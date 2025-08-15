Hà Nội

Kinh doanh

Cảnh giác dây thắt lưng giá rẻ, hàng giả tràn lan trên thị trường

Nhiều người tiêu dùng bị lừa bởi các sản phẩm dây thắt lưng giá rẻ, giả da kém chất lượng, tiềm ẩn rủi ro về sức khỏe và tài chính.

Thiên Bảo

Những cú “vỡ mộng” sau khi mở hộp

Ngày nhận được chiếc dây thắt lưng đặt qua mạng, anh Minh Tuấn (phường Bình Phú, TP HCM) không giấu nổi sự hào hứng. Chiếc hộp sang trọng, tem dán “chính hãng”, thẻ bảo hành 12 tháng – tất cả khiến anh tin rằng mình đã sở hữu một món đồ đáng tiền. Giá niêm yết hơn 2 triệu đồng, giảm còn 1,2 triệu – “quá hời” cho một sản phẩm da thật, anh nghĩ.

Nhưng chỉ sau chưa đầy ba tháng, mặt dây bắt đầu nứt, lớp “da” bong ra từng mảng, bên trong lộ rõ lõi sợi dệt. “Tôi mang ra cửa hàng thì họ bảo do bảo quản sai cách, từ chối bảo hành. Cảm giác bị lừa thật sự khó chịu” – anh Tuấn bức xúc.

anh-1-1-1.jpg
Thị trường dây thắt lưng: Thật – giả khó lường.

Chị Lan Phương (xã Tân Nhựt, TP HCM) cũng từng “sập bẫy” khi mua dây thắt lưng làm quà sinh nhật cho chồng. Sản phẩm được quảng cáo là “hàng da Ý nhập khẩu”, giá khuyến mãi 980.000 đồng.

“Lúc mở hộp, tôi thấy mùi thơm rất giống da thật, đường may đẹp nên hoàn toàn yên tâm. Nhưng chưa đầy một tuần sau khi chồng tôi sử dụng, dây đã xuất hiện các vết rạn và lớp phủ bắt đầu tróc ra. Tôi liên hệ shop thì bị chặn luôn tài khoản” – chị Phương kể.

Thậm chí, ông Lê Văn Hòa (phường Bình Quới, TP HCM) – một khách hàng lớn tuổi – còn mua phải dây thắt lưng giả da kém chất lượng ngay tại một trung tâm thương mại.

“Tôi nghĩ vào trung tâm mua thì yên tâm, ai ngờ vẫn dính hàng giả. Dây mua gần 900.000 đồng, mới dùng được hai tháng đã lột từng mảng. Khi phản ánh, nhân viên chỉ xin lỗi rồi bảo… không có chính sách đổi trả” – ông Hòa bức xúc.

“Thiên đường” dây thắt lưng giá rẻ

Chỉ cần gõ từ khóa “dây thắt lưng da thật giá rẻ” trên mạng xã hội hoặc các sàn thương mại điện tử, hàng nghìn kết quả lập tức hiện ra. Mức giá trải dài từ vài chục nghìn đến hơn một triệu đồng, kèm theo những lời quảng cáo đầy mời gọi: “Da bò nguyên miếng – Bảo hành 5 năm – Giảm sốc 70%”.

Những bức ảnh lung linh, ánh sáng studio phản chiếu vào bề mặt dây bóng mịn, hộp đựng in logo sang trọng, thậm chí có cả tem 3D và thẻ bảo hành. Bình luận phía dưới toàn là “feedback” 5 sao, hình chụp thật kèm lời khen “hàng đẹp, đáng tiền”.

Bị cuốn vào những hình ảnh bắt mắt ấy, người mua chỉ cần vài cú click là “chốt đơn”. Ít ai biết rằng đằng sau “thiên đường” giá rẻ này là cả một chuỗi trò lừa tinh vi: ảnh sản phẩm được chỉnh sửa kỹ lưỡng, thông tin mô tả “thổi phồng” chất liệu, còn phần lớn hàng hóa thực tế lại là giả da PVC hoặc PU, tuổi thọ chỉ vài tháng.

