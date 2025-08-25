Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ngỡ ngàng nhà phố cũ tối tăm ngập ánh sáng sau cải tạo

Bất động sản

Ngỡ ngàng nhà phố cũ tối tăm ngập ánh sáng sau cải tạo

Sau cải tạo, ngôi nhà cũ kỹ ẩm thấp lột xác với đầy đủ công năng, ngập ánh sáng nhờ việc tối ưu mặt bằng, thu hẹp khu vực cầu thang để tăng diện tích phòng.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Tọa lạc tại một con hẻm nhỏ TP HCM, ngôi nhà với diện tích 215m2, được cải tạo từ căn nhà phố cũ theo hướng hiện đại, đa chức năng. Ảnh: Phú Đào
Tọa lạc tại một con hẻm nhỏ TP HCM, ngôi nhà với diện tích 215m2, được cải tạo từ căn nhà phố cũ theo hướng hiện đại, đa chức năng. Ảnh: Phú Đào
Công trình vốn là ngôi nhà cũ kỹ ẩm thấp và tối tăm. Tuy nhiên, gia chủ vẫn quyết định cải tạo gần như toàn bộ, chỉ giữ lại cầu thang, bố trí công năng mới. Ảnh: Phú Đào
Công trình vốn là ngôi nhà cũ kỹ ẩm thấp và tối tăm. Tuy nhiên, gia chủ vẫn quyết định cải tạo gần như toàn bộ, chỉ giữ lại cầu thang, bố trí công năng mới. Ảnh: Phú Đào
Mặt tiền thiết kế cửa gió louver, kết hợp vườn cây nhằm tối ưu ánh sáng tự nhiên và gió trời. Ảnh: Phú Đào
Mặt tiền thiết kế cửa gió louver, kết hợp vườn cây nhằm tối ưu ánh sáng tự nhiên và gió trời. Ảnh: Phú Đào
Cổng chính cũ bằng sắt với hai bộ cửa. Sau cải tạo chỉ để lại một cửa chính, vừa đủ cho một người ra vào. Ảnh: Phú Đào
Cổng chính cũ bằng sắt với hai bộ cửa. Sau cải tạo chỉ để lại một cửa chính, vừa đủ cho một người ra vào. Ảnh: Phú Đào
Ban công cũ vốn nhiều nắng và bụi, được xây tường bít lại dựa theo các cột cũ, đồng thời chia ô theo từng nhịp kết hợp với hệ cửa để lấy nắng gió. Ảnh: Phú Đào
Ban công cũ vốn nhiều nắng và bụi, được xây tường bít lại dựa theo các cột cũ, đồng thời chia ô theo từng nhịp kết hợp với hệ cửa để lấy nắng gió. Ảnh: Phú Đào
Cầu thang cũ nằm chắn giữa nhà, khiến không gian bị hạn chế. Kiến trúc sư xoay hướng cầu thang lại, dọc theo chiều dài căn nhà, thu nhỏ kích thước vẫn đủ thông thoáng. Ảnh: Phú Đào
Cầu thang cũ nằm chắn giữa nhà, khiến không gian bị hạn chế. Kiến trúc sư xoay hướng cầu thang lại, dọc theo chiều dài căn nhà, thu nhỏ kích thước vẫn đủ thông thoáng. Ảnh: Phú Đào
Tầng 1 là khu vực sinh hoạt chung gồm phòng khách, bếp. Ảnh: Phú Đào
Tầng 1 là khu vực sinh hoạt chung gồm phòng khách, bếp. Ảnh: Phú Đào
Phòng bếp có bàn đảo tích hợp thêm chỗ đựng đồ. Ảnh: Phú Đào
Phòng bếp có bàn đảo tích hợp thêm chỗ đựng đồ. Ảnh: Phú Đào
Không gian tầng 2 là nơi nghỉ ngơi với 2 phòng ngủ và khu vực vệ sinh khép kín. Ảnh: Phú Đào
Không gian tầng 2 là nơi nghỉ ngơi với 2 phòng ngủ và khu vực vệ sinh khép kín. Ảnh: Phú Đào
Phòng ngủ chính tích hợp bồn lavabo đôi, phòng tắm, vệ sinh có vách ngăn riêng. Ảnh: Phú Đào
Phòng ngủ chính tích hợp bồn lavabo đôi, phòng tắm, vệ sinh có vách ngăn riêng. Ảnh: Phú Đào
Phòng ngủ dành cho bé gái ngọt ngào với màu hồng pastel chủ đạo. Ảnh: Phú Đào
Phòng ngủ dành cho bé gái ngọt ngào với màu hồng pastel chủ đạo. Ảnh: Phú Đào
Tầng thượng bố trí văn phòng làm việc, có góc thư giãn, vệ sinh và phòng studio để tiếp khách. Ảnh: Phú Đào
Tầng thượng bố trí văn phòng làm việc, có góc thư giãn, vệ sinh và phòng studio để tiếp khách. Ảnh: Phú Đào
Sân vườn ở tầng thượng có bàn ăn lớn, liên thông với văn phòng. Ảnh: Phú Đào
Sân vườn ở tầng thượng có bàn ăn lớn, liên thông với văn phòng. Ảnh: Phú Đào
Hoàng Minh (tổng hợp)
#cải tạo nhà phố cũ #thiết kế hiện đại nhà phố #tối ưu ánh sáng tự nhiên #thiết kế nội thất thông minh #khoảng không mở rộng #cầu thang dọc nhà

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT