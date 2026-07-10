Candy Khánh Đan: ‘Em muốn được thử sức với nhiều vai diễn cá tính hơn’

Đóng phim “Trời cao nguyên xanh”, Candy Khánh Đan không chỉ có thêm một vai diễn đáng nhớ mà còn tích lũy nhiều bài học trên hành trình theo đuổi nghệ thuật.

Với Candy Khánh Đan, "Trời cao nguyên xanh" là cột mốc đáng nhớ khi đánh dấu lần đầu em góp mặt trong một bộ phim truyền hình dài tập. Được trao cơ hội ở một vai diễn có nhiều tình tiết điều tra, truy bắt tội phạm, Khánh Đan vừa háo hức vừa không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

"Em rất vui vì đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của mình. Đọc kịch bản thấy có nhiều cảnh công an truy bắt tội phạm nên em cũng hơi run, sợ mình không làm tốt. Nhưng em rất háo hức vì được thử sức với một vai diễn mới", Khánh Đan chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống.

Candy Khánh Đan ở hậu trường “Trời cao nguyên xanh”.

Mỗi ngày em đều học được nhiều điều mới

Những ngày đầu trên phim trường để lại trong em nhiều ấn tượng đẹp. Không chỉ là nhịp làm việc nghiêm túc của cả ê-kíp, điều khiến Khánh Đan nhớ nhất còn là bầu không khí gần gũi sau mỗi cảnh quay.

"Khi quay thì ai cũng rất tập trung. Nhưng quay xong là chú đạo diễn và các cô chú trong đoàn lại rất gần gũi, vui vẻ. Em có cảm giác mọi người giống như một gia đình vậy", em kể.

Yêu thích diễn xuất từ nhỏ, Khánh Đan luôn được gia đình đồng hành trong mỗi lần đi casting. Với “Trời cao nguyên xanh”, ngoài khả năng diễn xuất, em còn có lợi thế biết chơi piano – kỹ năng đã được học từ trước và phù hợp với nhân vật.

Khoảnh khắc nhận được tin trúng vai vẫn là ký ức khiến em mỉm cười. "Em vui lắm, chạy đi khoe với ông bà và các dì ngay vì đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của em", Khánh Đan nhớ lại.

Trong suốt quá trình ghi hình, đạo diễn Nguyễn Mai Hiền là người giúp em dần vượt qua sự bỡ ngỡ. Theo Khánh Đan, trước mỗi cảnh quay, đạo diễn đều diễn mẫu, phân tích tâm lý nhân vật cẩn thận rồi mới bấm máy.

"Chú luôn nhẹ nhàng và động viên em nên em không còn cảm thấy sợ hay áp lực nữa", em chia sẻ.

Không chỉ nhận được sự hướng dẫn từ đạo diễn, Khánh Đan còn được các diễn viên và thành viên ê-kíp quan tâm, chăm sóc. Mọi người thường xuyên nhắc em nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, đồng thời tận tình hướng dẫn trong từng cảnh quay.

"Nhờ chú đạo diễn và cả đoàn phim mà mỗi ngày em đều học được nhiều điều mới và thấy mình tự tin hơn rất nhiều", em bày tỏ.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Khánh Đan là những ngày đoàn phim ghi hình giữa cơn mưa lớn. Khi mưa bất ngờ đổ xuống, cả ê-kíp lập tức cùng nhau di chuyển thiết bị đến nơi an toàn.

"Điều em nhớ nhất là sau khi mưa tạnh, ai cũng cười nói vui vẻ, không thấy mệt. Em rất khâm phục sự chuyên nghiệp của các cô chú trong đoàn", em kể.

Không chỉ học được nhiều điều về nghề diễn, Khánh Đan còn cảm nhận được tình cảm của các anh chị diễn viên dành cho mình. Mọi người luôn chỉ bảo trong từng cảnh quay, kể những câu chuyện vui để giúp em bớt căng thẳng và nhanh chóng hòa nhập với đoàn phim.

Khánh Đan bên bố mẹ trên màn ảnh.

Mong muốn được khám phá nhiều màu sắc nhân vật hơn

Bên cạnh “Trời cao nguyên xanh”, Khánh Đan cũng nhận được nhiều sự động viên sau khi tham gia bộ phim điện ảnh "Cảm ơn người đã thức cùng tôi". Điều khiến em hạnh phúc nhất là được trực tiếp chứng kiến cảm xúc của khán giả trong rạp.

"Có những cảnh mọi người cười rất nhiều, nhưng cũng có những đoạn em thấy khán giả khóc. Em còn nghe hai chị ngồi cạnh nói với nhau: 'Nhớ mẹ quá, mai mình phải về thăm mẹ mình mới được'. Em nhớ mãi câu nói đó", Khánh Đan chia sẻ.

Theo em, những phản hồi tích cực của khán giả, cùng những lời động viên trên mạng xã hội, là nguồn động lực để tiếp tục theo đuổi nghệ thuật.

Khánh Đan trong "Cảm ơn người đã thức cùng tôi".

Sau mỗi dự án, Khánh Đan đều cảm nhận mình trưởng thành hơn, không chỉ trong diễn xuất mà cả trong cuộc sống.

"Em học được cách lắng nghe đạo diễn, phối hợp với các cô chú, anh chị trong từng cảnh quay. Em cũng học được sự kiên nhẫn, kỷ luật và luôn cố gắng hết mình với công việc mình yêu thích", em nói.

Ở chặng đường phía trước, Khánh Đan mong muốn được khám phá nhiều màu sắc nhân vật hơn, đặc biệt là những vai diễn có cá tính hoặc chiều sâu cảm xúc.

"Em muốn thử sức với những vai cá tính hoặc có nhiều cảm xúc để học hỏi nhiều hơn. Em cũng hy vọng sẽ được tham gia thêm nhiều bộ phim hay và ngày càng tiến bộ trên con đường diễn xuất", em bày tỏ.