Một số shop thậm chí áp dụng chiêu “giảm giá sốc” để tạo cảm giác hàng đang bán chạy: ban đầu niêm yết 1,5 – 2 triệu đồng, sau đó hạ xuống còn 300.000 – 500.000 đồng. Thực chất, đây là mức giá bán thật, còn “giá gốc” chỉ là con số ảo để đánh vào tâm lý ham rẻ của khách.

Trong “thiên đường” dây thắt lưng giá rẻ ấy, mọi thứ đều hoàn hảo – trừ chất lượng sản phẩm. Và khi khách hàng nhận ra sự thật, thường thì đã quá muộn.

anh-2-1-2.jpg
Chỉ cần bỏ thêm vài chục nghìn đồng vốn và một chút “nghệ thuật phù phép” là dây thắt lưng “bình dân” thành “hàng hiệu” ngay. Ảnh minh họa

Theo lời một mối chuyên bỏ sỉ phụ kiện thời trang ở chợ Kim Biên (TP HCM), dây thắt lưng giá sỉ có đủ loại, từ “da bò”, “da trâu” đến “da Ý cao cấp”. Giá bán chỉ từ 60.000 – 150.000 đồng/cái.

Khách mua về bán lại, chỉ cần bỏ thêm vài chục nghìn đồng vốn và một chút “nghệ thuật phù phép”, những chiếc dây thắt lưng bình dân từ chợ đầu mối lập tức khoác lên mình chiếc áo hàng hiệu, đội giá gấp hàng chục lần.

Cụ thể, đóng hộp sang trọng: Hộp in logo thương hiệu nổi tiếng, giấy gói, thẻ bảo hành; Gắn tem giả chống hàng giả: Tem 3D, quét QR dẫn đến… website giả; Phun mùi da thật: Dùng dung dịch mùi nhập từ Trung Quốc, chỉ cần xịt nhẹ là mùi hương đặc trưng của da bò thật lập tức lan tỏa, đánh lừa khứu giác khách hàng; Chụp ảnh quảng cáo: Ánh sáng studio, hậu kỳ chỉnh màu bóng bẩy, cùng những lời mô tả “đắt tiền” trên các sàn thương mại điện tử.

“Chỉ cần bỏ thêm khoảng 20.000 đồng mỗi cái cho mấy trò này là thành “hàng hiệu” ngay. Khách online mua ào ào” – người này bật mí.

Người mua cần tỉnh táo hơn bao giờ hết

Từ trải nghiệm thực tế, có thể khẳng định: Hình ảnh đẹp, lời mô tả hoa mỹ hay mức giá “giảm chạm đáy” không bao giờ là bảo chứng cho chất lượng thật của sản phẩm. Trong thời đại thương mại điện tử bùng nổ, hàng giả, hàng nhái dễ dàng “đội lốt” hàng hiệu, khiến người tiêu dùng trở thành nạn nhân nếu thiếu cảnh giác.

Các chuyên gia đã nhiều lần khuyến cáo, người tiêu dùng nên chọn mua tại cửa hàng uy tín, có địa chỉ rõ ràng; yêu cầu giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; và trực tiếp kiểm tra sản phẩm, áp dụng các mẹo phân biệt da thật – giả da trước khi thanh toán. Bởi trong “trò chơi” này, kẻ gian chỉ cần vài chiêu để kiếm lời, nhưng người mua có thể mất cả tiền bạc lẫn sức khỏe.

Cụ thể, một số sản phẩm được làm từ nhựa PVC hoặc PU tái chế, có thể chứa hóa chất độc hại như phthalates, phẩm nhuộm azo hoặc kim loại nặng. Những chất này, khi tiếp xúc lâu dài qua da hoặc bị hít phải mùi bốc hơi, có thể gây dị ứng, viêm da, rối loạn nội tiết, thậm chí ảnh hưởng đến gan, thận. Đáng lo ngại, phần lớn sản phẩm trôi nổi trên thị trường đều không có thông tin kiểm định, khiến người tiêu dùng hoàn toàn bị động trước những rủi ro âm thầm này.

