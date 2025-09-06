Cá thể tê tê quý hiếm lạc vào nhà dân ở Huế

Một người dân ở TP Huế vừa tự nguyện giao nộp cá thể tê tê quý hiếm cho cơ quan chức năng để tái thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 6/9, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể tê tê Java do người dân giao nộp.

Trước đó, vào khoảng 9h cùng ngày, ông Chế Quang Thuận (trú tại TDP An Đô) phát hiện cá thể tê tê Java bò vào vườn nhà. Biết đây là loài động vật quý hiếm, ông Thuận đã liên hệ và giao nộp cho UBND phường Kim Trà.

Ông Chế Quang Thuận giao nộp cá thể tê tê cho lực lượng chức năng. Ảnh: Hoàng Dũng.

Theo thông tin ban đầu, cá thể tê tê Java có trọng lượng 2,9kg, tình trạng sức khỏe bình thường.

Hiện, lực lượng chức năng đang hoàn thiện thủ tục để bàn giao cá thể tê tê cho Vườn Quốc gia Bạch Mã chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

Tê tê Java là loài thuộc nhóm IB - động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo quy định tại Nghị định 84/2021/NĐ-CP. Đây là loài được bảo vệ nghiêm ngặt theo Công ước CITES nhằm ngăn chặn nguy cơ săn bắt, buôn bán trái phép.

