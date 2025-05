Cà Mau: Gói thầu làm đường hơn 4 tỷ tại xã Viên An, tiết kiệm 7 triệu

“Một mình một ngựa” trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), “Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Nâng cấp, mở rộng tuyến đường số 05, xã Viên An (đoạn đấu nối từ cầu ông đồi lớn đến đường số 16)” được UBND xã Viên An phê duyệt tại Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 16/4/2025, theo đó kế hoạch có 5 gói thầu thành phần, với nguồn vốn từ Ngân sách xã và ngân sách huyện hỗ trợ (Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 25/02/2025 của UBND huyện Ngọc Hiển). Các gói thầu đều do UBND xã Viên An làm chủ đầu tư.

Trong đó, Gói thầu “Thi công xây dựng công trình” có giá 4,130 tỷ đồng được tổ chức Đấu thầu rộng rãi; do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thịnh Phát CM làm bên mời thầu; được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 17/04/2025 đến ngày 26/4/2025 (theo Quyết định phê duyệt E-HSMT số E2500152885_2504171307 ngày 17/04/2025 của UBND xã Viên An)

Theo Biên bản mở thầu công bố ngày 26/4/2025, chỉ có duy nhất “Liên danh gói thầu Thi công xây dựng công trình” (Công ty TNHH MTV Tân Minh Hoàng Cà Mau - Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Quỳnh Phúc) dự thầu với giá 4,123 tỷ đồng và sau đó đã được phê duyệt trúng thầu cũng với mức giá trên. (Theo quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số KQ2500152885_2505091414 ngày 9/05/2025 của UBND xã Viên An)

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số KQ2500152885_2505091414 ngày 9/05/2025 của UBND xã Viên An (Nguồn MSC)

Như vậy so với giá gói thầu là 4,130 tỷ đồng, giá trúng thầu 4,123 tỷ đồng của “Liên danh gói thầu Thi công xây dựng công trình” (Công ty TNHH MTV Tân Minh Hoàng Cà Mau - Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Quỳnh Phúc) đã góp phần tiết kiệm cho ngân sách khoảng 7 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,17%

Nhà thầu quen tại huyện Ngọc Hiển?

“Liên danh gói thầu Thi công xây dựng công trình” gồm 02 công ty thành viên là Công ty TNHH MTV Tân Minh Hoàng Cà Mau và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Quỳnh Phúc

Nếu Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Quỳnh Phúc có địa chỉ tại khóm Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Từ năm 2024 đến nay, Công ty đã tham gia 117 gói thầu, trúng 116 gói. Với tổng giá trị trúng thầu hơn 5 tỷ đồng (tính cả vai trò độc lập và liên danh). Công ty này tham gia trong lĩnh vực đấu thầu chủ yếu với vai trò tư vấn, giám sát, lập E-HSMT, đánh giá HSDT, và các gói trúng thầu chủ yếu là theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Gói thầu trong bài là trường hợp hiếm hoi công ty này tham gia một gói thầu xây lắp.

Bên cạnh đó Công ty TNHH MTV Tân Minh Hoàng Cà Mau – nhà thầu đứng đầu liên danh thì lại có thể xem như “nhà thầu ruột” của huyện Ngọc Hiển với tất cả gói thầu đã trúng của công ty đều nằm ở địa phương này.

Cụ thể, được thành lập năm 2018, có địa chỉ tại khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau; Từ năm 2022 đến nay, Công ty TNHH MTV Tân Minh Hoàng Cà Mau đã tham gia khoảng 20 gói thầu, trúng 16 gói. Với tổng giá trị trúng thầu hơn 27 tỷ đồng (tính cả vai trò độc lập và liên danh).

16 gói thầu đã trúng của công ty đến nay đều do các đơn vị trên địa bàn huyện Ngọc Hiển làm chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hiển (8 gói); UBND thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (3 gói); Phòng Kinh tế, Hạ tầng huyện Ngọc Hiển (2 gói); xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển (1 gói); xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển (1 gói); UBND xã Viên An, huyện Ngọc Hiển (1 gói)