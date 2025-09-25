Hà Nội

Khám phá “vườn địa đàng trên hạ giới” trứ danh Cuba

Kho tri thức

Vườn quốc gia Alejandro de Humboldt ở Cuba là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng nhất vùng Caribe, nổi tiếng bởi sự đa dạng sinh học đặc biệt.

T.B (tổng hợp)
1. Được đặt tên theo nhà thám hiểm Đức. Khu bảo tồn mang tên Alexander von Humboldt, nhà thám hiểm và tự nhiên học nổi tiếng từng nghiên cứu hệ sinh thái Cuba vào thế kỷ 19. Ảnh: Jenny Far Away.
2. Nằm ở phía Đông Bắc Cuba. Vườn quốc gia trải rộng trên hai tỉnh Holguín và Guantánamo, với địa hình núi non hiểm trở được rừng rậm nguyên sinh bao phủ. Ảnh: viajescuba.org.
3. Khí hậu đặc biệt ẩm ướt. Đây là một trong những khu vực ẩm ướt nhất ở Cuba, tạo điều kiện lý tưởng cho hệ sinh thái rừng nhiệt đới phát triển. Ảnh: deutschland.de.
4. Đa dạng sinh học bậc nhất Caribe. Khu vực này sở hữu số lượng loài thực vật và động vật đặc hữu cao nhất trong toàn bộ khu vực Caribe. Ảnh: Pinterest.
5. Có nhiều loài đặc hữu hiếm. Vườn quốc gia là nơi sinh sống của chim ruồi ong – loài chim nhỏ nhất thế giới – cùng nhiều loài lưỡng cư và bò sát đặc hữu. Ảnh: visitcuba.com.
6. Thảm thực vật phong phú. Từ rừng mưa nhiệt đới, rừng thông núi cao cho tới các vùng đất ngập nước, hệ thực vật ở đây vô cùng đa dạng. Ảnh: revistamascuba.com.
7. Di sản thiên nhiên thế giới UNESCO. Năm 2001, UNESCO công nhận Alejandro de Humboldt là Di sản Thiên nhiên Thế giới nhờ giá trị sinh thái độc đáo. Ảnh: dreamstime.com.
8. Vai trò nghiên cứu khoa học. Khu bảo tồn là phòng thí nghiệm tự nhiên quý giá để nghiên cứu tiến hóa, đa dạng sinh học và chiến lược bảo tồn sinh thái. Ảnh: granma.cu.
T.B (tổng hợp)
