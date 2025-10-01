Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tận mục dòng sông cỏ khổng lồ, độc nhất thế giới ở Mỹ

Kho tri thức

Tận mục dòng sông cỏ khổng lồ, độc nhất thế giới ở Mỹ

Vườn quốc gia Everglades ở Mỹ là một trong những vùng đất ngập nước lớn nhất thế giới, nổi tiếng với sự đa dạng sinh học và tầm quan trọng trong bảo tồn.

T.B (tổng hợp)
Được thành lập năm 1947. Everglades chính thức trở thành vườn quốc gia để bảo vệ hệ sinh thái độc đáo của vùng đầm lầy rộng lớn ở bang Florida. Ảnh: britannica.com.
Được thành lập năm 1947. Everglades chính thức trở thành vườn quốc gia để bảo vệ hệ sinh thái độc đáo của vùng đầm lầy rộng lớn ở bang Florida. Ảnh: britannica.com.
Được gọi là “Dòng sông Cỏ”. Do đặc điểm nước chảy chậm qua đồng cỏ rộng lớn, Everglades thường được miêu tả như một dòng sông cỏ khổng lồ. Ảnh: Pinterest.
Được gọi là “Dòng sông Cỏ”. Do đặc điểm nước chảy chậm qua đồng cỏ rộng lớn, Everglades thường được miêu tả như một dòng sông cỏ khổng lồ. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái đa dạng bậc nhất Bắc Mỹ. Nơi đây là nhà của hàng nghìn loài thực vật, chim, bò sát, thú có vú và cá đặc trưng của vùng nhiệt đới. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái đa dạng bậc nhất Bắc Mỹ. Nơi đây là nhà của hàng nghìn loài thực vật, chim, bò sát, thú có vú và cá đặc trưng của vùng nhiệt đới. Ảnh: Pinterest.
Có hai loài cá sấu sinh sống song song. Everglades là địa điểm hiếm hoi trên thế giới mà hai loài cá sấu cùng tồn tại, là cá sấu mõm ngắn Mỹ (Alligator mississippiensis) và cá sấu Trung Mỹ (Crocodylus acutus). Ảnh: Pinterest.
Có hai loài cá sấu sinh sống song song. Everglades là địa điểm hiếm hoi trên thế giới mà hai loài cá sấu cùng tồn tại, là cá sấu mõm ngắn Mỹ (Alligator mississippiensis) và cá sấu Trung Mỹ (Crocodylus acutus). Ảnh: Pinterest.
Đóng vai trò quan trọng với nguồn nước Florida. Hệ thống đầm lầy ở Everglades cung cấp nước ngọt cho hàng triệu cư dân và ngành nông nghiệp của bang. Ảnh: Pinterest.
Đóng vai trò quan trọng với nguồn nước Florida. Hệ thống đầm lầy ở Everglades cung cấp nước ngọt cho hàng triệu cư dân và ngành nông nghiệp của bang. Ảnh: Pinterest.
Là điểm đến du lịch sinh thái nổi tiếng. Everglades thu hút du khách nhờ các tour tham quan bằng xuồng máy, ngắm chim di cư và trải nghiệm cảnh quan hoang dã. Ảnh: Pinterest.
Là điểm đến du lịch sinh thái nổi tiếng. Everglades thu hút du khách nhờ các tour tham quan bằng xuồng máy, ngắm chim di cư và trải nghiệm cảnh quan hoang dã. Ảnh: Pinterest.
Là Di sản Thế giới của UNESCO. Năm 1979, Everglades được UNESCO công nhận nhờ giá trị sinh thái và tầm quan trọng toàn cầu đối với đa dạng sinh học. Ảnh: Pinterest.
Là Di sản Thế giới của UNESCO. Năm 1979, Everglades được UNESCO công nhận nhờ giá trị sinh thái và tầm quan trọng toàn cầu đối với đa dạng sinh học. Ảnh: Pinterest.
Đang đối mặt với nguy cơ suy thoái. Hoạt động khai thác đất, ô nhiễm và biến đổi khí hậu đang đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái nơi đây. Ảnh: Pinterest.
Đang đối mặt với nguy cơ suy thoái. Hoạt động khai thác đất, ô nhiễm và biến đổi khí hậu đang đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái nơi đây. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.
T.B (tổng hợp)
#Vườn quốc gia Everglades #Dòng sông cỏ khổng lồ #Hệ sinh thái đầm lầy Florida #Cá sấu Mỹ và cá sấu Trung Mỹ #Bảo tồn đa dạng sinh học #Nguồn nước cho Florida

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT