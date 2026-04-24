Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Demo 5 ngày và bản quyền: “Cửa hẹp” tại gói thầu của Sở Nội vụ An Giang [Kỳ 2]

Tiêu chí demo thần tốc và đòi hỏi bản quyền phần mềm ngay từ đầu dự án bị nhà thầu cho là rào cản kỹ thuật mang tính "hướng đích".

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, "cuộc chiến" kiến nghị tại Gói thầu số 05 của Sở Nội vụ tỉnh An Giang không chỉ dừng lại ở vấn đề chứng chỉ nhân sự, mà còn đẩy nhà thầu vào thế khó bởi các điều kiện về mặt thời gian thực hiện demo và bản quyền tác giả.

Demo giải pháp trong 5 ngày: "Đánh đố" nhà thầu mới?

Tại Mục 3 Chương III E-HSMT, Chủ đầu tư đặt yêu cầu: Nhà thầu phải trình bày, demo sản phẩm/giải pháp kỹ thuật để chứng minh đáp ứng yêu cầu trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản của Chủ đầu tư.

Trong đơn kiến nghị ngày 21/04/2026, Nhà thầu quan tâm khẳng định 05 ngày là quá ngắn đối với một hệ thống nghiệp vụ phức tạp triển khai đến cấp xã. Nhà thầu này phân tích: “Yêu cầu này chỉ thuận lợi cho những nhà thầu đã có sẵn sản phẩm phần mềm tương tự từ trước... trong khi đó, các nhà thầu khác muốn xây dựng giải pháp ‘may đo’ sát với yêu cầu đặc thù sẽ gặp nhiều khó khăn”.

Ngược lại, Tổ Chuyên gia tư vấn của Sở Nội vụ An Giang phản bác: “Nếu nhà thầu thực sự làm chủ công nghệ và đã có nền tảng phần mềm, 05 ngày là đủ để cấu hình, điều chỉnh”. Phía tư vấn còn nhấn mạnh rằng chính lập luận của nhà thầu đã vô tình xác nhận gói thầu này đòi hỏi đơn vị phải có sẵn nền tảng, không phải nhà thầu xây dựng mới hoàn toàn. Lập luận này gây tranh cãi gay gắt vì theo bối cảnh hành chính mới năm 2026, mọi phần mềm nội bộ đều cần được thiết kế lại để tương thích với cơ chế quản lý 2 cấp (Tỉnh và Xã).

Nguồn MSC

Bản quyền phần mềm: Yêu cầu "ngược" quy trình thực tế

Một tiêu chí khác bị Nhà thầu quan tâm cho là vi phạm nghiêm trọng Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu 2023 là yêu cầu nhà thầu phải có tài liệu chứng minh các phần mềm đã được cơ quan thẩm quyền chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả ngay tại thời điểm dự thầu.

Nhà thầu quan tâm phân tích, theo Khoản 13 Điều 3 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP, phần mềm nội bộ là phần mềm được xây dựng theo yêu cầu riêng. “Tại thời điểm mời thầu, phần mềm nội bộ cần nâng cấp, mở rộng... thực tế chưa tồn tại dưới dạng sản phẩm hoàn chỉnh”, do đó nhà thầu không thể có giấy chứng nhận bản quyền cho chính “phần mềm của gói thầu”.

Đáp lại, Sở Nội vụ An Giang khẳng định gói thầu này là nâng cấp, mở rộng phần mềm quản lý CCHC đang vận hành hiện hữu tại tỉnh xuống cấp xã, nên sản phẩm cốt lõi đã tồn tại và có thể đăng ký bản quyền. Tuy nhiên, dưới góc nhìn chuyên gia, tiêu chí này vô hình trung đã "đóng cửa" với các nhà thầu mới có công nghệ tiên tiến hơn nhưng chưa từng thực hiện tại An Giang, tạo lợi thế tuyệt đối cho đơn vị đang nắm giữ bản quyền hệ thống cũ.

Trách nhiệm người đứng đầu và Chỉ thị 12/CT-TTg

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự quyết liệt của Chủ đầu tư trong việc duy trì các tiêu chí bị kiến nghị đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính cạnh tranh, công bằng. Tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ban hành ngày 03/04/2026, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu kiên quyết khắc phục tình trạng cài cắm điều kiện không phù hợp quy mô, tính chất gói thầu; đồng thời nhấn mạnh việc xử lý nghiêm hành vi lợi dụng "điều kiện hóa" E-HSMT để ưu ái nhà thầu thân hữu.

