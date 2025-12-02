Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Cần đẩy nhanh lộ trình miễn viện phí với bệnh nhân ung thư

Đại biểu Nguyễn Anh Trí đề nghị cần miễn viện phí sớm đối với những người đang điều trị các bệnh ung thư, khó chữa, mạn tính, bệnh nhân chạy thận nhân tạo...

Thiên Tuấn

Sáng 2/12, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

Tại nghị trường, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao chính sách khám sức khoẻ miễn phí mỗi năm một lần và miễn viện phí theo lộ trình tại dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

HƯỚNG TỚI KHÁM SỨC KHOẺ MIỄN PHÍ

Tham gia thảo luận, đại biểu Đặng Bích Ngọc (đoàn Phú Thọ) đánh giá cao dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân.

202512020856538982-z7283232191128-3f2599c8ba006e84b46e24fe9902d3b6.jpg
Đại biểu Đặng Bích Ngọc.

Theo đó, bắt đầu từ năm 2026 người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.

Đại biểu nhấn mạnh đây là điều người dân rất mong chờ, từ đó, đặt ra yêu cầu phải có lộ trình chuẩn bị; trước mắt, ưu tiên thực hiện với nhóm người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhóm người yếu thế; để tạo điều kiện cho các đối tượng này được tiếp cận khám sức khỏe, đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận y tế trong cả nước.

Bà phân tích, hiện nay, mạng lưới y tế cơ sở tại các địa phương còn rất khó khăn, chưa đồng đều giữa các nơi, vùng miền trong cả nước, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi kinh tế - xã hội còn khó khăn; các điều kiện về cơ sở vật chất chưa đáp ứng, máy móc, thiết bị, hệ thống mạng, công nghệ thông tin để thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân vô cùng khó khăn. Cùng với đó là sự thiếu hụt đội ngũ bác sỹ, nguồn nhân lực, những người có thể thực hiện được nhiệm vụ trong môi trường điện tử.

Từ đó, đại biểu đề nghị giao Chính phủ tiếp tục ban hành định mức chi, cơ chế phù hợp và có lộ trình thực hiện ưu tiên đầu tư về con người, cơ sở vật chất ở những nơi điều kiện khó khăn.

Đồng thời, bà kiến nghị dự thảo Nghị quyết nên quy định theo hướng phấn đấu từ năm 2026 thực hiện và hoàn thành việc tạo lập sổ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân; tránh tạo áp lực, gây khó khăn cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

“Bởi thực tế hệ thống công nghệ thông tin ở cơ sở khó có thể đáp ứng được ngay yêu cầu thực hiện tạo lập sổ sức khỏe điện tử; đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cần quy định lộ trình dài hơn, trước mắt tập trung thực hiện ở những địa bàn đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực”, đại biểu nói.

Đại biểu Hà Sỹ Huân (đoàn Thái Nguyên) cũng bày tỏ nhất trí với chủ trương từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc được khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định về nhóm đối tượng được ưu tiên cụ thể, ví dụ người cao tuổi, người lao động trong môi trường độc hại hoặc người lao động ở vùng khó khăn để các địa phương có lộ trình chủ động bố trí nguồn lực thực hiện và thống nhất trong cả nước.

Đồng thời, giao Chính phủ ban hành khung danh mục khám sàng lọc cơ bản, tránh tình trạng triển khai thực hiện dàn trải, hình thức, không hiệu quả.

Đại biểu đề nghị bổ sung xác định rõ đối tượng "người yếu thế", "người có thu nhập thấp" và "một số đối tượng cần ưu tiên" để đảm bảo thống nhất trong quá trình tổ chức triển khai áp dụng Nghị quyết khi được thông qua.

SỚM MIỄN VIỆN PHÍ CHO NGƯỜI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TP.HCM) thống nhất lộ trình miễn viện phí cơ bản đến năm 2030 và việc tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho các đối tượng yếu thế. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị bổ sung tiêu chí xác định nhóm đối tượng tăng mức hưởng dựa trên mức độ rủi ro sức khỏe và nguy cơ bệnh lý, không chỉ dựa vào tiêu chí hành chính - xã hội.

“Những người mắc bệnh mãn tính, bệnh di truyền, rối loạn chuyển hóa… có chi phí điều trị cao và kéo dài, rất cần được ưu tiên. Cách tiếp cận theo nguy cơ sẽ bảo đảm công bằng y tế, phù hợp thực tiễn và giúp giảm gánh nặng bệnh tật lâu dài”, đại biểu Hùng nêu ý kiến.

202512020919090294-z7283370478852-b9be53743b4067d8521e4abeb4924691.jpg
Đại biểu Nguyễn Anh Trí.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn TP Hà Nội) đề nghị cần miễn viện phí sớm, không chờ đến năm 2030 đối với những người đang điều trị các bệnh ung thư, khó chữa, mạn tính, bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo,…bởi chi phí điều trị rất tốn kém.

Đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) cũng nhấn mạnh chính sách miễn viện phí thể hiện tinh thần nhân văn, tiến bộ. Đây là chính sách trúng, kịp thời, đáp ứng mong mỏi của người dân, đặc biệt là người nghèo, người yếu thế, người cao tuổi và đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

202512020903245044-z7283312906903-f98b21d837652dba4f96b332d6e3a7ad.jpg
Đại biểu Dương Khắc Mai.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi và bền vững, đại biểu đề nghị cần cụ thể hoá lộ trình tăng mức hưởng bảo hiểm y tế tiến tới miễn viện phí theo giai đoạn 3-5 năm, gắn với các chỉ tiêu cân đối quỹ bảo hiểm y tế và ngân sách nhà nước.

Trong bối cảnh già hóa dân số nhanh và gia tăng bệnh không lây nhiễm, lộ trình phải đủ chặt chẽ để tránh nguy cơ mất cân đối quỹ bảo hiểm y tế.

Về chính sách nâng mức hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh cho hộ cận nghèo, người từ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, đại biểu đồng thuận, và đề nghị nghiên cứu mở rộng dần sang nhóm người cao tuổi từ đủ 70 tuổi trở lên, phù hợp với thực tế người Việt chỉ sống khỏe mạnh trung bình đến 68 tuổi.

Đồng thời cần cơ chế kiểm soát chi phí chặt chẽ để tránh lạm dụng quỹ; bởi chăm sóc người cao tuổi không chỉ là chính sách an sinh mà còn là đầu tư cho ổn định và phát triển bền vững.

#y tế #bệnh nhân #viện phí #miễn viện phí #quốc hội #ung thư

Bài liên quan

Chính trị

UBTV Quốc hội xem xét, phê chuẩn việc bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, phê chuẩn việc bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chia thành 2 đợt: đợt 1 (từ ngày 2/12 - 4/12/2025); đợt 2 (từ ngày 24 - 25/12/2025) tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý: dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi); dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo; dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).

Xem chi tiết

Chính trị

Quốc hội thảo luận về hàng loạt chính sách đột phá phát triển y tế, giáo dục

Hôm nay 2/12, Quốc hội dành một ngày để thảo luận về hàng loạt cơ chế, chính sách đột phá phát triển giáo dục và y tế.

Sáng 2/12, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ dành trọn một ngày làm việc tại hội trường để thảo luận về hàng loạt cơ chế, chính sách mang tính đột phá nhằm phát triển hai lĩnh vực trọng yếu là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Các phiên thảo luận quan trọng này được phát thanh, truyền hình trực tiếp, thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri và nhân dân cả nước.

Buổi sáng, Quốc hội tập trung thảo luận về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác y tế, cùng với đó là Chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

Xem chi tiết

Chính trị

Nhiều băn khoăn về cơ chế thu hồi đất

Việc thu hồi đất cho mục tiêu phát triển KTXH phải có hội đồng thương lượng độc lập, mời tổ chức định giá đất uy tín để quyền lợi người dân được đảm bảo.

Chiều 1/12, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự thảo Nghị quyết quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai (Dự thảo). Nhiều đại biểu quan tâm thảo luận về quy định mới đối với thu hồi đất.

Tại Dự thảo, Chính phủ đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Trong đó có trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất đã hết thời hạn phải hoàn thành thỏa thuận; hoặc các dự án đã hết thời gian gia hạn phải hoàn thành việc thỏa thuận (đã thỏa thuận trên 75% diện tích đất và trên 75% số lượng người sử dụng đất) thì HĐND cấp tỉnh xem xét, thông qua việc thu hồi phần diện tích đất còn lại giao cho chủ đầu tư.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Nhiều băn khoăn về cơ chế thu hồi đất

Nhiều băn khoăn về cơ chế thu hồi đất

Việc thu hồi đất cho mục tiêu phát triển KTXH phải có hội đồng thương lượng độc lập, mời tổ chức định giá đất uy tín để quyền lợi người dân được đảm bảo.

Sẽ có chiến lược quốc gia về đất hiếm

Sẽ có chiến lược quốc gia về đất hiếm

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đã xác định tương đối đầy đủ các khu vực mỏ và đang quản lý chặt chẽ; đồng thời chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về đất hiếm.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào

"Đoàn kết gắn bó keo sơn chính là mạch nguồn của quan hệ Việt- Lào. Không có mạch nguồn kết dính đó, chúng ta sẽ chỉ là hai quốc gia láng giềng “đứng cạnh nhau”. Có chất kết dính “đoàn kết”, chúng ta trở thành hai dân tộc “đứng cùng nhau” trong các chặng đường phát triển", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Việt Nam - Lào khẳng định tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài

Việt Nam - Lào khẳng định tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào từ ngày 1 - 2/12/2025.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi thư chúc mừng.