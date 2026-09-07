Buôn “cái chết trắng”, kẻ lãnh án tử hình, người chung thân

Ngày 7/9, Toà án Nhân dân TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy" đối với 5 bị cáo, gồm: Nguyễn Đình Chiến (SN 1990), Hồ Văn Thanh Hưng (SN 1974), Nguyễn Thanh Giàu (SN 1990), Trần Ngọc Mẫn (SN 1981, cùng trú TP Huế) và Lê Thị Tám (SN 1996, trú tỉnh Quảng Trị).

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2025 đến ngày 4/9/2025, Nguyễn Đình Chiến nhiều lần tổ chức mua bán trái phép các loại ma túy gồm Methamphetamine, MDMA, Ketamine và Heroine trên địa bàn TP Huế với tổng khối lượng hơn 4.378,5 gam.

Để mở rộng hoạt động, từ tháng 7/2025, Chiến thuê Hồ Văn Thanh Hưng nhận và trực tiếp giao bán ma túy cho khách. Tổng khối lượng ma túy Hưng phải chịu trách nhiệm hình sự lên đến hơn 4.358 gam, được xác định là đồng phạm thực hành.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Ngọc Minh

Trong tháng 9/2025, Nguyễn Thanh Giàu nhiều lần mua ma túy của Chiến để bán lại kiếm lời và sử dụng. Khi bị bắt quả tang, cơ quan chức năng thu giữ hơn 18,1 gam ma túy các loại Methamphetamine và Heroine.

Đối với Lê Thị Tám và Trần Ngọc Mẫn, từ tháng 7/2024 đến ngày 4/9/2025, hai bị cáo nhiều lần mua ma túy từ Nguyễn Đình Chiến để bán lại. Khi bị bắt quả tang, lực lượng chức năng thu giữ 1,2358 gam Methamphetamine. Trong vụ án, Tám giữ vai trò chính, Mẫn là đồng phạm thực hành.

Được biết, bị cáo Nguyễn Đình Chiến từng có một tiền án 16 năm tù về tội "Vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy", chấp hành xong án phạt vào đầu năm 2023. Ngoài ra, Chiến còn có một tiền sự về hành vi kinh doanh dịch vụ cầm đồ không đủ điều kiện theo quy định.

Bị cáo Nguyễn Thanh Giàu cũng có tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Trần Ngọc Mẫn từng lĩnh 16 năm tù về các tội "Giết người" và "Trộm cắp tài sản của công dân".

Tại phiên toà, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Nguyễn Đình Chiến và Hồ Văn Thanh Hưng là đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện việc mua bán lượng ma túy đặc biệt lớn, gây nguy hại cho xã hội, tiếp tay cho tệ nạn và các loại tội phạm khác, xâm phạm nghiêm trọng chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đình Chiến mức án tử hình; Hồ Văn Thanh Hưng tù chung thân cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Còn 3 bị cáo, gồm: Nguyễn Thanh Giàu bị tuyên 9 năm tù, Lê Thị Tám 6 năm tù và Trần Ngọc Mẫn 8 năm tù, cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".