Nhà phố hiện đại ngập nắng, ngập gió ở Nha Trang

Nhà phố hiện đại ngập nắng, ngập gió ở Nha Trang

Nhà phố 5 tầng hiện đại, mang đến giải pháp tối ưu cho nhu cầu nhà ở ngày càng tăng và giá bất động sản leo thang tại Nha Trang.

Hoàng Minh (theo Archello)
Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng tại các thành phố ở Việt Nam, VCN Nha Trang House là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và thiên nhiên tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Oki Hiroyuki
Mặt tiền công trình ấn tượng bởi những mảng đá tự nhiên được chia nhỏ, xếp lớp tinh tế, tạo hiệu ứng vừa sang trọng vừa gần gũi. Ảnh: Oki Hiroyuki
Xen giữa các mảng đá là hệ lam che nắng và mảng xanh được bố trí khéo léo, vừa giúp làm mềm mại nét cứng cáp của vật liệu, đồng thời hạn chế tầm nhìn trực diện, đảm bảo sự riêng tư cho không gian bên trong. Ảnh: Oki Hiroyuki
Được thiết kế để tối ưu hóa công năng cho các nhu cầu đa dạng của gia đình, tầng một và tầng hai dành riêng cho hoạt động kinh doanh. Ảnh: Oki Hiroyuki
Tầng 3 gồm hai căn hộ biệt lập kèm khu vực sinh hoạt chung, trong khi không gian nghỉ ngơi chính được bố trí ở các tầng trên, đảm bảo sự riêng tư, thoải mái và tiện nghi tối đa. Ảnh: Oki Hiroyuki
Cây xanh được bố trí xuyên suốt từ ngoài vào trong, từ tầng trệt lên đến sân thượng, tạo hệ sinh thái vi khí hậu riêng, giúp ngôi nhà phố hiện đại luôn thoáng mát và gần gũi thiên nhiên. Ảnh: Oki Hiroyuki
Giếng trời ở vị trí trung tâm vừa giúp lấy sáng, lấy gió đồng thời là khu vườn nhỏ đưa thiên nhiên vào từng góc nhà. Ảnh: Oki Hiroyuki
Cây xanh cũng được bố trí len lỏi dọc theo cầu thang và hành lang, mang sắc xanh đến từng góc nhỏ. Ảnh: Oki Hiroyuki
Vách kính với các khe lấy gió được tính toán kỹ lưỡng, giúp đối lưu không khí liên tục, giữ cho ngôi nhà luôn thông thoáng. Ảnh: Oki Hiroyuki
Mái kính kết hợp khoảng thông gió và lam gỗ đặt trên các lối thang giúp thoát khí nóng và đưa ánh sáng tự nhiên vào sâu bên trong không gian sống. Ảnh: Oki Hiroyuki
Phòng ngủ tràn ngập ánh sáng. Ảnh: Oki Hiroyuki
Phòng tắm trên tầng cao được bao quanh bởi nhiều cây xanh tươi mát. Ảnh: Oki Hiroyuki
Từ phòng khách nhìn ra giếng trời. Ảnh: Oki Hiroyuki
Khu vườn nhỏ trên sân thượng mở ra góc thư giãn xanh mát. Ảnh: Oki Hiroyuki &gt;&gt;&gt; Mời độc giả xem video: Hà Nội kiểm tra hơn 1.000 căn biệt thự cũ. Nguồn: VTV24
#nhà phố hiện đại Nha Trang #kiến trúc xanh #thiết kế tối ưu công năng #mảng đá tự nhiên #hệ lam che nắng #thiết kế sân thượng xanh

