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[GALLERY] Land Rover Defender Wolf Series II mới - SUV dành riêng cho quân sự

Số hóa - Xe

[GALLERY] Land Rover Defender Wolf Series II mới - SUV dành riêng cho quân sự

Land Rover Defender Wolf Series II ra đời nhằm giành hợp đồng mới của Bộ Quốc phòng Anh và hướng tới việc thay thế Defender Wolf nguyên bản.

Nguyễn Chung
Land Rover mới đây đã giới thiệu Defender Wolf Series II, nó được mô tả là “mẫu xe cơ động hạng nhẹ thế hệ mới” dành cho các lực lượng quân sự. Mẫu xe này sẽ kế nhiệm Land Rover Defender Wolf nguyên bản - dòng SUV chuyên dụng đã phục vụ lực lượng vũ trang nước Anh trong hơn 70 năm.
Land Rover mới đây đã giới thiệu Defender Wolf Series II, nó được mô tả là “mẫu xe cơ động hạng nhẹ thế hệ mới” dành cho các lực lượng quân sự. Mẫu xe này sẽ kế nhiệm Land Rover Defender Wolf nguyên bản - dòng SUV chuyên dụng đã phục vụ lực lượng vũ trang nước Anh trong hơn 70 năm.
Được phát triển bởi bộ phận Defender Defense Division mới của Jaguar Land Rover, Defender Wolf Series II sẽ ra đời để giành hợp đồng xe cơ động hạng nhẹ của Bộ Quốc phòng Anh. Theo tài liệu mua sắm, cơ quan này đang tìm cách hiện đại hóa dàn xe của mình vốn hiện đang gồm những cái tên như Land Rover và Pinzgauer.
Được phát triển bởi bộ phận Defender Defense Division mới của Jaguar Land Rover, Defender Wolf Series II sẽ ra đời để giành hợp đồng xe cơ động hạng nhẹ của Bộ Quốc phòng Anh. Theo tài liệu mua sắm, cơ quan này đang tìm cách hiện đại hóa dàn xe của mình vốn hiện đang gồm những cái tên như Land Rover và Pinzgauer.
Chính phủ Anh có thể đặt mua hơn 9.500 xe và đang tìm kiếm một mẫu xe cơ động hạng nhẹ có khả năng phát triển thành 9 biến thể khác nhau. Những biến thể này gồm xe đa dụng, xe cứu thương chiến trường, xe cơ động chiến thuật, xe tiện ích và xe tăng cường bảo vệ. Ngoài ra, còn có các phiên bản xe chỉ huy và kiểm soát, xe hỗ trợ thiết bị, xe chở quân và xe phục vụ hệ thống nhiệm vụ.
Chính phủ Anh có thể đặt mua hơn 9.500 xe và đang tìm kiếm một mẫu xe cơ động hạng nhẹ có khả năng phát triển thành 9 biến thể khác nhau. Những biến thể này gồm xe đa dụng, xe cứu thương chiến trường, xe cơ động chiến thuật, xe tiện ích và xe tăng cường bảo vệ. Ngoài ra, còn có các phiên bản xe chỉ huy và kiểm soát, xe hỗ trợ thiết bị, xe chở quân và xe phục vụ hệ thống nhiệm vụ.
Bên cạnh đơn đặt hàng xe, hợp đồng còn có điều khoản hỗ trợ. Nội dung này bao gồm bảo dưỡng, sửa chữa và hỗ trợ hậu cần nhằm “duy trì khả năng sẵn sàng hoạt động trong suốt vòng đời của các phương tiện”.
Bên cạnh đơn đặt hàng xe, hợp đồng còn có điều khoản hỗ trợ. Nội dung này bao gồm bảo dưỡng, sửa chữa và hỗ trợ hậu cần nhằm “duy trì khả năng sẵn sàng hoạt động trong suốt vòng đời của các phương tiện”.
Chẳng cần phải nói, đây là một hợp đồng có giá trị rất lớn và Land Rover muốn tham gia. Vì vậy, hãng đã phát triển Defender Wolf Series II - mẫu xe đã trải qua 62.000 bài kiểm tra. Land Rover cho biết khung gầm và thân xe đã được “thiết kế để chịu được quy trình kiểm tra khắc nghiệt của Jaguar Land Rover”.
Chẳng cần phải nói, đây là một hợp đồng có giá trị rất lớn và Land Rover muốn tham gia. Vì vậy, hãng đã phát triển Defender Wolf Series II - mẫu xe đã trải qua 62.000 bài kiểm tra. Land Rover cho biết khung gầm và thân xe đã được “thiết kế để chịu được quy trình kiểm tra khắc nghiệt của Jaguar Land Rover”.
Cũng theo Land Rover, Defender đã chứng minh năng lực tại giải đua Dakar khắc nghiệt nhất hành tinh và trong một cuộc trình diễn tại khu thử nghiệm độc lập của Bộ Quốc phòng. Tại đây, Defender Wolf Series II được cho là mẫu xe duy nhất thành công vượt qua toàn bộ chướng ngại vật, thể hiện “khả năng off-road vượt trội”.
Cũng theo Land Rover, Defender đã chứng minh năng lực tại giải đua Dakar khắc nghiệt nhất hành tinh và trong một cuộc trình diễn tại khu thử nghiệm độc lập của Bộ Quốc phòng. Tại đây, Defender Wolf Series II được cho là mẫu xe duy nhất thành công vượt qua toàn bộ chướng ngại vật, thể hiện “khả năng off-road vượt trội”.
Land Rover không tiết lộ nhiều thông tin về Defender Wolf Series II, nhưng hình ảnh chính thức cho thấy xe được trang bị cản trước bằng thép hạng nặng, tấm bảo vệ đèn pha và cửa hút gió nâng cao. Những chi tiết này kết hợp với bộ mâm tương đối cơ bản, nằm trong lốp kích thước lớn. Mẫu SUV quân sự này cũng có giá nóc và dường như đã được nâng gầm.
Land Rover không tiết lộ nhiều thông tin về Defender Wolf Series II, nhưng hình ảnh chính thức cho thấy xe được trang bị cản trước bằng thép hạng nặng, tấm bảo vệ đèn pha và cửa hút gió nâng cao. Những chi tiết này kết hợp với bộ mâm tương đối cơ bản, nằm trong lốp kích thước lớn. Mẫu SUV quân sự này cũng có giá nóc và dường như đã được nâng gầm.
Theo một số nguồn tin, 4 biến thể của Land Rover Defender Wolf Series II sẽ được ra mắt tại sự kiện DVD của Lục quân Anh vào cuối tháng này. Các mẫu xe được trưng bày sẽ gồm xe cứu thương, xe tiện ích, xe cơ động đa dụng và xe cơ động chiến thuật.
Theo một số nguồn tin, 4 biến thể của Land Rover Defender Wolf Series II sẽ được ra mắt tại sự kiện DVD của Lục quân Anh vào cuối tháng này. Các mẫu xe được trưng bày sẽ gồm xe cứu thương, xe tiện ích, xe cơ động đa dụng và xe cơ động chiến thuật.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV quân sự Land Rover Defender Wolf Sankey.
Nguyễn Chung
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