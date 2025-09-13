Cận cảnh công trình sát đường điện cao thế, cỏ mọc um tùm

Cây cỏ dại mọc tứ phía.
Bên trong tầng 1 của dãy nhà, dây leo, cỏ dại đua nhau xâm chiếm.
Công trình như hoang hóa.
Các tầng của công trình đều xây xong phần thô rồi bỏ đó.
Do công trình lâu ngày không được đưa vào sử dụng nên một số hạng mục có dấu hiệu bị rêu mốc.
Đường điện cao thế chạy cạnh bên trên công trình này.
Nằm ở vị trí đắc địa với một mặt giáp với đường tỉnh 287, nhưng công trình này đang trong tình trạng hoang hóa, gây lãng phí khiến nhiều người dân đi qua ngán ngẩm.
Được biết, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn thành lập theo Quyết định số 1179/QĐ-CT ngày 01/7/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh (cũ), được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 khởi công xây dựng tháng 7/2005 với quy mô 272 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký là 553,5 tỷ đồng. KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn giai đoạn 2 có diện tích 95,8 ha thuộc địa phận các xã: Hoàn Sơn, Phật Tích và Tri Phương, huyện Tiên Du (cũ). Tổng vốn đầu tư dự án là 1.097 tỷ đồng. UBND tỉnh Bắc Ninh giao Công ty cổ phần công nghệ Viễn thông Sài Gòn (thuộc Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc) làm chủ đầu tư xây dựng, khai thác, quản lý hạ tầng trong KCN. Thời gian hoạt động KCN là 50 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2010. (Ảnh: Vị trí công trình xây dựng - mũi tên đỏ: Nguồn: Google Maps).