Cách hồi phục sức khỏe sau kỳ nghỉ lễ kéo dài

Kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày là khoảng thời gian quý báu để nhiều người nghỉ ngơi, du lịch, thăm người thân hoặc tham gia các hoạt động giải trí, diễu binh, diễu hành....

Tuy nhiên, sau những ngày vui chơi thoải mái, không ít người cảm thấy mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ, ăn uống thất thường, thậm chí có dấu hiệu stress nhẹ hoặc rối loạn tiêu hóa, huyết áp. Điều này xảy ra do đồng hồ sinh học bị thay đổi đột ngột, thói quen sinh hoạt thiếu điều độ trong kỳ nghỉ.

Để cơ thể nhanh chóng lấy lại trạng thái cân bằng, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã đưa ra 5 việc nên làm để giúp hồi phục sức khỏe hiệu quả sau kỳ nghỉ lễ dài ngày:

Thiết lập lại đồng hồ sinh học

Một trong những thay đổi lớn nhất trong kỳ nghỉ là giờ giấc sinh hoạt thất thường – thức khuya, dậy muộn hoặc thiếu ngủ do đi chơi khuya, di chuyển đường dài. Việc này khiến nhịp sinh học bị rối loạn, gây cảm giác mệt mỏi, lơ mơ vào ban ngày, khó tập trung khi quay lại công việc.

Giải pháp: Cố gắng đi ngủ và thức dậy đúng giờ như ngày thường, kể cả khi chưa buồn ngủ; Tránh dùng thiết bị điện tử ít nhất 30 phút trước khi ngủ để cải thiện chất lượng giấc ngủ; Tắm nước ấm, đọc sách nhẹ nhàng hoặc nghe nhạc thư giãn trước khi ngủ để cơ thể dễ “vào guồng”.

Ăn uống lành mạnh, thanh lọc cơ thể

Sau những bữa tiệc thịnh soạn, ăn ngoài, uống nhiều bia rượu hoặc nước ngọt trong kỳ nghỉ, hệ tiêu hóa có thể bị “quá tải”. Các triệu chứng như đầy bụng, khó tiêu, táo bón, nổi mụn… rất dễ xuất hiện.

Giải pháp: Ưu tiên thực phẩm dễ tiêu như cháo, rau củ quả, sữa chua… trong 1–2 ngày đầu sau kỳ nghỉ; Uống nhiều nước (1.5–2 lít/ngày), có thể bổ sung nước chanh ấm không đường hoặc trà thảo mộc giúp thanh lọc; Hạn chế dầu mỡ, đồ ngọt, rượu bia để gan và dạ dày được “nghỉ ngơi” thực sự.

Vận động nhẹ nhàng giúp phục hồi sức khỏe sau nghỉ lễ - Ảnh minh họa BVCC

Vận động nhẹ nhàng, tránh nằm nhiều

Nhiều người sau kỳ nghỉ có xu hướng nằm nghỉ quá nhiều vì cảm thấy “đuối sức”, nhưng điều này dễ khiến cơ thể thêm uể oải, đặc biệt với dân văn phòng ít vận động. Vận động nhẹ sẽ giúp máu lưu thông, cải thiện tinh thần và tăng cường trao đổi chất.

Giải pháp: Tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày; Tập các bài giãn cơ nhẹ buổi sáng, đi bộ 15–30 phút mỗi ngày; Nếu ngồi làm việc lâu, nên đứng dậy vươn vai, đi lại sau mỗi 60–90 phút; Tránh tập luyện nặng ngay sau kỳ nghỉ vì cơ thể chưa sẵn sàng.

Giải tỏa căng thẳng tâm lý sau kỳ nghỉ

Trạng thái “hụt hẫng” sau kỳ nghỉ là điều thường thấy, đặc biệt với những ai vừa có chuyến đi vui vẻ hoặc có nhiều thay đổi cảm xúc. Việc quay trở lại guồng công việc, học tập đòi hỏi một giai đoạn thích nghi nhất định.

Giải pháp: Không nên ép bản thân làm việc quá tải ngay trong ngày đầu tiên trở lại; Lên kế hoạch công việc cụ thể, xử lý từ việc nhẹ đến nặng; Tìm những điều tích cực trong công việc để tạo động lực. Có thể bắt đầu ngày mới bằng một tách trà, âm nhạc nhẹ hoặc trang trí lại góc làm việc để tạo cảm hứng.

Theo dõi sức khỏe, đừng chủ quan

Nếu sau kỳ nghỉ bạn vẫn thấy mệt mỏi kéo dài, chóng mặt, rối loạn tiêu hóa, nổi ban, sốt nhẹ… hãy chú ý theo dõi sức khỏe. Một số bệnh lý có thể âm thầm xuất hiện trong thời gian nghỉ lễ như cảm cúm, ngộ độc thực phẩm, bệnh đường tiêu hóa, thậm chí tăng huyết áp hoặc đột quỵ nhẹ ở người lớn tuổi.

Giải pháp: Tự theo dõi các dấu hiệu bất thường trong 2–3 ngày sau kỳ nghỉ; Đi khám nếu các triệu chứng không giảm hoặc ngày càng nghiêm trọng; Với người có bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, huyết áp, nên kiểm tra lại chỉ số sức khỏe để điều chỉnh thuốc nếu cần.