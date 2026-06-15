Dự đoán ngày mới 16/6/2026 cho 12 con giáp: Thân tích lũy gia sản

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân tìm ra điểm đột phá, sự nghiệp phát triển và tích lũy được khối tài sản lớn.
Bằng cách điều chỉnh thói quen lái xe, bảo dưỡng chiếc xe đúng cách và bảo quản xăng hợp lý, chủ xe hoàn toàn có thể kiểm soát mức hao xăng E10 trong tầm tay.
Cuộc đua AI đang đẩy nhu cầu RAM tăng vọt, khiến người dùng iPhone và các thiết bị công nghệ đối mặt nguy cơ nâng cấp sớm hơn dự kiến.
Subaru vừa nâng cấp dòng xe van tí hon Sambar Van 2026 với hệ thống an toàn thông minh hơn, bổ sung đồng hồ kỹ thuật số cho bản cao cấp... kèm giá bán siêu rẻ.
Jeep vừa tung chiến dịch quảng cáo gây sốc - tặng 100 chiếc Wrangler mới cho những người mang tên vị Tổng thống khai quốc nếu tuyển Mỹ vô địch World Cup 2026.
Nhiều gia đình than phiền Wi-Fi chậm nhưng không biết nguyên nhân lại đến từ vị trí đặt router sai cách, khiến tín hiệu yếu và mạng chập chờn.
Tại Triển lãm di động quốc tế Kuala Lumpur (KLIMS) 2026, Toyota đã trưng bày mẫu sedan Corolla Concept hoàn toàn mới, thu hút sự quan tâm của khách tham quan.
Anthropic chính thức ra mắt Claude Fable 5, phiên bản AI mạnh nhất dành cho người dùng phổ thông với hiệu năng vượt trội trong lập trình, phân tích và thị giác.
Điều hòa làm lạnh kém chưa chắc do hết gas, một thao tác kiểm tra đơn giản có thể giúp người dùng tránh bị “vẽ bệnh” và tốn hàng triệu đồng không cần thiết.
Mẫu xe BMW M Concept Neue Klasse mới kết hợp hệ thống 4 mô-tơ điện với bộ pin 800 V và là hình ảnh đại diện rõ ràng cho tương lai xe điện của thương hiệu.
McDonald's thử nghiệm AI nhận đơn không cần nhân viên, xử lý hơn 1 triệu lượt gọi món nhưng vẫn đối mặt nhiều tranh cãi về việc làm và trải nghiệm khách hàng.
Toyota vừa ra mắt RAV4 GR Sport hybrid 2026 (HEV) tại Nam Phi, phiên bản thể thao này kết hợp giữa gói nâng cấp thiết kế GR Sport và hệ truyền động hybrid mới.
Gọi video qua Messenger rất tiện lợi nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người dùng bỏ qua các thiết lập quan trọng về mạng, quyền truy cập và bảo mật.
Ford vừa ra mắt gói tùy chọn Sinister dành cho mẫu SUV hiệu suất cao Explorer ST 2027, tập trung vào nâng cấp về ngoại hình thay vì tăng công suất động cơ.
AI, bóng thông minh, camera trọng tài và hàng loạt công nghệ tiên tiến sẽ biến World Cup 2026 thành giải đấu hiện đại nhất lịch sử bóng đá.
Chỉ vài phút kiểm tra trước khi rời nhà có thể giúp bạn tránh nguy cơ chập cháy, tiết kiệm điện và yên tâm tận hưởng kỳ
Honda Prelude 2026 vừa được giới thiệu tại Đông Nam Á trong khuôn khổ Triển lãm KLIMS 2026 tại Malaysia. Xe giá bán 278.000 Ringgit (khoảng 1,79 tỷ đồng).
Chiếc ốp lưng VisionCase biến iPhone 17 Pro Max thành thiết bị hai màn hình với loạt tính năng thông minh, từ xem thông báo đến chơi game.
Mẫu xe thể thao 2 cửa Mazda MX-5 2027 nâng cấp mới sẽ được tăng thêm 4 mã lực nhờ động cơ tinh chỉnh nhẹ, màu sắc mới và phiên bản đặc biệt Yakudo.
Rezvani Fortress là mẫu xe bán tải với ngoại hình cực ngầu được phát triển dựa trên Ford F-150 Raptor, xe sở hữu khối động cơ V8 sản sinh công suất 850 mã lực.
Robot hình người SeeLight S1 có thể nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp và chăm sóc nhà cửa đang chuẩn bị được đưa vào 100 gia đình dùng thử miễn phí tại Trung Quốc.
Sở hữu thiết kế nhỏ gọn, camera giàu cảm xúc và AI thông minh, OPPO Find X9s đang trở thành lựa chọn hấp dẫn cho người trẻ yêu du lịch.