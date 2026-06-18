Cần Thơ: Công ty Hữu Nghị trúng thầu dự án giao thông, tiết kiệm hơn 9%

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 28/5/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã An Ninh - Chương Tường Anh đã ký Quyết định số 93/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu thi công xây dựng công trình Đường cặp kênh Hòa Long - Chăn Đùm. Gói thầu này sử dụng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương nhằm mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế cho xã An Ninh, thành phố Cần Thơ. Theo quyết định đơn vị trúng thầu được xác định là Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nghị.

Quyết định số 93/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Gói thầu Đường cặp kênh Hòa Long - Chăn Đùm, tiết kiệm 9,13%

Dữ liệu đấu thầu thể hiện gói thầu có giá dự toán được phê duyệt ở mức 3.835.447.472 đồng. Đơn vị giành chiến thắng là Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nghị với giá trúng thầu là 3.485.264.232 đồng. Như vậy so với giá dự toán gói thầu này đã mang lại mức tiết kiệm ngân sách nhà nước lên tới hơn 350 triệu đồng, tương đương tỷ lệ xấp xỉ 9,13%. Trong bối cảnh quản lý vốn đầu tư công đòi hỏi sự thắt chặt và hiệu quả, mức giảm giá này là một điểm sáng đáng ghi nhận, phản ánh tính cạnh tranh lành mạnh và sự nghiêm túc trong công tác tổ chức mời thầu của chủ đầu tư là Phòng Kinh tế xã An Ninh.

Đi sâu vào quá trình tổ chức, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 12.5.1/BCĐG.2026 do Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Vy lập ngày 12/5/2026 đã phác họa chi tiết một cuộc cạnh tranh kỹ thuật và mức giá gay gắt. Gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng và thu hút sự tham gia nộp hồ sơ của ba đơn vị xây lắp. Ngoài Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nghị, hai đối thủ khác góp mặt trên đường đua là Liên danh gói thầu Đường cặp kênh Hòa Long - Chăn Đùm và Công ty TNHH Nguyên Khánh Hậu. Sự xuất hiện của 3 nhà thầu cho thấy sức hút của dự án cũng như việc chủ đầu tư đã tạo ra một môi trường đấu thầu mở, không có rào cản cản trở doanh nghiệp.

Vì sao các đối thủ của Công ty Hữu Nghị ngậm ngùi rời cuộc đua?

Sự cạnh tranh đa chiều đã buộc tổ chuyên gia phải làm việc với sự cẩn trọng và khách quan tối đa. Trong bước đánh giá năng lực kỹ thuật, Liên danh gói thầu Đường cặp kênh Hòa Long - Chăn Đùm đã bộc lộ nhiều thiếu sót nghiêm trọng không thể khắc phục.

Báo cáo đánh giá chỉ rõ hồ sơ của liên danh này liệt kê không đầy đủ các chủng loại vật tư theo danh mục yêu cầu của E-HSMT, điển hình như việc thiếu vắng gạch ống 8x8x19cm, gạch thẻ 4x8x19cm và trụ đỡ thép mạ kẽm D90. Chưa dừng lại ở đó, nhà thầu này không đưa ra được biện pháp thi công tổng thể cho toàn bộ công trình. Các nội dung cốt lõi để đảm bảo chất lượng và an toàn như sơ đồ quản lý chất lượng, biện pháp sửa chữa khắc phục sai sót, biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường cũng như phương án phòng cháy chữa cháy đều thể hiện thiếu sót hoặc không đúng với quy định. Với hàng loạt lỗ hổng kỹ thuật này, tổ chuyên gia đã đánh giá không đạt và loại liên danh khỏi các bước xem xét tiếp theo nhằm bảo đảm tính an toàn, bền vững cho công trình.

Về phía Công ty TNHH Nguyên Khánh Hậu, nhà thầu này đã chuẩn bị hồ sơ khá kỹ lưỡng và vượt qua được các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Tuy nhiên, khi bước vào vòng mở hồ sơ đề xuất tài chính, đơn vị này đưa ra mức giá dự thầu là 3.778.114.496 đồng và không có tỷ lệ giảm giá. Mặc dù có đủ năng lực thi công, mức giá chào thầu cao hơn đối thủ đã khiến doanh nghiệp đành xếp vị trí thứ hai chung cuộc.

Sự linh hoạt đúng luật giúp Xây dựng Hữu Nghị giành chiến thắng

Hành trình đi đến quyết định trúng thầu của Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nghị là minh chứng cho sự bám sát thực tiễn pháp luật đấu thầu. Ở giai đoạn kiểm tra nhân sự chủ chốt, tổ chuyên gia phát hiện vị trí cán bộ phụ trách công tác trắc đạc của nhà thầu chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chứng chỉ và trình độ chuyên môn theo E-HSMT.

Thực hiện đúng nguyên tắc làm rõ hồ sơ theo quy định pháp luật, chủ đầu tư đã gửi văn bản yêu cầu bổ sung, làm rõ năng lực nhân sự. Nắm bắt cơ hội này, Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nghị đã có văn bản số 01/GTLR-HN giải trình và thay thế nhân sự phụ trách trắc đạc từ ông Nguyễn Tấn Đạt sang ông Trần Ngọc Dương. Nhân sự mới được cung cấp kèm theo đầy đủ các tài liệu chứng minh về năng lực, kinh nghiệm, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Việc chủ động thay thế nhân sự sai sót bằng một nhân sự đạt chuẩn không chỉ giúp nhà thầu lật ngược tình thế ở vòng kỹ thuật mà còn thể hiện tinh thần làm việc chuyên nghiệp.

Được biết, Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nghị (Mã số doanh nghiệp: 1800420125) có trụ sở đóng tại Phường Tân An, thành phố Cần Thơ do Giám đốc Nguyễn Thị Thu Thủy làm đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2001 và sở hữu bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây lắp. Theo thống kê trên mạng đấu thầu tính đến tháng 06/2026 cho thấy nhà thầu này đã tham gia khoảng 127 gói thầu, trong đó trúng 68 gói, trượt 55 gói, 3 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 237.237.756.933 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập khoảng 150.826.913.692 đồng, với vai trò liên danh khoảng 86.410.843.241 đồng.

Góc nhìn chuyên gia:

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, việc một gói thầu cấp xã thu hút được 3 đơn vị tham gia và đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách trên 9% là một dấu ấn rất tích cực trong bối cảnh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Sự cạnh tranh sòng phẳng về giá và kỹ thuật luôn mang lại lợi ích tối đa cho Nhà nước. Việc chủ đầu tư tuân thủ nghiêm ngặt các trình tự đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bảo đảm thông tin minh bạch đã thực sự thu hút được các nhà thầu có năng lực tham gia tranh tài. Chuyên gia nhận định đây là kết quả của một quá trình làm việc khách quan, tuân thủ pháp luật, giúp địa phương vừa tiết kiệm được nguồn tiền lớn để tái đầu tư, vừa lựa chọn được nhà thầu uy tín.

Đồng quan điểm, theo luật sư Nguyễn Thị Hương, những kết quả đạt được từ gói thầu này là minh chứng rõ nét cho việc hành lang pháp lý đấu thầu đang phát huy tác dụng thực chất. Việc tổ chuyên gia đánh trượt những hồ sơ làm sơ sài, thiếu vật tư, đồng thời cho phép nhà thầu tiềm năng có cơ hội làm rõ và thay thế nhân sự hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật. Quá trình này thể hiện sự công tâm của chủ đầu tư, không vì những lỗi nhỏ có thể khắc phục được mà loại bỏ một nhà thầu có mức giá tiết kiệm ngân sách rất tốt.