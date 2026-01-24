Hà Nội

Xã hội

Bắt hai đối tượng tàng trữ, sử dụng ma túy ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ hai đối tượng tàng trữ, sử dụng ma túy, thu giữ 144 viên hồng phiến cùng nhiều tang vật liên quan.

Hạo Nhiên

Ngày 24/01, thông tin từ Công an xã Tân Gianh (Quảng Trị) cho biết, vừa bắt 2 đối tượng tàng trữ, sử dụng ma túy, thu giữ 144 viên hồng phiến cùng nhiều tang vật liên quan.

Cụ thể, vào lúc 20h30 ngày 20/01, Công an xã Tân Gianh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Anh Việt Bắc (SN 2007, trú tại thôn Cấp Sơn, xã Tân Gianh) đang tàng trữ 22 viên ma túy loại hồng phiến.

Thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàng Anh Việt Bắc, cơ quan Công an thu giữ thêm 122 viên ma túy loại hồng phiến.

z7438806352499-674e806cdb66addce739d30ab3de037c-e1769147642861.jpg
Đối tượng Trần Văn Hoàn tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Bắc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, ngày 6/1, Công an xã Tân Gianh tiến hành mời Trần Văn Hoàn (SN 1994, trú tại thôn Tân Thị, xã Tân Gianh) để làm rõ một số nội dung liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình làm việc, Hoàn trình bày vào khoảng 4h ngày 6/1, đã sử dụng trái phép chất ma tuý, loại ma tuý Heroine. Tiến hành test nhanh, Hoàn dương tính với chất ma tuý loại Heroine.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Quảng Trị #công an #ma tuý #bắt giữ #đối tượng #hồng phiến

