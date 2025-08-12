Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Kinh nghiệm mua thịt trâu gác bếp Tây Bắc chuẩn, tránh hàng giả

Để tránh mua phải thịt trâu gác bếp giả, kém chất lượng, người tiêu dùng cần chú ý đến giá thành, màu sắc, mùi vị và thương hiệu, tem mác. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

Mới đây, thông tin cơ quan chức năng đã phát hiện một làng chuyên “hô biến” hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang gây xôn xao dư luận.

Theo cơ quan chức năng, toàn bộ nguyên liệu là thịt trâu, lợn đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ, phần lớn không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ. Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra, một số lô hàng trong kho đông lạnh đã bốc mùi hôi thối.

Sự việc này khiến người tiêu dùng không khỏi hoang mang, lo lắng. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để chọn mua được thịt trâu gác bếp chất lượng.

Dưới đây là kinh nghiệm mua thịt trâu gác bếp chuẩn, tránh mua phải hàng giả, kém chất lượng.

Màu sắc và kích thước

Thịt trâu gác bếp chuẩn màu đen sẫm bên ngoài, bên trong có màu hồng tươi của thịt. Trong khi đó, thịt trâu gác bếp giả khó có được màu hồng tươi, thay vào đó là màu hồng nhạt nếu để đông lạnh hoặc đỏ sẫm nếu làm từ lợn nái (sề).

Ngoài ra, những miếng thịt trâu gác bếp phải có bản dài, thông thường khoảng 12-15 cm dạng bản to, rộng 6-8 cm và dày 2-3 cm.

thit-trau-gac-bep1.jpg
Thịt trâu gác bếp chuẩn màu đen sẫm bên ngoài. Ảnh: Dohafood

Mùi vị

Khi cầm tay, thịt trâu gác bếp chuẩn có độ cứng và chắc chắn. Khi chế biến, phải dùng chày để đập dập và xé thành sợi rồi mới ăn được.

Mùi đặc trưng của thịt trâu gác bếp là mùi khói hòa quyện cùng mắc khén và tỏi. Khi nếm thử, thịt có vị cay nhẹ, đậm đà và độ dai vừa phải.

Trong khi đó, thịt trâu giả ăn sẽ không cảm nhận được vị thịt ngọt mà chỉ cảm thấy được mùi gia vị nồng lấn át.

Giá thành

Thịt trâu gác bếp chuẩn thường có giá khá cao, gần 1 triệu đồng/kg. Bởi, để làm ra 1 kg thịt trâu khô, phải cần tới 3 kg thịt trâu tươi, tẩm ướp đủ loại gia vị rồi cho lên bếp để chờ thịt khô dần. Những sản phẩm giá rẻ thường không đảm bảo chất lượng.

thit-trau-gac-bep2.jpg
Thịt trâu gác bếp chuẩn thường có giá khá cao. Ảnh: Nangfood

Thương hiệu và tem mác

Thịt trâu gác bếp chất lượng cao thường đi kèm với bao bì có đầy đủ thông tin như tên thương hiệu, cơ sở sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng, và cách liên hệ. Nếu sản phẩm thiếu thông tin rõ ràng, nên cân nhắc trước khi mua.

#thịt trâu gác bếp chuẩn #mua thịt trâu gác bếp chất lượng #kiểm tra nguồn gốc thịt trâu #màu sắc thịt trâu gác bếp #mùi vị thịt trâu gác bếp #giá thịt trâu gác bếp cao

Bài liên quan

Kinh doanh

Bẫy đồng hồ hàng hiệu giả giá thật: Cảnh báo người tiêu dùng

Tìm hiểu cách nhận biết đồng hồ hàng hiệu giả và thật, những chiêu trò lừa đảo và cách phòng tránh mua phải hàng kém chất lượng.

Trả “học phí” bằng tiền thật cho những chiếc đồng hồ giả

Trong những năm gần đây, đồng hồ từ các thương hiệu nổi tiếng như Rolex, Omega, Patek Philippe, Hublot, hay Tissot... ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi nhu cầu tăng cao thì cũng là lúc thị trường đồng hồ giả bùng nổ.

Xem chi tiết

Xã hội

Tội danh về hàng giả, môi trường bị phạt tiền gấp đôi

Luật nâng gấp 2 lần hình phạt tiền đối với 24 tội danh, tập trung vào nhóm tội về hàng giả, môi trường, an toàn thực phẩm, tham nhũng.

Sáng 3/7, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các Luật, Pháp lệnh vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

16 luật, pháp lệnh được công bố

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hà Nội phát hiện, bắt giữ hơn 2.000 vụ buôn lậu, hàng giả

6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng TP Hà Nội đã kiểm tra 2.176 vụ, qua đó phát hiện, xử lý 2.068 vụ buôn lậu, sản xuất hàng giả.

Ban chỉ đạo 389 TP Hà Nội vừa thông tin, nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu, sản xuất tiêu thụ hàng giả, trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng TP Hà Nội đã kiểm tra 2.176 vụ, qua đó phát hiện, xử lý 2.068 vụ vi buôn lậu, sản xuất hàng giả. Trong đó, có 771 vụ hàng nhập lậu, 718 vụ hàng giả và 251 vụ kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc.

Thương mại điện tử tiếp tục là điểm nóng với 72 vụ vi phạm trong 6 tháng, riêng tháng 6 là 33 vụ. Hành vi phổ biến là kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm và phụ kiện không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, 23 vụ buôn bán thuốc lá nhập lậu và 7 vụ liên quan đến khí N2O (bóng cười) cũng đã bị lực lượng chức năng xử lý. Số tiền thu nộp ngân sách từ xử phạt và tịch thu, tiêu hủy hàng vi phạm đạt hơn 88,2 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Giá xăng hôm nay 17/7: Tăng bật dữ dội?

Giá xăng hôm nay 12/8: Giảm mạnh?

Giá xăng 12/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

POM báo lỗ hơn 170 tỷ trong quý 2

POM báo lỗ hơn 170 tỷ trong quý 2

Pomina tiếp tục ghi nhận lỗ sau thuế 170,3 tỷ đồng trong quý 2, giảm so với khoản lỗ 280 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là quý lỗ thứ 13 liên tiếp và quý thứ 12 liên tục có mức lỗ vượt 100 tỷ đồng.
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

POM báo lỗ hơn 170 tỷ trong quý 2

POM báo lỗ hơn 170 tỷ trong quý 2

Pomina tiếp tục ghi nhận lỗ sau thuế 170,3 tỷ đồng trong quý 2, giảm so với khoản lỗ 280 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là quý lỗ thứ 13 liên tiếp và quý thứ 12 liên tục có mức lỗ vượt 100 tỷ đồng.
Giá xăng hôm nay 17/7: Tăng bật dữ dội?

Giá xăng hôm nay 12/8: Giảm mạnh?

Giá xăng 12/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Giá vàng hôm nay 11/8: Lập đỉnh mới?

Giá vàng hôm nay 11/8: Lập đỉnh mới?

Giá vàng hôm nay 11/8 trên thế giới được dự đoán tiếp tục tăng, trong bối cảnh thị trường chờ loạt dữ liệu lạm phát và sức khỏe tiêu dùng Mỹ tuần tới.

Giá xăng hôm nay 17/7: Tăng bật dữ dội?

Giá xăng hôm nay 10/8: Tăng nhẹ?

Giá xăng 10/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.