Cần đẩy nhanh lộ trình miễn viện phí với bệnh nhân ung thư

Đại biểu Nguyễn Anh Trí đề nghị cần miễn viện phí sớm đối với những người đang điều trị các bệnh ung thư, khó chữa, mạn tính, bệnh nhân chạy thận nhân tạo...

Sáng 2/12, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

Tại nghị trường, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao chính sách khám sức khoẻ miễn phí mỗi năm một lần và miễn viện phí theo lộ trình tại dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

HƯỚNG TỚI KHÁM SỨC KHOẺ MIỄN PHÍ

Tham gia thảo luận, đại biểu Đặng Bích Ngọc (đoàn Phú Thọ) đánh giá cao dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc.

Theo đó, bắt đầu từ năm 2026 người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.

Đại biểu nhấn mạnh đây là điều người dân rất mong chờ, từ đó, đặt ra yêu cầu phải có lộ trình chuẩn bị; trước mắt, ưu tiên thực hiện với nhóm người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhóm người yếu thế; để tạo điều kiện cho các đối tượng này được tiếp cận khám sức khỏe, đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận y tế trong cả nước.

Bà phân tích, hiện nay, mạng lưới y tế cơ sở tại các địa phương còn rất khó khăn, chưa đồng đều giữa các nơi, vùng miền trong cả nước, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi kinh tế - xã hội còn khó khăn; các điều kiện về cơ sở vật chất chưa đáp ứng, máy móc, thiết bị, hệ thống mạng, công nghệ thông tin để thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân vô cùng khó khăn. Cùng với đó là sự thiếu hụt đội ngũ bác sỹ, nguồn nhân lực, những người có thể thực hiện được nhiệm vụ trong môi trường điện tử.

Từ đó, đại biểu đề nghị giao Chính phủ tiếp tục ban hành định mức chi, cơ chế phù hợp và có lộ trình thực hiện ưu tiên đầu tư về con người, cơ sở vật chất ở những nơi điều kiện khó khăn.

Đồng thời, bà kiến nghị dự thảo Nghị quyết nên quy định theo hướng phấn đấu từ năm 2026 thực hiện và hoàn thành việc tạo lập sổ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân; tránh tạo áp lực, gây khó khăn cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

“Bởi thực tế hệ thống công nghệ thông tin ở cơ sở khó có thể đáp ứng được ngay yêu cầu thực hiện tạo lập sổ sức khỏe điện tử; đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cần quy định lộ trình dài hơn, trước mắt tập trung thực hiện ở những địa bàn đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực”, đại biểu nói.

Đại biểu Hà Sỹ Huân (đoàn Thái Nguyên) cũng bày tỏ nhất trí với chủ trương từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc được khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định về nhóm đối tượng được ưu tiên cụ thể, ví dụ người cao tuổi, người lao động trong môi trường độc hại hoặc người lao động ở vùng khó khăn để các địa phương có lộ trình chủ động bố trí nguồn lực thực hiện và thống nhất trong cả nước.

Đồng thời, giao Chính phủ ban hành khung danh mục khám sàng lọc cơ bản, tránh tình trạng triển khai thực hiện dàn trải, hình thức, không hiệu quả.

Đại biểu đề nghị bổ sung xác định rõ đối tượng "người yếu thế", "người có thu nhập thấp" và "một số đối tượng cần ưu tiên" để đảm bảo thống nhất trong quá trình tổ chức triển khai áp dụng Nghị quyết khi được thông qua.

SỚM MIỄN VIỆN PHÍ CHO NGƯỜI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TP.HCM) thống nhất lộ trình miễn viện phí cơ bản đến năm 2030 và việc tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho các đối tượng yếu thế. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị bổ sung tiêu chí xác định nhóm đối tượng tăng mức hưởng dựa trên mức độ rủi ro sức khỏe và nguy cơ bệnh lý, không chỉ dựa vào tiêu chí hành chính - xã hội.

“Những người mắc bệnh mãn tính, bệnh di truyền, rối loạn chuyển hóa… có chi phí điều trị cao và kéo dài, rất cần được ưu tiên. Cách tiếp cận theo nguy cơ sẽ bảo đảm công bằng y tế, phù hợp thực tiễn và giúp giảm gánh nặng bệnh tật lâu dài”, đại biểu Hùng nêu ý kiến.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn TP Hà Nội) đề nghị cần miễn viện phí sớm, không chờ đến năm 2030 đối với những người đang điều trị các bệnh ung thư, khó chữa, mạn tính, bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo,…bởi chi phí điều trị rất tốn kém.

Đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) cũng nhấn mạnh chính sách miễn viện phí thể hiện tinh thần nhân văn, tiến bộ. Đây là chính sách trúng, kịp thời, đáp ứng mong mỏi của người dân, đặc biệt là người nghèo, người yếu thế, người cao tuổi và đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Đại biểu Dương Khắc Mai.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi và bền vững, đại biểu đề nghị cần cụ thể hoá lộ trình tăng mức hưởng bảo hiểm y tế tiến tới miễn viện phí theo giai đoạn 3-5 năm, gắn với các chỉ tiêu cân đối quỹ bảo hiểm y tế và ngân sách nhà nước.

Trong bối cảnh già hóa dân số nhanh và gia tăng bệnh không lây nhiễm, lộ trình phải đủ chặt chẽ để tránh nguy cơ mất cân đối quỹ bảo hiểm y tế.

Về chính sách nâng mức hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh cho hộ cận nghèo, người từ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, đại biểu đồng thuận, và đề nghị nghiên cứu mở rộng dần sang nhóm người cao tuổi từ đủ 70 tuổi trở lên, phù hợp với thực tế người Việt chỉ sống khỏe mạnh trung bình đến 68 tuổi.

Đồng thời cần cơ chế kiểm soát chi phí chặt chẽ để tránh lạm dụng quỹ; bởi chăm sóc người cao tuổi không chỉ là chính sách an sinh mà còn là đầu tư cho ổn định và phát triển bền vững.