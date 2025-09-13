Hà Nội

Xã hội

Cận cảnh công trình sát đường điện cao thế, cỏ mọc um tùm

Công trình dãy nhà xây dựng sát đường điện cao thế ở KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn (Bắc Ninh) đã xong phần thô, nhưng bỏ hoang, cỏ dại mọc tứ phía.

Đoàn Khang
anh-1.jpg
Công trình xây dựng ngay sát dưới đường điện cao thế thuộc khu công nghiệp (KCN) Đại Đồng - Hoàn Sơn (tỉnh Bắc Ninh) và có dấu hiệu xây trên đất quy hoạch cây xanh từng được Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh vào cuối năm 2022.
anh-2.jpg
Thời điểm cuối tháng 11/2022, công trình này xây dựng dãy nhà với 2 phần lần lượt cao 2 và 3 tầng, đã xây xong phần thô và đang trong giai đoạn hoàn thiện. (Ảnh chụp tháng 11/2022).
anh-3.jpg
Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống vào ngày 13/9/2025, công trình này cơ bản đã xây xong phần thô, nhưng không có dấu hiệu hoạt động, bên trong không có người. Xung quanh dãy nhà cỏ dại đua nhau mọc um tùm, cỏ che gần như kín bên ngoài các ô cửa ở tầng một công trình.
anh-4.jpg
Công trình bị cỏ dại bủa vây.
anh-5.jpg

Cây cỏ dại mọc tứ phía.

anh-7.jpg

Bên trong tầng 1 của dãy nhà, dây leo, cỏ dại đua nhau xâm chiếm.

anh-9.jpg
anh-11.jpg

Công trình như hoang hóa.

anh-12.jpg

Các tầng của công trình đều xây xong phần thô rồi bỏ đó.

anh-13.jpg

Do công trình lâu ngày không được đưa vào sử dụng nên một số hạng mục có dấu hiệu bị rêu mốc.

anh-14.jpg

Đường điện cao thế chạy cạnh bên trên công trình này.

anh-15.jpg

Nằm ở vị trí đắc địa với một mặt giáp với đường tỉnh 287, nhưng công trình này đang trong tình trạng hoang hóa, gây lãng phí khiến nhiều người dân đi qua ngán ngẩm.

anh-16.jpg

Được biết, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn thành lập theo Quyết định số 1179/QĐ-CT ngày 01/7/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh (cũ), được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 khởi công xây dựng tháng 7/2005 với quy mô 272 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký là 553,5 tỷ đồng. KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn giai đoạn 2 có diện tích 95,8 ha thuộc địa phận các xã: Hoàn Sơn, Phật Tích và Tri Phương, huyện Tiên Du (cũ). Tổng vốn đầu tư dự án là 1.097 tỷ đồng. UBND tỉnh Bắc Ninh giao Công ty cổ phần công nghệ Viễn thông Sài Gòn (thuộc Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc) làm chủ đầu tư xây dựng, khai thác, quản lý hạ tầng trong KCN. Thời gian hoạt động KCN là 50 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2010. (Ảnh: Vị trí công trình xây dựng - mũi tên đỏ: Nguồn: Google Maps).

