Kho tri thức

Những điều kỳ diệu của công viên quốc gia đầu tiên trên thế giới

Nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng và cảnh quan hùng vĩ, Vườn quốc gia Yellowstone ở Mỹ là điểm đến hấp dẫn với lịch sử lâu đời và thiên nhiên kỳ thú.

T.B (tổng hợp)
Công viên quốc gia đầu tiên trên thế giới. Yellowstone được thành lập vào năm 1872, trở thành vườn quốc gia đầu tiên và đặt nền móng cho phong trào bảo tồn thiên nhiên toàn cầu. Ảnh: Pinterest.
Nằm trên siêu núi lửa khổng lồ. Yellowstone tọa lạc trên một siêu núi lửa còn hoạt động, với miệng núi lửa rộng tới 55 km, tạo nên các hiện tượng địa chất độc đáo. Ảnh: Pinterest.
Hơn 10.000 hiện tượng địa nhiệt. Công viên có số lượng mạch nước phun, suối nước nóng, bùn sôi và lỗ phun khí nhiều nhất thế giới, hơn 10.000 điểm. Ảnh: Pinterest.
Hệ thống suối nước nóng rực rỡ. Grand Prismatic Spring, hồ nước nóng lớn nhất Mỹ, nổi bật với sắc màu cầu vồng do vi sinh vật nhiệt sinh tạo ra. Ảnh: Pinterest.
Nổi tiếng với mạch nước phun Old Faithful. Mạch nước phun Old Faithful là một trong những biểu tượng của Yellowstone, phun trào đều đặn khoảng 90 phút một lần. Ảnh: Pinterest.
Cảnh quan hẻm núi hùng vĩ. Hẻm núi Grand Canyon của Yellowstone với những vách đá vàng rực rỡ và thác nước cao 90 mét là một trong những thắng cảnh nổi bật. Ảnh: Pinterest.
Hệ động vật phong phú. Yellowstone là nơi sinh sống của nhiều loài động vật như gấu xám, sói, bò rừng bizon và nai sừng tấm, tạo nên sự đa dạng sinh học quý giá. Ảnh: Pinterest.
Điểm đến du lịch nổi tiếng toàn cầu. Mỗi năm, Yellowstone thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới, trở thành biểu tượng du lịch thiên nhiên của nước Mỹ. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.
