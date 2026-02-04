Làm giả con dấu để bán giấy khám sức khoẻ rởm

Đối tượng đã làm con dấu tròn “SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH – BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH” để làm giả giấy khám sức khỏe, giấy ra viện…

Ngày 4/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các bị can trong vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” phát hiện ngày 26/8/2025 tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng Nguyễn Văn Trường.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, năm 2023, Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1994, trú tại tổ 3, khu Quỳnh Trung, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh) do không có việc làm ổn định, đã liên hệ đặt trên mạng xã hội con dấu tròn “SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH – BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH”, dấu tên bác sĩ, các dấu liên quan và tìm, in mẫu phôi trên mạng để làm giả giấy khám sức khỏe, giấy ra viện,… của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Khi có người đặt mua giấy khám sức khỏe liên hệ, Trường sẽ trực tiếp làm giả rồi gửi cho khách để bán kiếm lời.

Khoảng tháng 10/2024, Đinh Thị Thu Hiền (sinh năm 1997, trú tại tổ 6, khu 5, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) có nhu cầu mua giấy khám sức khỏe để hoàn thiện hồ sơ xin việc, Đinh Thị Thu Hiền đã tìm trên mạng facebook và liên hệ với Trường để mua giấy khám sức khỏe giả.

Đến tháng 11/2024, Hiền đã xin làm cộng tác viên bán giấy khám sức khỏe giả và được Trường đồng ý. Hiền có nhiệm vụ đăng bài trên mạng xã hội, khi có khách hỏi thì Hiền sẽ yêu cầu người mua cung cấp ảnh, số điện thoại và địa chỉ nhận giấy; sau đó Hiền sẽ chuyển thông tin cho Trường để làm giả. Khi làm xong, Trường sẽ gửi giấy cho khách theo số điện thoại và địa chỉ Hiền gửi. Với mỗi giấy khám sức khỏe giả, Hiền được hưởng hoa hồng 50.000 đồng.

Ngày 5/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trường, Đinh Thị Thu Hiền về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” theo Điều 341, Bộ Luật Hình sự.

Ngày 21/1/2026, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra bản Kết luận điều tra, hoàn tất hồ sơ vụ án chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Trường và Đinh Thị Thu Hiền theo tội danh đã khởi tố.