Em trai hiến một phần gan cứu anh ung thư gan giai đoạn nặng

Người em trai tự nguyện hiến một phần gan cứu anh mắc ung thư gan trên nền xơ gan mất bù, mở ra bước tiến mới về ghép tạng tại phía Nam.

Ca ghép gan cho người bệnh ung thư gan giai đoạn nặng

Bệnh viện Thống Nhất vừa thực hiện thành công ca ghép gan từ người hiến sống, với sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Người hiến là em trai ruột, tự nguyện hiến một phần gan để cứu người anh mắc ung thư gan trên nền xơ gan giai đoạn nặng.

Người nhận gan là nam, sinh năm 1976, mắc ung thư biểu mô tế bào gan trên nền xơ gan do viêm gan B và C, kèm đái tháo đường type 2. Trước đó, người bệnh nhiều lần nhập viện vì cổ trướng và xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản.

Ê-kíp thực hiện ca ghép gan - Ảnh BVCC

Khoảng một tháng trước khi nhập viện, các bác sĩ phát hiện khối ung thư biểu mô tế bào gan kích thước khoảng 33 x 50 mm, xâm lấn một phần tĩnh mạch gan và có huyết khối nhánh trái tĩnh mạch cửa.

Sau khi đánh giá toàn diện, ê-kíp điều trị xác định ghép gan là phương pháp phù hợp, giúp người bệnh có thêm cơ hội kéo dài sự sống.

Trước tình trạng của anh trai, người em sinh năm 1997 tự nguyện hiến một phần gan. Người hiến có sức khỏe tốt và được đánh giá toàn diện về chức năng gan, giải phẫu mạch máu, đường mật, thể tích gan còn lại và các yếu tố hòa hợp miễn dịch.

Các điều kiện về y khoa, pháp lý, đạo đức và tính tự nguyện cũng được thẩm định nghiêm ngặt trước khi tiến hành ghép.

Ngày 22/8/2026, ca ghép được thực hiện đồng thời với sự tham gia của các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cùng ê-kíp đa chuyên khoa của Bệnh viện Thống Nhất.

Hai ê-kíp phẫu thuật phối hợp song song. Một ê-kíp lấy mảnh ghép gan phải từ người hiến; ê-kíp còn lại cắt bỏ phần gan bệnh và chuẩn bị vị trí tiếp nhận mảnh ghép ở người nhận.

Sau 8 giờ phẫu thuật, ca ghép kết thúc thuận lợi. Mảnh gan ghép được tái tưới máu tốt.

BSCK2 Nguyễn Khánh Vân, Trưởng khoa Ngoại Gan mật tụy, Bệnh viện Thống Nhất cho biết, ghép gan từ người hiến sống là kỹ thuật phức tạp, trong đó yêu cầu quan trọng là phải bảo đảm đồng thời an toàn cao nhất cho người hiến và hiệu quả điều trị cho người nhận.

Hiện sức khỏe của hai anh em đều ổn định. Người hiến đã xuất viện, trở về sinh hoạt cùng gia đình và tiếp tục được theo dõi. Người nhận tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, chức năng gan ghép tốt; các chỉ số huyết học và sinh hóa cải thiện rõ rệt, đang tiến dần về ngưỡng bình thường.

Dấu mốc trong phát triển kỹ thuật ghép gan

Theo PGS.TS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, thành công của ca ghép là kết quả của quá trình phối hợp, hỗ trợ chuyên môn giữa hai bệnh viện.

Trung tướng, GS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đánh giá, đây là kết quả đáng khích lệ khi ngay lần đầu triển khai, Bệnh viện Thống Nhất đã thực hiện thành công một ca ghép có mức độ khó và phức tạp cao.

PGS.TS Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết, người bệnh được lựa chọn cho ca ghép đầu tiên là trường hợp khó, có nhiều yếu tố phức tạp. Tuy nhiên, nếu không ghép gan, người bệnh sẽ mất đi cơ hội điều trị.

Việc người em hiến một phần gan cứu anh trai không chỉ là nghĩa cử giàu tình thân mà còn cho thấy giá trị của nguồn tạng từ người hiến sống. Với các cơ sở y tế, việc làm chủ kỹ thuật ghép gan sẽ góp phần mở rộng cơ hội điều trị cho người bệnh mắc bệnh gan giai đoạn nặng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu ghép tạng ngày càng lớn.

Yêu cầu an toàn cao cho việc ghép gan từ người hiến sống - Người hiến phải được đánh giá sức khỏe và chức năng gan toàn diện. - Cần khảo sát kỹ giải phẫu mạch máu, đường mật và thể tích gan còn lại sau khi lấy mảnh ghép. - Tính tự nguyện, điều kiện pháp lý và đạo đức của người hiến phải được thẩm định nghiêm ngặt. - Mục tiêu quan trọng nhất là bảo đảm an toàn cho người hiến đồng thời mang lại hiệu quả điều trị tối ưu cho người nhận.

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