Đã đến lúc các cơ quan thanh tra, kiểm tra tỉnh An Giang cần vào cuộc làm rõ quy trình lập E-HSMT tại gói thầu này. Việc đảm bảo một môi trường đấu thầu lành mạnh không chỉ để tiết kiệm ngân sách, mà còn để thực thi nghiêm túc tinh thần "không có vùng cấm" trong công tác đấu thầu mà Chính phủ đã đề ra.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu theo Chỉ thị 12/CT-TTg Theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ:

  • Mục 3: Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện công tác đấu thầu trong phạm vi phụ trách; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
  • Mục 5.c: Khắc phục triệt để tình trạng xây dựng tiêu chí trong hồ sơ mời thầu không phù hợp với quy mô, tính chất gói thầu, dự án, tiêu chí mang tính định hướng dẫn đến hạn chế hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu cụ thể.
#đấu thầu #Bản quyền #An Giang #demo phần mềm #Chủ đầu tư

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Những chứng chỉ "lạ" tại gói thầu phần mềm ở Sở Nội vụ An Giang [Kỳ 1]

Việc đưa các yêu cầu về chứng chỉ PCCC, an toàn lao động vào gói thầu công nghệ hơn 1,7 tỷ đồng khiến nhà thầu bức xúc kiến nghị, gây nghi ngại tính minh bạch.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu số 05: Triển khai mở rộng phần mềm quản lý công tác cải cách hành chính đến cấp xã (mã TBMT: IB2600144373) do Sở Nội vụ tỉnh An Giang làm Chủ đầu tư đang trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ thông tin (CNTT). Gói thầu có giá dự toán 1.765.918.348 đồng này đang vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ nhà thầu về những tiêu chuẩn đánh giá nhân sự bị cho là "lạ đời" và có dấu hiệu hạn chế cạnh tranh.

2-1377.png
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Sở Nội vụ tỉnh An Giang: Hai nhà thầu tên gần giống nhau cùng dự thầu gói phần mềm

Gói thầu công nghệ tại Sở Nội vụ tỉnh An Giang gây chú ý khi ghi nhận sự tham gia của hai nhà thầu có tên gọi gần như trùng khớp, cùng mức giá dự thầu sát nút giá gói thầu.

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 21/4/2026, Sở Nội vụ tỉnh An Giang đã tiến hành mở thầu qua mạng đối với Gói thầu số 05: Triển khai mở rộng phần mềm quản lý công tác cải cách hành chính đến cấp xã. Đây là gói thầu thuộc dự án cùng tên, được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 7103/QĐ-SNV ngày 03/4/2026 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang.

Gói thầu có giá dự toán 1.765.918.348 đồng, sử dụng nguồn vốn từ kinh phí sự nghiệp thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2025. Tuy nhiên, diễn biến tại biên bản mở thầu lại cho thấy những điểm bất thường khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Xã Bến Cầu và Long Thuận: Công ty Dương Cao Trí trúng 6 gói thầu trong 1 tháng [Kỳ 2]

Chỉ trong vòng 30 ngày của năm 2026, Công ty TNHH MTV Dương Cao Trí đã liên tiếp được các chủ đầu tư tại xã Bến Cầu và xã Long Thuận (Tây Ninh) lựa chọn thực hiện hàng loạt dự án giao thông

Tiếp tục tìm hiểu về hoạt động của nhà thầu "bất bại" tại Tây Ninh, theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống, bước sang năm 2026, Công ty TNHH MTV Dương Cao Trí ghi nhận một chuỗi trúng thầu dày đặc. Chỉ tính riêng từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2026, doanh nghiệp này đã được phê duyệt trúng ít nhất 6 gói thầu xây lắp tại hai địa phương là xã Bến Cầu và xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh.

Tại xã Bến Cầu, ngày 22/03/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Bến Cầu đã ký Quyết định số 69/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH MTV Dương Cao Trí tại gói thầu "Xây lắp + Đảm bảo giao thông" thuộc dự án Bê tông xi măng tuyến đường ấp Xóm Lò. Giá trúng thầu là 1.057.489.000 đồng, trong khi giá dự toán là 1.068.171.082 đồng. Cùng ngày này, đơn vị tiếp tục trúng thêm gói thầu tại dự án Cứng hóa tuyến ấp Bàu Tràm Lớn với giá 967.567.000 đồng theo Quyết định số 70/QĐ-PKT. Đến ngày 25/03/2026, doanh nghiệp này lại được xướng tên tại dự án Nhựa hóa tuyến đường từ nhà ông Mai Văn Lã đến đất ông Nguyễn Văn Thàng với giá 451.006.000 đồng (Quyết định số 72/QĐ-PKT).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới