Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm và làm việc với Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc

Ngày 30/9, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã đến thăm và làm việc với Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism).

Tháp tùng Bộ trưởng có ông Đoàn Thanh Song - Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Thu Phương. Về phía UN Tourism có ông Beka Jakeli - Trưởng Ban Đối ngoại, bà Sandra Carvao - Trưởng Ban Thông tin Thị trường, Chính sách và Cạnh tranh và các cán bộ thuộc Văn phòng Du lịch Châu Á - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và đoàn đại biểu Việt Nam đã thăm và làm việc tại Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc.

Tại buổi làm việc, rà soát các kết quả hợp tác Việt Nam - UN Tourism, ông Beka Jakeli - Trưởng Ban Đối ngoại trân trọng chào mừng, khẳng định chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng có ý nghĩa lịch sử. Tổng Thư ký và Lãnh đạo Cấp cao UN Tourism đánh giá cao vai trò, đóng góp của Việt Nam tại cơ chế đa phương quan trọng nhất thế giới này về du lịch, khẳng định ngay từ khi gia nhập UNWTO (nay là UN Tourism) kể từ năm 1981 đến nay, Việt Nam đã thể hiện vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm, thường xuyên tổ chức các sự kiện quan trọng của du lịch thế giới nói riêng và UN Tourism nói chung.

Đặc biệt, tháng 12/2024 vừa qua, Việt Nam đã tổ chức thành công 2 sự kiện quan trọng của UN Tourism, đó là Phiên họp thường niên Mạng lưới Làng Du lịch tốt nhất thế giới lần thứ hai và Hội nghị quốc tế về Du lịch nông thôn lần thứ nhất, trong đó xây dựng, triển khai định hướng, ưu tiên trên quy mô toàn cầu về du lịch nông thôn, qua đó tạo điều kiện phát triển du lịch cộng đồng, tăng cường gắn kết, cộng hưởng giữa ngành du lịch và nông nghiệp, góp phần phát triển, thay đổi diện mạo của khu vực nông thôn, tạo việc làm và sinh kế bền vững cho người dân, trong đó có phụ nữ, hướng đến thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong khuôn khổ Chương trình Nghị sự 2030.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định Việt Nam quan tâm tăng cường hợp tác với Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc, kiến nghị quan điểm, định hướng phát triển hợp tác Việt Nam - UN Tourism cần được triển khai theo phương châm: “Càng phối hợp, càng hiểu nhau, càng thiết thực và càng hiệu quả”, trong đó tập trung tận dụng, phát huy những nguồn lực sẵn có để đạt được các kết quả hợp tác tối ưu nhất.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trân trọng cảm ơn UN Tourism đã phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị quốc tế về Du lịch nông thôn lần thứ nhất vào tháng 12/2024 vừa qua tại tỉnh Quảng Nam, qua đó cộng hưởng, phát huy mạnh mẽ sự tương đồng về chủ trương, nhận thức, từ đó đi đến hoạt động phối hợp cụ thể giữa Việt Nam và UN Tourism về phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Đặc biệt, quan điểm của Việt Nam “làng, xã mạnh thì đất nước sẽ mạnh, thịnh vượng, hùng cường”, cũng như định hướng, mong muốn phát triển các thương hiệu của Việt Nam về du lịch nông thôn, trong đó có các danh hiệu Làng Du lịch tốt nhất do UN Tourism công nhận đều tập trung, gắn bó chặt chẽ với xu hướng du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm trên thế giới, đóng góp cho sự phát triển bền vững của các quốc gia và cộng đồng quốc tế.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ với UN Tourism về Chính sách văn hóa và Phát triển bền vững, mô hình gắn kết du lịch và văn hóa hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững và Chương trình Nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc tại Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Quần thể Danh thắng Tràng An (Ninh Bình) đã được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, trong đó một số quốc gia mong muốn được nghiên cứu, áp dụng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tặng quà ông ông Beka Jakeli - Trưởng Ban Đối ngoại UN Tourism.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định Việt Nam đã thực sự vượt qua những khó khăn, thách thức chưa từng có của Đại dịch Covid 19 và đạt được mức tăng trưởng ấn tượng trong thời gian vừa qua, trong đó hướng đến mục tiêu đón từ 22-23 triệu khách du lịch quốc tế trong năm 2025. Du lịch đã thực sự trở thành điểm sáng trong bức tranh phát triển kinh tế và thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam.

Về định hướng hợp tác trong thời gian sắp tới, hai bên đã trao đổi về việc mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng như du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe; thực hiện quy hoạch du lịch trong bối cảnh Việt Nam đã hoàn tất quá trình sắp xếp lại địa giới hành chính các tỉnh, thành phố trong cả nước; đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua các nền tảng, tận dụng các tiến bộ, thành tựu về phát triển khoa học, công nghệ; hợp tác trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi bổ sung Luật Du lịch…

Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc đã trân trọng chuyển lời mời Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tham dự Phiên họp thường niên Mạng lưới Làng Du lịch tốt nhất thế giới lần thứ ba và Lễ trao giải thưởng Làng Du lịch tốt nhất thế giới năm 2025, tổ chức từ ngày 17-18/10/2025 tại Hồ Châu, Trung Quốc và Phiên họp lần thứ 26 Đại hội đồng Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc, tổ chức từ 07 - 11/11/2025 tại thủ đô Riyadh, Ả rập Xê út.