Bùn đất bất ngờ rơi trên phố Hà Nội, người và xe ngã hàng loạt

Một xe ô tô làm rơi bùn tại nút giao Tôn Đức Thắng – Nguyễn Thái Học khiến mặt đường trơn trượt, hàng loạt người đi xe máy mất lái ngã sõng soài.

Ngày 17/11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám làm rõ nguyên nhân bùn nhão rơi vãi ra đường trên phố Tôn Đức Thắng.

Tại hiện trường, nhiều người và phương tiện dính đầy bùn đất; quần áo, xe cộ lấm lem.

Trước đó, khuya 16/11, hàng loạt người đi xe máy ngã ra đường vì lớp bùn dày tại khu vực ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội). Bùn nhão phủ khắp mặt đường, có màu nâu sẫm. Hiện trường khu vực xuất hiện bùn nhão kéo dài trên đoạn đường dài khoảng 15m.

Người dân cho hay sự việc xảy ra khoảng hơn 22h cùng ngày. Do trời tối, khu vực trên lại có nhiều cây xanh che khuất ánh sáng từ đèn đường, nên nhiều người đi xe máy không kịp xử lý. Họ trượt ngã ra đường, quần áo, xe cộ lấm lem bùn đất.

Anh C. (nhân chứng có mặt tại hiện trường) cho biết, anh nhìn thấy một chiếc xe bồn đi trên con đường này rồi rẽ vào phố Nguyễn Thái Học. Sau đó, bùn từ xe bắn ra phía sau, trúng kính làm anh ngã xuống đường.

