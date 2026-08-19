Cần Thơ: Kim Quang Hưng trúng gói sửa trường gần 16 tỷ, tiết kiệm 5,66%

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp phục vụ nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất các điểm trường trên địa bàn.

Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một nhà thầu tham dự và trúng thầu

Gói thầu mang tên "Thi công xây dựng, thiết bị PCCC và trạm biến áp" (mã E-TBMT: IB2600329030), thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa trường, lớp học thuộc nguồn vốn sự nghiệp giáo dục năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo (trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũ). Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt theo Quyết định số 1552/QĐ-SGDĐT ngày 12/06/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ.

Dự toán gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 1573/QĐ-SGDĐT ngày 16/06/2026 do Q. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ Trần Thị Huyền ký là 16.959.940.863 đồng.

Sau khi ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh E-HSMT số 1802/QĐ-SGDĐT ngày 09/07/2026, gói thầu được đóng và mở thầu vào lúc 09:00 ngày 15/07/2026. Biên bản mở thầu ghi nhận Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Kim Quang Hưng nộp hồ sơ với giá chào 15.999.248.060 đồng.

Đến ngày 06/08/2026, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ Trần Thị Huyền ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Kim Quang Hưng trúng thầu với giá 15.999.248.060 đồng. Hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói, thời gian thực hiện là 120 ngày.

Nguồn: MSC

So với dự toán gói thầu được duyệt là 16.959.940.863 đồng, mức giá trúng thầu giảm 960.692.803 đồng, tương đương 5,66%.

Gộp 16 công trình phân tán: Yêu cầu quản trị tiến độ trong 120 ngày

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 15/BCĐG-TTQLN&CLCTXD do Trung tâm Quản lý nhà ở và Chất lượng công trình xây dựng lập ngày 28/07/2026, hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Kim Quang Hưng đáp ứng các tiêu chuẩn về tính hợp lệ, năng lực kỹ thuật và tài chính. Kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định bởi Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Tư vấn Tổng hợp ABC theo Báo cáo thẩm định số 56/2026/BCTĐ-ABC ngày 04/08/2026 và Tờ trình số 02/TTr-TVQLDA ngày 05/08/2026 của Công ty CP Tư vấn Phát Triển.

Đáng chú ý, phụ lục hồ sơ mời thầu thể hiện khối lượng thi công của gói thầu bao gồm việc cải tạo, sửa chữa, bổ sung hệ thống PCCC và trạm biến áp tại 16 điểm trường và đơn vị trực thuộc: Trường THPT An Khánh, Trường THPT Châu Văn Liêm, Trường dạy trẻ Khuyết tật thành phố Cần Thơ, Trường THPT Giai Xuân, Trường THPT Lương Định Của, Hệ thống PCCC & Chống sét Trường THPT Lương Định Của, Trường chuyên Lý Tự Trọng, Trường THPT Phan Ngọc Hiển, Trường THPT Phan Văn Trị, Trường THCS và THPT Tân Lộc, Trường THCS - THPT Thới Thạnh, Hệ thống PCCC Trường THCS - THPT Thới Thạnh, Trường THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng, Văn phòng Sở GD&ĐT, Hệ thống PCCC & Chống sét Trường THPT Thạnh An, Trường THCS và THPT Thới Thuận.

Các điểm trường và cơ sở giáo dục trên nằm rải rác tại nhiều địa bàn như: xã Thạnh An, phường Thốt Nốt, phường Tân Lộc, xã Thới Hưng, phường Ô Môn, xã Phong Điền, phường Ninh Kiều, phường Cái Răng, phường Bình Thủy, phường Tân An thuộc thành phố Cần Thơ. Việc gộp 16 hạng mục phân tán vào một gói thầu thực hiện trong thời hạn 120 ngày đòi hỏi nhà thầu phải có phương án tổ chức thi công đồng bộ và huy động nguồn lực linh hoạt.

Năng lực của nhà thầu Kim Quang Hưng

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Kim Quang Hưng là đơn vị có nhiều kinh nghiệm tham gia các dự án giáo dục tại địa phương. Nhà thầu đã từng tham gia 7 gói thầu do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư và đều trúng thầu với tổng giá trị 37.513.734.060 đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng từng trúng gói thầu xây lắp trị giá hơn 51,9 tỷ đồng do chính Trung tâm Quản lý nhà ở và Chất lượng công trình xây dựng (đơn vị tư vấn đánh giá gói thầu này) mời thầu vào tháng 05/2025.