Độc đáo nhà phố cho ánh sáng "nhảy múa" khắp không gian

Với hệ cửa và giếng trời đa dạng, ánh sáng trong ngôi nhà không chỉ đơn thuần là sự soi sáng, mà còn là trải nghiệm.

Hoàng Minh (theo Archdaily)
Được xây dựng trên khu đất rộng 332 m2 tại Singapore, ngôi nhà có quy mô 3 tầng. Mặt tiền thiết kế như một bức tranh tối giản với mặt phẳng ốp đá tự nhiên và hệ màn gỗ che phủ. Ảnh: Studio Periphery
Phía dưới là hệ màn gỗ có thể hoạt động tùy chỉnh, đóng vai trò như một lớp vỏ bọc điều hòa vi khí hậu, đảm bảo sự riêng tư, thông gió và ánh sáng ban ngày. Ảnh: Studio Periphery
Bước qua ngưỡng cửa, ngôn ngữ kiến trúc chuyển mình. Nếu bên ngoài được chi phối bởi sự rõ ràng trực giao, thì bên trong toát lên vẻ uyển chuyển, mềm mại như điêu khắc. Ảnh: Studio Periphery
Ở trung tâm, một cầu thang lơ lửng uốn lượn, dường như không trọng lượng, gợi đến chuyển động của một dải ruy băng đang bay. Ảnh: Studio Periphery
Không chỉ là yếu tố lưu thông, cầu thang còn trở thành một điểm neo điêu khắc, thu hút ánh sáng khi chuyển động suốt cả ngày. Ảnh: Studio Periphery
Nhờ đó, cầu thang làm nổi bật sự trôi chảy của thời gian, tạo bóng liên tục thay đổi trên tường, đồng thời phân định khu vực phòng khách và bếp với những khoảnh khắc dừng lại và kịch tính về mặt thị giác. Ảnh: Studio Periphery
Giếng trời ở giữa nhà được che chắn bởi các chấn song mảnh. Ảnh: Studio Periphery
Khi mặt trời di chuyển, không gian trong nhà cũng biến đổi. Ánh sáng buổi sáng lướt qua sàn gỗ sồi và dần di chuyển trên các bề mặt đá nhạt màu vào buổi chiều, giống như những bức tranh. Ảnh: Studio Periphery
Không gian phía dưới giếng trời và hành lang giao thông của ba tầng luôn đủ sáng. Ảnh: Studio Periphery
Nội thất được tinh giản một cách có chủ đích, cho phép ánh sáng, vật liệu và kết cấu chiếm ưu thế. Ảnh: Studio Periphery
Khu bếp sang trọng và hiện đại với đảo bếp lớn giúp thuận tiện sử dụng. Ảnh: Studio Periphery
Bàn ăn nằm sát sân sau, hướng tầm nhìn ra khu vườn nhỏ xanh mát. Ảnh: Studio Periphery
Phòng tắm được phân chia khu vực phù hợp, có bồn tắm nằm và vườn cây nhằm tăng yếu tố thư giãn. Ảnh: Studio Periphery &gt;&gt;&gt; Mời độc giả xem video: Nhà 25m2 - cơ hội cho nhiều người. Nguồn: VTV24
