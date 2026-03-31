Cần Thơ: Lộ diện nhà thầu trúng gói hạ tầng tại phường Phú Lợi hơn 4 tỷ

Dù là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Công trình Thiên Phúc vẫn vượt qua bước đánh giá kỹ thuật để trúng gói thầu hơn 4 tỷ đồng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng phường Phú Lợi vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn. Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 100/QĐ-KTHTĐT-ĐT, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Công trình Thiên Phúc (MST: 1400453567). Giá trúng thầu được ghi nhận là 4.263.254.399 đồng (đã bao gồm thuế và phí). So với giá dự toán gói thầu là 4.386.496.007 đồng, hoạt động đấu thầu qua mạng đã giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 123 triệu đồng, đạt tỷ lệ giảm giá khoảng 2,8%.

Một phần quyết định số 100/QĐ-KTHTĐT-ĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Kịch bản "một mình một ngựa"

Theo hồ sơ, Gói thầu số 01: Cải tạo, nâng cấp hẻm trên các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Trần Hưng Đạo, Sương Nguyệt Anh và Dương Kỳ Hiệp (phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) có giá dự toán 4.386.496.007 đồng.

Tại biên bản mở thầu, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Công trình Thiên Phúc (Công ty Thiên Phúc) ghi nhận là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ. Đáng chú ý, mức giá dự thầu ban đầu của doanh nghiệp này là 4.497.103.796 đồng, vượt giá dự toán hơn 110 triệu đồng. Tuy nhiên, nhờ áp dụng thư giảm giá 5,2%, nhà thầu đã đưa mức giá xuống còn 4.263.254.399 đồng để trúng thầu.

Chân dung nhà thầu Thiên Phúc:

Công ty Thiên Phúc có trụ sở tại tỉnh Đồng Tháp (MSDN: vn1400453567), có địa chỉ tại Xã Hòa Long, Đồng Tháp, được thành lập năm 2003, người đại diện pháp luật là ông Trần Bá Phúc, Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là xây lắp. Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 3/2026 doanh nghiệp đã tham gia 136 gói thầu, trong đó trúng 59 gói, trượt 72 gói, 2 chưa có kết quả, 3 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu là 433.430.254.324 đồng (với vai trò độc lập: 164.626.600.625 đồng, với vai trò liên danh: 268.803.653.699 đồng).

Với lợi thế địa lý giáp ranh, doanh nghiệp này đang cho thấy sự lấn lướt tại các gói thầu hạ tầng trên địa bàn TP Cần Thơ. Việc trúng thầu tại phường Phú Lợi với tư cách nhà thầu duy nhất tham dự đặt ra những dấu hỏi về tính cạnh tranh thực tế của gói thầu. Dữ liệu cho thấy, dù tham gia nhiều gói thầu nhưng tỉ lệ tiết kiệm tại các gói thầu mà Công ty Thiên Phúc trúng tại khu vực này thường không cao, dao động quanh mức 2-3%. Tại dự án cải tạo hẻm phường Phú Lợi, tỉ lệ này cũng chỉ đạt khoảng 2,8% so với giá gói thầu.

Trong giai đoạn 2025-2026 hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp này khá sôi nổi nhưng tỷ lệ trúng thầu lại rất thấp, trúng 7/35 gói đã tham gia. Cụ thể

Gói thầu xây lắp tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2, trị giá 6.924.008.000 đồng (tháng 12/2025)

Gói thầu số 02: Lát gạch vỉa hè phía kênh đoạn Tuyến dân cư Mười Tải, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, trị giá 2.561.475.000 đồng (tháng 11/2025)

Gói số 5 - Xây dựng Đường giao thông, Vỉa hè và hố thu tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung, trị giá 1.430.774.000 đồng (tháng 04/2025)

Gói thầu xây lắp số 01: Đường Đ07 (từ QL80 đến đường Vành Đai); Hạng mục: Xây dựng hạ tầng tại Ban Quản lý Dự án và phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò, trị giá 6.673.702.000 đồng (tháng 02/2025)

Góc nhìn chuyên gia

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TPHCM) chia sẻ: "Việc gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự không vi phạm pháp luật nếu quy trình tổ chức đấu thầu qua mạng được thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, mục tiêu cốt lõi của Luật Đấu thầu 2023 là cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Khi thiếu vắng sự cạnh tranh trực tiếp giữa các nhà thầu, chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình cao hơn trong việc đánh giá năng lực và đơn giá để đảm bảo ngân sách được sử dụng hiệu quả nhất."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cũng đặt nghi vấn về tính hấp dẫn của gói thầu khi một dự án hạ tầng giao thông nội đô tại Cần Thơ lại chỉ thu hút được một nhà thầu từ tỉnh khác đến dự thầu. Điều này đặt ra bài toán cho cơ quan quản lý trong việc rà soát lại các tiêu chuẩn kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu để tránh hiện tượng "cài cắm" tiêu chí gây khó cho các nhà thầu địa phương.

Việc đảm bảo môi trường đấu thầu công bằng không chỉ giúp tối ưu hóa ngân sách mà còn tạo cơ hội cho các doanh nghiệp địa phương cùng phát triển, đúng tinh thần thượng tôn pháp luật.