Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cá thể tê tê quý hiếm lạc vào nhà dân ở Huế

Một người dân ở TP Huế vừa tự nguyện giao nộp cá thể tê tê quý hiếm cho cơ quan chức năng để tái thả về môi trường tự nhiên.

Hạo Nhiên

Ngày 6/9, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể tê tê Java do người dân giao nộp.

Trước đó, vào khoảng 9h cùng ngày, ông Chế Quang Thuận (trú tại TDP An Đô) phát hiện cá thể tê tê Java bò vào vườn nhà. Biết đây là loài động vật quý hiếm, ông Thuận đã liên hệ và giao nộp cho UBND phường Kim Trà.

phat-hien-loai-dong-vat-quy-hiem-bo-vao-vuon-nha-1757139864115653404514.jpg
Ông Chế Quang Thuận giao nộp cá thể tê tê cho lực lượng chức năng. Ảnh: Hoàng Dũng.

Theo thông tin ban đầu, cá thể tê tê Java có trọng lượng 2,9kg, tình trạng sức khỏe bình thường.

Hiện, lực lượng chức năng đang hoàn thiện thủ tục để bàn giao cá thể tê tê cho Vườn Quốc gia Bạch Mã chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

Tê tê Java là loài thuộc nhóm IB - động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo quy định tại Nghị định 84/2021/NĐ-CP. Đây là loài được bảo vệ nghiêm ngặt theo Công ước CITES nhằm ngăn chặn nguy cơ săn bắt, buôn bán trái phép.

>>> Mời độc giả xem thêm video thả cá thể cầy vòi mốc được thả về tự nhiên.

#Cá thể tê tê #quý hiếm #người dân #TP Huế #giao nộp

Bài liên quan

Xã hội

Người dân Quảng Trị giao nộp cá thể tê tê quý hiếm

Một người dân tỉnh Quảng Trị tự nguyện giao nộp cá thể tê tê quý hiếm cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 29/7, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể tê tê do người dân giao nộp để thả về môi trường rừng tự nhiên.

Trước đó, tối 28/7, anh Lê Văn Khoa (49 tuổi, trú tại địa chỉ 17A Phan Chu Trinh, phường Quảng Trị) phát hiện cá thể tê tê trước cổng. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã, anh Khoa đã bắt nhốt rồi trình báo cơ quan chức năng.

Xem chi tiết

Giải mã

[INFOGRAPHIC] Tê tê Java - động vật quý hiếm trong Sách Đỏ Việt Nam

Tê tê Java là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IB thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trong Sách Đỏ Việt Nam.

tete-java.jpg
Xem chi tiết

Kho tri thức

Chiêm ngưỡng tượng tê tê ngàn tuổi vừa trở thành Bảo vật quốc gia

Tượng đồng tê tê Long Giao là đỉnh cao của nghệ thuật luyện kim thời sơ kỳ đồ sắt, minh chứng cho một giai đoạn lịch sử quan trọng - thời kỳ Nhà nước sớm.

Ngày 11/4 vừa qua, đã UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố quyết định công nhận Bảo vật quốc gia tượng đồng tê tê Long Giao và khai mạc triển lãm Nghề luyện kim cổ ở Đồng Nai.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới