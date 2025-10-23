Cân nhắc không được bắt buộc sử dụng sản phẩm dinh dưỡng

Cơ quan thẩm tra cho rằng cần cân nhắc bổ sung nguyên tắc việc thực hiện dinh dưỡng trong phòng bệnh, không được bắt buộc sử dụng sản phẩm dinh dưỡng.

Sáng 23/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 20, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phòng bệnh.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, dự thảo luật kế thừa 5 điều, sửa đổi 39 điều, bãi bỏ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; mở rộng phạm vi điều chỉnh hoạt động phòng bệnh.

Mục đích sửa đổi, bổ sung luật nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về phòng bệnh góp phần nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam.

Nêu một số nhóm nội dung bổ sung mới so với quy định hiện hành, bà Đào Hồng Lan cho biết, dự thảo luật quy định các biện pháp phòng, chống bệnh, các yếu tố nguy cơ gây bệnh; phát hiện sớm, dự phòng bệnh và quản lý bệnh tại cộng đồng.

Dự thảo luật cũng có thêm quy định về phòng, chống các rối loạn sức khỏe tâm thần: Quy định các yếu tố nguy cơ, phát hiện sớm và các biện pháp phòng ngừa mắc; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, dự thảo luật thể chế nội dung bảo đảm dinh dưỡng trong phòng bệnh theo hướng quy định nguyên tắc thực hiện dinh dưỡng trong phòng bệnh; dinh dưỡng cho một số nhóm đối tượng (phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú và trẻ dưới 24 tháng tuổi (1.000 ngày đầu đời, theo nghiên cứu 1.000 ngày đầu đời từ lúc mang thai đến trẻ dưới 2 tuổi quyết định chiều cao thể lực của trẻ em do yếu tố dinh dưỡng), trẻ em, lứa tuổi học đường, người lao động và người cao tuổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban thống nhất về mục đích, quan điểm xây dựng luật.

Góp ý thêm về quy định liên quan tới phòng chống rối loạn sức khỏe tâm thần, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định làm rõ đối tượng có nguy cơ cao mắc rối loạn sức khỏe tâm thần; các biện pháp phòng ngừa mắc rối loạn sức khỏe tâm thần và nguồn kinh phí thực hiện cho các hoạt động này.

Ngoài ra, cơ quan thẩm tra cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định liên quan đến sức khỏe tâm thần, phòng, chống rối loạn tâm thần đối với học sinh, sinh viên và người bị sang chấn tâm lý sau thiên tai, thảm họa.

Về dinh dưỡng trong phòng bệnh, Ủy ban đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định nhằm bảo đảm đầy đủ việc áp dụng nguyên tắc "dinh dưỡng trong phòng bệnh phải được thực hiện trong suốt vòng đời, theo từng lứa tuổi, từng đối tượng";

Đồng thời, cơ quan thẩm tra cho rằng cần cân nhắc bổ sung nguyên tắc việc thực hiện dinh dưỡng trong phòng bệnh chỉ quy định mang tính khuyến cáo sử dụng sản phẩm dinh dưỡng, không được bắt buộc sử dụng sản phẩm dinh dưỡng.

Về chính sách dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính và thấp còi, đa số ý kiến Ủy ban cho rằng, cần quy định áp dụng cho tất cả các đối tượng là phụ nữ mang thai có nhu cầu cần phải bổ sung vi chất dinh dưỡng và trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính và thấp còi, không phân biệt khu vực, vùng miền để bảo đảm chính sách nâng mức sinh, nâng cao chất lượng dân số và tính công bằng.