Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Đề nghị hỗ trợ cao hơn cho nhóm phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị nghiên cứu quy định hỗ trợ tài chính đối với phụ nữ sinh đủ 2 con, nhất là  nhóm phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Thiên Tuấn

Sáng 23/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 20, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày tờ trình dự án Luật Dân số.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, dự thảo Luật gồm 8 chương, 28 Điều. Dự thảo Luật bổ sung thêm nhiều nội dung mới so với quy định của Pháp lệnh Dân số: Duy trì mức sinh thay thế, tăng thời gian nghỉ thai sản, hỗ trợ tài chính khi sinh con, bổ sung tiêu chí ưu tiên được mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

anh-chup-man-hinh-2025-10-23-luc-104356.png

Để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, dự thảo quy định cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức trừ trường hợp xác định giới tính phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh di truyền liên quan đến giới tính. Khuyến khích đưa nội dung không trọng nam hơn nữ, không lựa chọn giới tính khi sinh vào hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Dự thảo luật quy định đình chỉ đối với người hành nghề y có hành vi công bố, thông báo, tiết lộ thông tin về giới tính thai nhi cho khách hàng trừ trường hợp xác định giới tính phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh di truyền liên quan đến giới tính theo quy định của Bộ Y tế…

Trình bày báo cáo thẩm tra, về nội dung duy trì mức sinh thay thế, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban đề nghị nghiên cứu có các biện pháp tổng thể, căn cơ, toàn diện nhằm đạt được mức sinh thay thế bền vững.

Trong đó, Ủy ban góp ý nên nghiên cứu quy định theo hướng hỗ trợ tài chính đối với phụ nữ sinh đủ 2 con, trong đó nhóm phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi có mức hỗ trợ cao hơn.

Ngoài ra, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở để bảo đảm tính khả thi của quy định ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở xã hội đối với một số nhóm đối tượng.

Cùng với đó, bổ sung quy định định kỳ Chính phủ công bố tình trạng mức sinh để chính quyền địa phương xây dựng, thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phù hợp.

Trường hợp mức sinh của một số địa phương xuống mức rất thấp, Chính phủ báo cáo, đề xuất với Quốc hội có biện pháp can thiệp kịp thời.

Có ý kiến trong cơ quan thẩm tra đề nghị dự thảo Luật cần tiếp cận theo hướng phổ quát; nghiên cứu quy định theo hướng hỗ trợ cho trẻ em được sinh ra (như chính sách hỗ trợ học phí, trợ cấp nuôi con nhỏ đến một độ tuổi nhất định); làm rõ việc hỗ trợ đối với trường hợp sinh từ con thứ hai trở lên.

Một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định theo hướng giao Chính phủ điều chỉnh chính sách ưu tiên mua nhà ở xã hội phù hợp từng giai đoạn; nghiên cứu bổ sung giải pháp hỗ trợ điều trị vô sinh, hiếm muộn và biện pháp nhằm giảm tỉ lệ phá thai.

Dự thảo Luật Dân số quy định các biện pháp để duy trì mức sinh thay thế như:

- Tăng thời gian nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai: Phụ nữ được nghỉ thêm 1 tháng; nam giới được nghỉ thêm 5 ngày làm việc khi vợ sinh con;

- Hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ dân tộc ít người; phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi; phụ nữ ở địa phương có mức sinh thấp;

- Ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở đối với phụ nữ sinh đủ 2 con hoặc nam giới có 2 con đẻ mà không có vợ hoặc vợ đã chết.

Chính phủ được giao quy định nội dung và mức hỗ trợ tối thiểu theo quy định trên.

Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ và khả năng cân đối ngân sách, chính quyền địa phương quy định: Đối tượng, nội dung và mức hỗ trợ bảo đảm mức hỗ trợ không thấp hơn mức hỗ trợ do Chính phủ quy định; Bổ sung các biện pháp duy trì mức sinh thay thế; Bổ sung đối tượng được áp dụng các biện pháp duy trì mức sinh thay thế.

#giới tính #thai nhi #hỗ trợ #sinh đẻ #2 con #y tế

Bài liên quan

Chính trị

Hệ thống đào tạo y khoa đang bị phân mảnh

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho rằng, tình trạng "mỗi bộ quản lý một kiểu" đã dẫn đến chất lượng đào tạo y khoa không đồng đều.

Chiều 22/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

CÀNG NGỒI GIẢNG ĐƯỜNG NHIỀU, BÁC SĨ CÀNG DỞ

Xem chi tiết

Chính trị

Đề xuất bác sĩ chuyên khoa được công nhận tương đương thạc sĩ, tiến sĩ

Theo Bộ trưởng Bộ GDĐT, bác sĩ nội trú xứng đáng được tôn vinh tuy nhiên cần thận trọng xác định vị trí các bậc đào tạo trong khung trình độ quốc gia.

Chiều 22/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại tổ về 3 dự án Luật: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và Dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Tham gia thảo luận, đại biểu Trần Thị Nhị Hà (đoàn Hà Nội) đồng tình với quy định tại dự thảo Luật về giữ nguyên hệ thống văn bằng quốc gia gồm đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Tuy nhiên, bà cho rằng với một số ngành đặc thù như y tế, cần có quy định linh hoạt hơn bởi có thêm các hình thức đào tạo khác như: bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp I, cấp II.

Xem chi tiết

Chính trị

Năm học 2026-2027 sẽ có bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, đảm bảo tiến độ năm học 2026-2027 sẽ có bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc.

Chiều 22/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại tổ về ba dự án Luật: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và Dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

anh-chup-man-hinh-2025-10-22-luc-170545.png
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới