Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Điện thoại siêu bền có máy chiếu, pin 17.600mAh ra mắt

Số hóa

Điện thoại siêu bền có máy chiếu, pin 17.600mAh ra mắt

Mẫu smartphone mới từ 8849 Tech gây chú ý với máy chiếu laser Full-HD, pin 17.600mAh, đèn pin siêu sáng và camera soi đêm 64MP.

Thiên Trang (TH)
8849 Tech vừa trình làng Tank X, mẫu điện thoại siêu bền hướng đến người dùng ngoài trời, cắm trại và di chuyển dài ngày.
8849 Tech vừa trình làng Tank X, mẫu điện thoại siêu bền hướng đến người dùng ngoài trời, cắm trại và di chuyển dài ngày.
Điểm nhấn lớn nhất của thiết bị là máy chiếu DLP độ phân giải 1080p, độ sáng 220 lumens, sử dụng công nghệ laser và hỗ trợ lấy nét tự động.
Điểm nhấn lớn nhất của thiết bị là máy chiếu DLP độ phân giải 1080p, độ sáng 220 lumens, sử dụng công nghệ laser và hỗ trợ lấy nét tự động.
Ở mặt lưng, Tank X còn tích hợp đèn LED cắm trại công suất lên tới 1.200 lumens, đủ chiếu sáng trong nhiều tình huống ban đêm.
Ở mặt lưng, Tank X còn tích hợp đèn LED cắm trại công suất lên tới 1.200 lumens, đủ chiếu sáng trong nhiều tình huống ban đêm.
Máy sở hữu viên pin khổng lồ 17.600mAh, hỗ trợ sạc nhanh 120W và sạc ngược 10W cho các thiết bị khác.
Máy sở hữu viên pin khổng lồ 17.600mAh, hỗ trợ sạc nhanh 120W và sạc ngược 10W cho các thiết bị khác.
Thiết kế siêu bền khiến thân máy dày 1,26 inch và nặng khoảng 26,5 oz, tương đương bốn chiếc iPhone xếp chồng.
Thiết kế siêu bền khiến thân máy dày 1,26 inch và nặng khoảng 26,5 oz, tương đương bốn chiếc iPhone xếp chồng.
Về cấu hình, Tank X dùng chip Dimensity 8200, RAM 16GB, bộ nhớ trong 512GB và màn hình 6,78 inch 120Hz.
Về cấu hình, Tank X dùng chip Dimensity 8200, RAM 16GB, bộ nhớ trong 512GB và màn hình 6,78 inch 120Hz.
Hệ thống camera gồm cảm biến chính 50MP, tele 8MP zoom quang 3x, selfie 50MP và camera nhìn đêm 64MP chuyên dụng.
Hệ thống camera gồm cảm biến chính 50MP, tele 8MP zoom quang 3x, selfie 50MP và camera nhìn đêm 64MP chuyên dụng.
Theo kế hoạch, 8849 Tank X sẽ mở bán từ ngày 01/02, hứa hẹn là smartphone cực kỳ kén người dùng nhưng sở hữu tính năng khác biệt hiếm có trên thị trường.
Theo kế hoạch, 8849 Tank X sẽ mở bán từ ngày 01/02, hứa hẹn là smartphone cực kỳ kén người dùng nhưng sở hữu tính năng khác biệt hiếm có trên thị trường.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#8849 Tech #Tank X #điện thoại bền #máy chiếu laser #pin khủng #điện thoại ngoài trời

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT