Cái kết bất ngờ khi Steve Jobs bị chính Apple loại bỏ

Số hóa

Từng bị công ty do chính mình sáng lập sa thải, Steve Jobs đã lập đế chế riêng và quay trở lại để viết nên kỳ tích thay đổi lịch sử Apple.

Steve Jobs đồng sáng lập Apple vào năm 1976 nhưng chỉ gần một thập kỷ sau đã bị loại khỏi công ty do mâu thuẫn với Hội đồng quản trị.
Cú sốc này khiến Jobs lập ra NeXT, tạo nên hệ điều hành NeXTSTEP - nền tảng sau này trở thành Mac OS X.
Song song với đó, ông mua lại xưởng đồ họa từ Lucasfilm và biến nó thành Pixar, khai sinh đế chế hoạt hình với Toy Story.
Đến năm 1996, Apple bên bờ phá sản buộc phải mua lại NeXT, đưa Jobs trở lại ngôi nhà cũ.
Năm 1997, ông nhanh chóng nắm lại quyền kiểm soát và thực hiện những quyết định táo bạo để cứu Apple.
Jobs cắt giảm sản phẩm, sa thải nhân viên thừa và thậm chí thuyết phục Microsoft đầu tư 150 triệu USD.
iMac, iPod, iPhone và iPad lần lượt ra đời, không chỉ cứu sống Apple mà còn định hình lại toàn bộ ngành công nghệ.
Từ bờ vực phá sản, Apple dưới thời Jobs đã trở thành tập đoàn nghìn tỷ USD, minh chứng cho tầm nhìn và sức sáng tạo phi thường.
