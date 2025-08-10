Cần xử lý nghiêm hành vi đánh phụ nữ tại chung cư Sky Central

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh đã nêu ý kiến trên khi trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống về đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông hành hung dã man một người phụ nữ tại chung cư Sky Central ở 176 Định Công (phường Phương Liệt, Hà Nội).

Hình ảnh cắt từ video ghi lại vụ việc.

Nội dung video cho thấy, tại sảnh chờ thang máy của chung cư, nam thanh niên mặc áo xanh, đi giầy thể thao bất ngờ dùng tay đấm liên tiếp vào mặt, vào đầu sau đó lao vào đá cô gái trẻ mặc áo đen. Cô gái lúc này chỉ biết chịu trận lùi ra phía sau. Cạnh ngay đó, một bé khoảng 3 tuổi gào khóc vì sợ hãi. Một người phụ nữ khác chứng kiến vụ việc, có đi lại gần nhưng không có động thái ngăn cản hay kêu gọi người đến can ngăn. Hơn 20 giây sau, bảo vệ sảnh tòa nhà đã đến ngăn cản hành vi côn đồ của nam thanh niên kể trên. Sự việc được cho là xảy ra vào tối 9/8, tại chung cư 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, từ nội dung video và thông tin ban đầu, rất có thể vụ việc xuất phát từ việc va chạm nhỏ trong lúc chơi đùa giữa các cháu bé, đối tượng nam giới đã bênh con, sử dụng vũ lực dùng tay đấm, đá liên tiếp rất dã man, tàn ác với lực tác động rất mạnh vào các vùng trọng yếu trên cơ thể người phụ nữ.

Theo luật sư Thơm, hành vi của đối tượng thể hiện sự côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, vô giáo dục khi đánh phụ nữ đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của công dân được pháp luật bảo vệ.

Đáng lẽ khi thấy các con xảy ra va chạm nhỏ trong chơi đùa thì phải chỉ dạy cho bé hiểu. Tuy nhiên, đối tượng do bản tính côn đồ đã bực tức, trút giận đến người phụ nữ với những hành động không thể chấp nhận được ngay trước mặt các cháu bé. Với hành vi độc ác, vô giáo dục như vậy, đối tượng còn có thể làm tấm gương cho con sau này biết yêu thương bố mẹ nữa hay không.

Luật sư Thơm nhận định, xét hành vi của đối tượng không chỉ xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác mà còn gây ảnh hướng xấu đến an ninh trật tự khu chung cư nên cần phải xử lý nghiêm về tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 134, 318 Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, nếu kết quả giám định thương tích của bị hại gây nguy hiểm đến tính mạng (chấn thương sọ não, tụ máu não,...), đối tượng có thể phải đối mặt với tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Báo Dân Việt dẫn thông tin từ lãnh đạo Công an phường Phương Liệt cho biết, người phụ nữ bị hành hung trong clip là chị N.T.T, cư dân sinh sống tại chung cư. Khoảng 0h ngày 10/8, gia đình đã đưa người phụ nữ bị đánh đến Công an phường trình báo sự việc. Người phụ nữ thông tin hiện bị đau tay, chóng mặt. Công an phường đã tiếp nhận thông tin, xử lý theo quy định, sau đó hướng dẫn người phụ nữ đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám. Công an phường Phương Liệt đã lập hồ sơ, làm việc với các cá nhân liên quan để xác minh vụ việc, người đàn ông hành hung trong clip.

>>> Mời độc giả xem video ghi lại vụ việc được đăng tải lên MXH: