedicto, Socorro, Clarion và Roca Partida là bốn hòn đảo tạo nên quần đảo Revillagigedo. Ảnh: Pinterest.
Có nguồn gốc núi lửa. Tất cả các đảo đều là đỉnh của núi lửa ngầm, có đỉnh vẫn còn hoạt động đến ngày nay. Ảnh: Pinterest.
Có nguồn gốc núi lửa. Tất cả các đảo đều là đỉnh của núi lửa ngầm, có đỉnh vẫn còn hoạt động đến ngày nay. Ảnh: Pinterest.
Hầu như không có người sinh sống. Chỉ có vài trạm hải quân Mexico trong quần đảo, phục vụ mục đích quốc phòng và bảo vệ môi trường biển. Ảnh: Pinterest.
Hầu như không có người sinh sống. Chỉ có vài trạm hải quân Mexico trong quần đảo, phục vụ mục đích quốc phòng và bảo vệ môi trường biển. Ảnh: Pinterest.
Thiên đường của cá mập và cá đuối. Vùng nước quanh đảo là nơi tụ hội của cá mập đầu búa, cá đuối manta khổng lồ và cá heo. Ảnh: Pinterest.
Thiên đường của cá mập và cá đuối. Vùng nước quanh đảo là nơi tụ hội của cá mập đầu búa, cá đuối manta khổng lồ và cá heo. Ảnh: Pinterest.
Được ví như “Galápagos của Mexico”. Độ đa dạng sinh học và cảnh quan hoang sơ khiến nơi đây được so sánh với quần đảo huyền thoại Galápagos. Ảnh: Pinterest.
Được ví như “Galápagos của Mexico”. Độ đa dạng sinh học và cảnh quan hoang sơ khiến nơi đây được so sánh với quần đảo huyền thoại Galápagos. Ảnh: Pinterest.
Là điểm đến lặn biển hàng đầu thế giới. Revillagigedo thu hút thợ lặn chuyên nghiệp nhờ sự hiện diện của các sinh vật khổng lồ và nước biển trong vắt. Ảnh: Pinterest.
Là điểm đến lặn biển hàng đầu thế giới. Revillagigedo thu hút thợ lặn chuyên nghiệp nhờ sự hiện diện của các sinh vật khổng lồ và nước biển trong vắt. Ảnh: Pinterest.
Được bảo vệ nghiêm ngặt. Từ năm 2017, toàn bộ quần đảo trở thành khu bảo tồn biển lớn nhất Bắc Mỹ. Ảnh: Pinterest.
Được bảo vệ nghiêm ngặt. Từ năm 2017, toàn bộ quần đảo trở thành khu bảo tồn biển lớn nhất Bắc Mỹ. Ảnh: Pinterest.
Là Di sản Thiên nhiên Thế giới. UNESCO công nhận quần đảo Revillagigedo là Di sản thế giới vào năm 2016 với giá trị nổi bật là hệ sinh thái biển độc đáo. Ảnh: Pinterest.
Là Di sản Thiên nhiên Thế giới. UNESCO công nhận quần đảo Revillagigedo là Di sản thế giới vào năm 2016 với giá trị nổi bật là hệ sinh thái biển độc đáo. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.
T.B (tổng hợp)
#Cảnh quan quần đảo núi lửa #Hệ sinh thái đa dạng #Thiên đường lặn biển #Bảo vệ môi trường biển #Di sản thế giới UNESCO #Hệ sinh thái hoang sơ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT