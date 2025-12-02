Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

UBTV Quốc hội xem xét, phê chuẩn việc bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, phê chuẩn việc bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Thiên Tuấn

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chia thành 2 đợt: đợt 1 (từ ngày 2/12 - 4/12/2025); đợt 2 (từ ngày 24 - 25/12/2025) tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý: dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi); dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo; dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến vào nhóm 3 dự thảo: Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; nhóm 5 dự thảo: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi), Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế đặc thù về một số chủ trương, chính sách trong Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

011220250517-phien-hop-ubtvqh-1.jpg
Ảnh: Quochoi.vn

Theo chương trình, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua các nội dung: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ bảo vệ Thẩm phán.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 3 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân về: hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội; hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật; hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, thông qua: Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước (thay thế Nghị quyết số 37/2023/UBTVQH15 ngày 6/9/2023); 2 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đô thị; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày 7/2/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030; Chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2026.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các nội dung: báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11/2025 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 10/2025); kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2025; xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2026 của Quốc hội và cho ý kiến (chỉ đạo, điều hòa) về chương trình đối ngoại, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước và các nhóm nghị sĩ hữu nghị.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về: việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ: xem xét, phê chuẩn việc bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; tổng kết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

#Quốc hội #phiên họp thứ 52 #thường vụ quốc hội #đại sức đặc quyền #bổ nhiệm #nhân sự

Bài liên quan

Chính trị

Nhiều băn khoăn về cơ chế thu hồi đất

Việc thu hồi đất cho mục tiêu phát triển KTXH phải có hội đồng thương lượng độc lập, mời tổ chức định giá đất uy tín để quyền lợi người dân được đảm bảo.

Chiều 1/12, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự thảo Nghị quyết quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai (Dự thảo). Nhiều đại biểu quan tâm thảo luận về quy định mới đối với thu hồi đất.

Tại Dự thảo, Chính phủ đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Trong đó có trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất đã hết thời hạn phải hoàn thành thỏa thuận; hoặc các dự án đã hết thời gian gia hạn phải hoàn thành việc thỏa thuận (đã thỏa thuận trên 75% diện tích đất và trên 75% số lượng người sử dụng đất) thì HĐND cấp tỉnh xem xét, thông qua việc thu hồi phần diện tích đất còn lại giao cho chủ đầu tư.

Xem chi tiết

Chính trị

Chuyển đổi số đúng hướng, an toàn và hiệu quả

Luật chuyển đổi số được xây dựng nhằm tạo khung pháp lý thống nhất cho chuyển đổi số quốc gia, bảo đảm chuyển đổi số đúng hướng, an toàn, hiệu quả.

Chiều 1/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Chuyển đổi số. Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến của các ĐBQH là bảo vệ dữ liệu cá nhân khi tham gia vào không gian số, môi trường số.

BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN THEO CHUẨN QUỐC TẾ

Xem chi tiết

Chính trị

Sẽ có chiến lược quốc gia về đất hiếm

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đã xác định tương đối đầy đủ các khu vực mỏ và đang quản lý chặt chẽ; đồng thời chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về đất hiếm.

Ngày 1/12, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản. Tiếp thu, giải trình cuối phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, luật này được ban hành năm 2024 và mới có hiệu lực thi hành.

HẠN CHẾ TỐI ĐA XUẤT KHẨU THÔ ĐẤT HIẾM

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Nhiều băn khoăn về cơ chế thu hồi đất

Nhiều băn khoăn về cơ chế thu hồi đất

Việc thu hồi đất cho mục tiêu phát triển KTXH phải có hội đồng thương lượng độc lập, mời tổ chức định giá đất uy tín để quyền lợi người dân được đảm bảo.

Sẽ có chiến lược quốc gia về đất hiếm

Sẽ có chiến lược quốc gia về đất hiếm

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đã xác định tương đối đầy đủ các khu vực mỏ và đang quản lý chặt chẽ; đồng thời chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về đất hiếm.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào

"Đoàn kết gắn bó keo sơn chính là mạch nguồn của quan hệ Việt- Lào. Không có mạch nguồn kết dính đó, chúng ta sẽ chỉ là hai quốc gia láng giềng “đứng cạnh nhau”. Có chất kết dính “đoàn kết”, chúng ta trở thành hai dân tộc “đứng cùng nhau” trong các chặng đường phát triển", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Việt Nam - Lào khẳng định tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài

Việt Nam - Lào khẳng định tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào từ ngày 1 - 2/12/2025.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi thư chúc mừng.