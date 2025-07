BV Hùng Vương gọi tên Nam Thịnh tại gói thầu xây dựng hơn 13 tỷ

Một mình tham dự, trúng thầu

Cụ thể, công trình cải tạo tầng 3, tòa nhà Trạng Nguyên - Bệnh viện Hùng Vương được PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng tại Quyết định số 2755/QĐ-BVHV ngày 28/4/2025, với tổng dự toán 14,899 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 8/5/2025, Giám đốc Bệnh viện có Quyết định 2958/QĐ-BVHV phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo tầng 3, tòa nhà Trạng Nguyên, với 7 gói thầu, tổng giá trị 14,261 tỷ đồng. Công ty TNHH DV XD Trung Vũ đảm nhận mời thầu, Công ty TNHH Đầu tư DV XD Hồng Phúc được chỉ định trúng gói thầu giám sát thi công, với giá 398 triệu đồng.

Đến ngày 23/5/2025, Bệnh viện Hùng Vương có Quyết định số E2500228661_2505231633 phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trên. Đồng thời, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu trên tại Quyết định số 4356/QĐ-BVHV ngày 4/7/2025.

Theo đó, Công ty CP Đầu tư Kỹ thuật Xây dựng Nam Thịnh (Công ty Nam Thịnh) là đơn vị duy nhất tham dự và trúng thầu; với giá 12,310 tỷ đồng; thời gian thực hiện gói thầu 45 ngày.

Gói thầu được hoàn thành đóng mở thầu ngày 8/5/2025, với giá dự toán 13,228 tỷ đồng. Theo Bệnh viện Hùng Vương, dự án được thực hiện với mục tiêu sửa chữa, cải tạo khoa Phẫu thuật và Hồi sức đảm bảo hoạt động hiệu quả trên cơ sở mặt bằng hiện hữu, đáp ứng các yêu cầu về kiểm soát nhiễm khuẩn và dây chuyền khám chữa bệnh theo yêu cầu hiện nay.

Đồng thời, sửa chữa, cải tạo khu vực lưu bệnh thành khoa Hồi sức 60 giường nhằm đáp ứng nhu cầu hồi sức cho 16 phòng mổ (gồm 08 phòng mổ cũ thuộc tòa nhà Trạng Nguyên đề nghị cải tạo và 08 phòng mổ mới đưa vào sử dụng) và xây dựng hoàn chỉnh hệ thống phòng mổ của Bệnh viện, hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2025.

Chân dung nhà thầu

Theo Cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp, Công ty Nam Thịnh được thành lập vào tháng 12/2018, địa chỉ đăng ký kinh doanh (trước ngày 1/7/2025) tại phường 12, quận Tân Bình, TP HCM. Người đại diện pháp luật là ông Hà Chí Nghĩa. Doanh nghiệp này bắt đầu tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 2/2020.

Tính đến ngày 6/7/2025, Nam Thịnh đã tham gia tổng cộng 8 gói thầu. Trong đó, trúng 4 gói, trượt 3 gói và 1 gói bị huỷ. Tổng giá trị các gói trúng thầu (bao gồm cả trường hợp liên danh) là khoảng 54,3 tỷ đồng. Cụ thể, với tư cách nhà thầu độc lập, Nam Thịnh trúng 3 gói thầu, tổng trị giá 39,119 tỷ đồng. Trong vai trò liên danh, doanh nghiệp tham gia 1 gói thầu có tổng giá trị 15,180 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Theo tìm hiểu của PV, trong tổng số 4 gói thầu Nam Thịnh đã trúng, ngoài gói thầu tại Bệnh viện Hùng Vương, 3 gói thầu còn lại doanh nghiệp trúng 1 gói thầu do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM, với giá trị 19,537 tỷ đồng. Tại tỉnh Long An (cũ), Nam Thịnh trúng 1 gói thầu trị giá 7,272 tỷ đồng tại Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An và 1 gói khác trị giá 15,180 tỷ đồng tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thủ Thừa.

Tuy nhiên, dù đã trúng một số gói có quy mô vừa, nhưng mới đây, năng lực của nhà thầu này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu mời thầu. Cụ thể, ngày 25/6/2025, Nam Thịnh tham dự gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP HCM), nhưng đã bị loại do Hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT) không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ mời thầu. Gói thầu này do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM làm chủ đầu tư. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Kỹ thuật Cơ điện Vnec, với giá trúng thầu 3,201 tỷ đồng (theo Quyết định số KQ2500151040_2506251318).