Chính trị

Bổ sung nhiều quy định 'khai tử' doanh nghiệp nợ thuế, nợ bảo hiểm kéo dài

Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) bổ sung nhiều quy định về chấm dứt hoạt động và "khai tử" các doanh nghiệp, hợp tác xã nợ thuế, nợ bảo hiểm kéo dài.

Thiên Tuấn

Sáng 23/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe tờ trình về Dự án Luật Phá sản (sửa đổi).

Trình bày tờ trình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết, dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) đã hoàn thiện thủ tục phá sản theo hướng linh hoạt, nhanh chóng, hiệu quả.

anh-chup-man-hinh-2025-10-23-luc-104647.png

Cụ thể, bổ sung quy định cho phép cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản trong 3 trường hợp, gồm: Không xác định được người đại diện; Doanh nghiệp, hợp tác xã nợ thuế, nợ bảo hiểm đã bị cơ quan thuế thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; Cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo đôn đốc khoản nợ bảo hiểm xã hội nhưng không có phản hồi trong 3 năm liên tiếp gần nhất.

Theo ông Trí, quy định này sẽ giúp chấm dứt hoạt động và "khai tử" những doanh nghiệp, hợp tác xã nợ thuế, nợ bảo hiểm kéo dài, không còn tồn tại, hoạt động trên thực tế nhưng không thể rút khỏi thị trường do không có người nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản.

Điều này góp phần giảm áp lực quản lý, theo dõi của các cơ quan quản lý Nhà nước, cải thiện môi trường hoạt động kinh doanh, lành mạnh hóa nền kinh tế.

Dự thảo Luật cũng rút ngắn thời gian tiến hành các thủ tục trong giải quyết phá sản như: Rút ngắn thời hạn kiểm kê, gia hạn thời gian kiểm kê tài sản, thời hạn gửi giấy đòi nợ doanh nghiệp, hợp tác xã còn 15 ngày (giảm 15 ngày so với hiện hành); việc lập danh sách chủ nợ cũng rút ngắn từ 15 ngày còn 7 ngày…

Về tạm ứng, chi trả chi phí phá sản trong những trường hợp không phải nộp tạm ứng chi phí phá sản hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã không còn tiền, tài sản để nộp hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã còn tài sản nhưng không thể bán để bảo đảm chi phí phá sản, cơ quan soạn thảo đề xuất do ngân sách Nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của tòa án.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết, đa số ý kiến thành viên Ủy ban nhất trí với đề xuất ngân sách Nhà nước tạm ứng, chi trả chi phí phá sản trong các trường hợp trên, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn đang gây đình trệ các vụ việc phá sản.

"Việc dự toán, quản lý, sử dụng, tạm ứng, thanh toán kinh phí được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước, pháp luật về chi phí tố tụng.

Đối với trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã còn tài sản, tiền tạm ứng chi phí phá sản trong trường hợp này sẽ được hoàn trả ngay vào ngân sách Nhà nước khi bán được tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã", ông Mãi nói thêm.

