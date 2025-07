Cán bộ kiểm lâm gặp nạn trên đường đi giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ

Đợt mưa lũ vừa qua ở các xã miền núi Nghệ An làm 4 người chết, gần 7.100 căn nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế hơn 3.390 tỉ đồng.

Ngày 29/7, thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa có báo cáo cơ bản tình hình thiệt hại trên địa bàn do bão số 3 và mưa, lũ do hoàn lưu bão gây ra.