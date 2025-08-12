Kinh nghiệm mua thịt trâu gác bếp Tây Bắc chuẩn, tránh hàng giả

Để tránh mua phải thịt trâu gác bếp giả, kém chất lượng, người tiêu dùng cần chú ý đến giá thành, màu sắc, mùi vị và thương hiệu, tem mác.

Mới đây, thông tin cơ quan chức năng đã phát hiện một làng chuyên “hô biến” hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang gây xôn xao dư luận.

Theo cơ quan chức năng, toàn bộ nguyên liệu là thịt trâu, lợn đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ, phần lớn không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ. Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra, một số lô hàng trong kho đông lạnh đã bốc mùi hôi thối.

Sự việc này khiến người tiêu dùng không khỏi hoang mang, lo lắng. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để chọn mua được thịt trâu gác bếp chất lượng.

Dưới đây là kinh nghiệm mua thịt trâu gác bếp chuẩn, tránh mua phải hàng giả, kém chất lượng.

Màu sắc và kích thước

Thịt trâu gác bếp chuẩn màu đen sẫm bên ngoài, bên trong có màu hồng tươi của thịt. Trong khi đó, thịt trâu gác bếp giả khó có được màu hồng tươi, thay vào đó là màu hồng nhạt nếu để đông lạnh hoặc đỏ sẫm nếu làm từ lợn nái (sề).

Ngoài ra, những miếng thịt trâu gác bếp phải có bản dài, thông thường khoảng 12-15 cm dạng bản to, rộng 6-8 cm và dày 2-3 cm.

Thịt trâu gác bếp chuẩn màu đen sẫm bên ngoài. Ảnh: Dohafood

Mùi vị

Khi cầm tay, thịt trâu gác bếp chuẩn có độ cứng và chắc chắn. Khi chế biến, phải dùng chày để đập dập và xé thành sợi rồi mới ăn được.

Mùi đặc trưng của thịt trâu gác bếp là mùi khói hòa quyện cùng mắc khén và tỏi. Khi nếm thử, thịt có vị cay nhẹ, đậm đà và độ dai vừa phải.

Trong khi đó, thịt trâu giả ăn sẽ không cảm nhận được vị thịt ngọt mà chỉ cảm thấy được mùi gia vị nồng lấn át.

Giá thành

Thịt trâu gác bếp chuẩn thường có giá khá cao, gần 1 triệu đồng/kg. Bởi, để làm ra 1 kg thịt trâu khô, phải cần tới 3 kg thịt trâu tươi, tẩm ướp đủ loại gia vị rồi cho lên bếp để chờ thịt khô dần. Những sản phẩm giá rẻ thường không đảm bảo chất lượng.

Thịt trâu gác bếp chuẩn thường có giá khá cao. Ảnh: Nangfood

Thương hiệu và tem mác

Thịt trâu gác bếp chất lượng cao thường đi kèm với bao bì có đầy đủ thông tin như tên thương hiệu, cơ sở sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng, và cách liên hệ. Nếu sản phẩm thiếu thông tin rõ ràng, nên cân nhắc trước khi mua.