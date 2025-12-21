Bắt quả tang đối tượng tàng trữ hơn 900 viên ma tuý ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt quả tang một đối tượng tàng trữ hơn 900 viên ma tuý tổng hợp.

Ngày 21/12, thông tin từ Công an xã Ninh Châu (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt đối tượng Phan Đình Thanh (SN: 1984, trú tại thôn Bắc Ngũ, xã Ninh Châu), thu giữ hơn 900 viên ma tuý.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 19/12, Công an xã Ninh Châu chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống ma tuý Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Đối tượng Phan Đình Thanh...

Khi đi đến đoạn đường Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Phú Lộc, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Phan Đình Thanh (SN: 1984, trú tại thôn Bắc Ngũ, xã Ninh Châu) có biểu hiện nghi vấn, nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện tại lòng bàn tay phải của Phan Đình Thanh có 01 gói nilon màu vàng, bên trong có chứa 10 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến.

...cùng tang vật bị bắt giữ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Đình Thanh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 02 túi nilon, bên trong có chứa 901 viên nén hình tròn, dạng thuốc tân dược. Thanh khai nhận, số viên nén hình tròn trên là ma tuý tổng hợp loại hồng phiến.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

