Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt quả tang đối tượng tàng trữ hơn 900 viên ma tuý ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt quả tang một đối tượng tàng trữ hơn 900 viên ma tuý tổng hợp.

Hạo Nhiên

Ngày 21/12, thông tin từ Công an xã Ninh Châu (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt đối tượng Phan Đình Thanh (SN: 1984, trú tại thôn Bắc Ngũ, xã Ninh Châu), thu giữ hơn 900 viên ma tuý.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 19/12, Công an xã Ninh Châu chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống ma tuý Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

603822691-862193972844915-9049221243877398574-n.jpg
Đối tượng Phan Đình Thanh...

Khi đi đến đoạn đường Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Phú Lộc, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Phan Đình Thanh (SN: 1984, trú tại thôn Bắc Ngũ, xã Ninh Châu) có biểu hiện nghi vấn, nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện tại lòng bàn tay phải của Phan Đình Thanh có 01 gói nilon màu vàng, bên trong có chứa 10 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến.

600356762-862119979518981-3326706430718842404-n.jpg
...cùng tang vật bị bắt giữ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Đình Thanh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 02 túi nilon, bên trong có chứa 901 viên nén hình tròn, dạng thuốc tân dược. Thanh khai nhận, số viên nén hình tròn trên là ma tuý tổng hợp loại hồng phiến.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Ma tuý #tổng hợp #Công an #Quảng rị #bắt giữ #tàng trữ

Bài liên quan

Xã hội

Công an Sơn La bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ gần 1.000 viên ma tuý tổng hợp

Công an tỉnh Sơn La vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ gần 1000 viên ma túy tổng hợp và heroin.

Ngày 20/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ gần 1000 viên ma túy tổng hợp và heroin.

Trước đó ngày 19/12, Công an xã Xuân Nha đã chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Chiềng Sơn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phàng A Nhà (SN 1969, trú tại xã Xuân Nha) tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 6 viên ma túy tổng hợp với tổng trọng lượng 0,61 gam và 1 xe mô tô.

Xem chi tiết

Xã hội

Nuôi 10 chó dữ bảo vệ 'boongke' ma tuý ở Hưng Yên

Tân xây dựng tường rào cao, cổng sắt quây kín nhà, nuôi 10 con chó để bảo vệ, lắp camera giám sát xung quanh với mục đích chủ động phát hiện người lạ.

Ngày 16/12, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá “boongke” bán lẻ ma tuý đặc biệt phức tạp tại Tổ dân phố Thị An - Tiền Phong, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên.

122.jpg
Vũ Ngọc Tân bị cơ quan Công an bắt giữ cùng tang vật.
Xem chi tiết

Xã hội

Mang 2 tiền án về ma tuý vẫn tiếp tục đi buôn 'cái chết trắng'

Dù đã có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và chưa được xóa án tích, nhưng Danh Bé Lợi (An Giang) vẫn tiếp tục mua, bán trái phép "cái chết trắng".

Ngày 29/11, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh tạm giam đối với Danh Bé Lợi (SN 1991, trú tại khu phố Minh Long, xã Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 21/11, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực đường Âu Dương Lân, Tổ công tác Công an phường Rạch Giá phát hiện đối tượng Danh Bé Lợi đang ngồi trên ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới