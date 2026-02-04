Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Làm giả con dấu để bán giấy khám sức khoẻ rởm

Đối tượng đã làm con dấu tròn “SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH – BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH” để làm giả giấy khám sức khỏe, giấy ra viện…

Thiên Tuấn

Ngày 4/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các bị can trong vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” phát hiện ngày 26/8/2025 tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.

anh-chup-man-hinh-2026-02-04-luc-083106.png
Đối tượng Nguyễn Văn Trường.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, năm 2023, Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1994, trú tại tổ 3, khu Quỳnh Trung, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh) do không có việc làm ổn định, đã liên hệ đặt trên mạng xã hội con dấu tròn “SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH – BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH”, dấu tên bác sĩ, các dấu liên quan và tìm, in mẫu phôi trên mạng để làm giả giấy khám sức khỏe, giấy ra viện,… của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Khi có người đặt mua giấy khám sức khỏe liên hệ, Trường sẽ trực tiếp làm giả rồi gửi cho khách để bán kiếm lời.

Khoảng tháng 10/2024, Đinh Thị Thu Hiền (sinh năm 1997, trú tại tổ 6, khu 5, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) có nhu cầu mua giấy khám sức khỏe để hoàn thiện hồ sơ xin việc, Đinh Thị Thu Hiền đã tìm trên mạng facebook và liên hệ với Trường để mua giấy khám sức khỏe giả.

Đến tháng 11/2024, Hiền đã xin làm cộng tác viên bán giấy khám sức khỏe giả và được Trường đồng ý. Hiền có nhiệm vụ đăng bài trên mạng xã hội, khi có khách hỏi thì Hiền sẽ yêu cầu người mua cung cấp ảnh, số điện thoại và địa chỉ nhận giấy; sau đó Hiền sẽ chuyển thông tin cho Trường để làm giả. Khi làm xong, Trường sẽ gửi giấy cho khách theo số điện thoại và địa chỉ Hiền gửi. Với mỗi giấy khám sức khỏe giả, Hiền được hưởng hoa hồng 50.000 đồng.

Ngày 5/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trường, Đinh Thị Thu Hiền về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” theo Điều 341, Bộ Luật Hình sự.

Ngày 21/1/2026, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra bản Kết luận điều tra, hoàn tất hồ sơ vụ án chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Trường và Đinh Thị Thu Hiền theo tội danh đã khởi tố.

#quảng ninh #con dấu #sở y tế #bệnh viện đa khoa quảng ninh #giấy khám sức khoẻ #mua bán

Bài liên quan

Xã hội

Thông tin mới về dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. 

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 147.000 tỷ đồng, chưa bao gồm hơn 10.000 tỷ đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dự án được xem là một trong những công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn tại khu vực phía Bắc.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, được thiết kế đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa, chiều dài khoảng 120 km. Tốc độ thiết kế vận hành chính 350 km/h, riêng đoạn qua Hà Nội có tốc độ thiết kế 120 km/h.

Xem chi tiết

Xã hội

Trục xuất, xử phạt 13 người nhập cảnh trái phép ở Quảng Ninh

Làm việc với cơ quan chức năng, họ khai vượt biển từ thành phố Phòng Thành Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) sang Việt Nam để tìm việc làm.

Ngày 2/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an phường Móng Cái 1 vừa phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái vừa hoàn tất thủ tục trục xuất 13 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

cong-an-phuong-mong-cai-1-truc-xuat-ban-giao-13-doi-tuong-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam.jpg
Công an phường Móng Cái 1 trục xuất 13 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố điều tra 11 đối tượng đánh bạc dưới hình thức 'xóc đĩa' ở Quảng Ninh

Công an phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức “xóc đĩa”.

Ngày 2/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về tội “Đánh bạc”. Trước đó, khoảng 21h, ngày 24/1, Công an phường Vàng Danh tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức “xóc đĩa” tại phòng tập thể số 18 của Công ty TNHH Xây dựng Công trình mỏ Việt Hồng, thuộc tổ 3, khu Vàng Danh 9, phường Vàng Danh.

5.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Cảnh sát điều tra.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới