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Số hóa - Xe

Camera an ninh có một tính năng ít người biết nhưng rất đáng bật

Lắp camera trong nhà để tăng an ninh nhưng đừng quên thiết lập vùng riêng tư. Chỉ vài thao tác, người dùng có thể hạn chế ghi hình ở những khu vực nhạy cảm.

Thiên Trang (th)
Camera an ninh có một tính năng ít người biết nhưng rất đáng bật

Camera an ninh ngày càng xuất hiện phổ biến trong các gia đình, từ trước cửa, sân nhà cho tới phòng khách và hành lang. Tuy nhiên, góc quay rộng của camera cũng có thể vô tình thu lại những khu vực không cần thiết, thậm chí ảnh hưởng đến sự riêng tư của các thành viên trong gia đình hoặc nhà hàng xóm. Một trong những công cụ giúp giải quyết vấn đề này là vùng riêng tư (Privacy Zones), tính năng được tích hợp trên nhiều mẫu camera thông minh nhưng không phải người dùng nào cũng biết cách tận dụng.

Về cơ bản, vùng riêng tư cho phép chủ camera xác định những khu vực mà thiết bị không được phép theo dõi hoặc ghi nhận chuyển động. Người dùng chỉ cần đánh dấu phần hình ảnh tương ứng trên ứng dụng quản lý camera, chẳng hạn cửa sổ, khu vực sinh hoạt riêng hoặc một phần sân của nhà bên cạnh. Tùy thiết kế của từng hãng, tính năng này có thể được gọi bằng nhiều tên như Privacy Zones, Activity Zones hay Motion Zones và cơ chế hoạt động cũng có đôi chút khác biệt. Với một số thiết bị, người dùng khoanh vùng cần loại bỏ khỏi giám sát; trong khi ở chế độ vùng hoạt động, hệ thống chỉ tập trung nhận diện chuyển động trong phần được chọn. Điểm chung là camera không phải xử lý toàn bộ khung hình một cách máy móc mà có thể được giới hạn theo đúng nhu cầu thực tế.

Lợi ích đầu tiên của việc thiết lập vùng riêng tư cho camera là giảm đáng kể những cảnh báo không cần thiết. Một chiếc camera hướng ra sân trước có thể liên tục phát hiện xe cộ, người đi đường hoặc vật nuôi, khiến điện thoại nhận hàng loạt thông báo trong ngày. Khi những khu vực không quan trọng được loại khỏi phạm vi giám sát, lượng cảnh báo rác có thể giảm mạnh, giúp người dùng dễ tập trung vào những sự kiện thực sự đáng chú ý. Quan trọng hơn, với camera đặt trong nhà, vùng riêng tư giúp hạn chế việc thiết bị liên tục quan sát những không gian mà gia đình không muốn ghi hình. Đây cũng là một cách thể hiện sự chủ động trong bảo vệ quyền riêng tư khi sử dụng thiết bị giám sát.

Việc thiết lập thường không quá phức tạp và có thể hoàn thành chỉ trong vài phút. Trước tiên, người dùng cần lắp camera cố định, bảo đảm kết nối mạng ổn định và cập nhật ứng dụng quản lý lên phiên bản mới. Sau đó, mở ứng dụng, chọn thiết bị cần cấu hình rồi tìm phần Cài đặt, thường nằm trong mục Chuyển động hoặc Quyền riêng tư. Tại đây, người dùng tìm tùy chọn liên quan đến vùng riêng tư hoặc vùng hoạt động. Ứng dụng thường hiển thị hình ảnh trực tiếp từ camera cùng một lớp lưới, cho phép dùng ngón tay kéo hoặc chọn các khu vực muốn chặn. Sau khi lưu cấu hình, nên thử đi qua vùng vừa thiết lập để kiểm tra camera có còn nhận diện và gửi cảnh báo hay không. Nếu hệ thống vẫn phát hiện chuyển động, người dùng có thể mở rộng vùng chặn hoặc điều chỉnh lại góc quay của ống kính.

Người dùng có thể khoanh vùng trực tiếp trên ứng dụng để giới hạn khu vực camera được phép theo dõi.

Không chỉ dừng ở việc che những khu vực nhạy cảm, vùng riêng tư còn có thể kết hợp với các tính năng nhận diện thông minh trên camera hiện đại. Chẳng hạn, người dùng có thể thiết lập camera tập trung vào khu vực ngay trước cửa ra vào, đồng thời loại bỏ phần vỉa hè nơi người đi đường thường xuyên xuất hiện. Nếu camera hỗ trợ AI phân loại đối tượng, hệ thống có thể được cấu hình để ưu tiên những sự kiện như người, phương tiện hoặc kiện hàng, thay vì phản ứng với mọi chuyển động trong khung hình. Cách thiết lập này vừa giúp giảm thông báo thừa vừa khiến hệ thống giám sát hoạt động sát với nhu cầu thực tế hơn.

Bên cạnh camera ngoài trời, tính năng này đặc biệt hữu ích với các thiết bị được đặt trong phòng khách, phòng làm việc hoặc những không gian sinh hoạt chung. Người dùng có thể chỉ cho camera quan sát hành lang và cửa chính, trong khi loại bỏ khu vực bàn làm việc, sofa hoặc một phần căn phòng khỏi phạm vi giám sát. Việc hạn chế ghi hình không cần thiết cũng có thể giúp giảm lượng dữ liệu phải lưu trữ trên đám mây, hạn chế băng thông sử dụng và tiết kiệm năng lượng đối với những mẫu camera dùng pin. Quan trọng hơn, việc chủ động che cửa sổ hoặc những khu vực thuộc phạm vi sinh hoạt của hàng xóm còn giúp tránh những hiểu lầm không đáng có khi triển khai camera tại nhà.

Camera gia đình không nhất thiết phải ghi lại toàn bộ khung hình, vùng riêng tư giúp hệ thống tập trung vào những khu vực thực sự cần bảo vệ.

Một hệ thống camera an ninh hiệu quả không đồng nghĩa với việc phải quan sát mọi thứ mọi lúc. Điều quan trọng là thiết bị có thể cung cấp đúng thông tin cần thiết mà vẫn tôn trọng không gian riêng tư của người sử dụng và những người xung quanh. Vì vậy, ngay sau khi lắp camera, người dùng nên dành thêm vài phút kiểm tra góc quay và thiết lập vùng riêng tư phù hợp. Đây là thao tác đơn giản nhưng có thể giúp hệ thống giám sát hoạt động chính xác, giảm cảnh báo phiền nhiễu và quan trọng nhất là hạn chế nguy cơ biến một thiết bị bảo vệ an ninh thành nguồn gây lo ngại về quyền riêng tư.

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