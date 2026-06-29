Bơ 034 rớt giá còn 5.000 đồng/kg, nhà vườn thấp thỏm giữa vụ thu hoạch

Bơ 034 từng là đặc sản giá trị cao, nay giảm mạnh do cung vượt cầu, ảnh hưởng lớn đến nhà vườn và thị trường tiêu thụ.

Có thời điểm được xem là một trong những giống bơ có giá bán cao nhất thị trường, bơ 034 từng được nhiều người săn đón nhờ quả dài, cơm vàng, ít xơ và hương vị béo ngậy. Tuy nhiên, bước vào chính vụ năm nay, loại quả này không còn giữ được sức nóng như trước khi giá bán liên tục đi xuống.

Khảo sát tại nhiều cửa hàng trái cây và các kênh bán hàng trực tuyến cho thấy bơ 034 đang được rao bán với mức giá dao động khoảng 25.000-60.000 đồng/kg, tùy chất lượng, kích cỡ và nguồn gốc. So với vài năm trước, khi loại bơ này từng được bán với giá hơn 100.000 đồng/kg, mức giá hiện nay đã giảm đáng kể.

Bơ 034 đang vào chính vụ thu hoạch tại Tây Nguyên nhưng giá thu mua tại vườn giảm mạnh, chỉ còn 5.000 - 7.000 đồng/kg.

Theo các tiểu thương, nguyên nhân chính khiến giá bơ giảm là sản lượng tăng nhanh sau nhiều năm người dân mở rộng diện tích trồng. Khi nhiều địa phương cùng bước vào mùa thu hoạch, lượng hàng đổ ra thị trường lớn trong khi sức tiêu thụ không tăng tương ứng.

Chị Nguyễn Thị Mai, chủ một cửa hàng trái cây tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), cho biết năm nay lượng bơ nhập về nhiều hơn nhưng tốc độ bán chậm hơn các năm trước.

"Khách vẫn thích bơ 034 nhưng không còn mua nhiều như trước. Một phần do người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn trái cây theo mùa, phần khác là thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu thay đổi. Có những ngày cửa hàng phải giảm giá hoặc bán theo combo để đẩy hàng, tránh bơ chín đồng loạt", chị Mai chia sẻ.

Nguồn cung tăng khiến giá bơ giảm mạnh.

Theo chị Mai, sức cạnh tranh trên thị trường ngày càng lớn khi nhiều đơn vị kinh doanh bán hàng trực tuyến với giá thấp. Điều này buộc các cửa hàng truyền thống phải điều chỉnh giá bán nếu muốn giữ khách.

Không chỉ tiểu thương, nhiều nhà vườn cũng chịu áp lực khi giá thu mua giảm trong lúc chi phí phân bón, nhân công và vận chuyển vẫn ở mức cao.

Anh Lê Văn Khánh, một hộ trồng bơ tại huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), cho biết vài năm trước bơ 034 mang lại nguồn thu khá tốt nên nhiều hộ dân mạnh dạn mở rộng diện tích. Đến nay, khi cây bước vào giai đoạn cho năng suất cao, nguồn cung tăng nhanh khiến giá bán giảm mạnh.

"Nếu gặp thời điểm giá tốt thì còn có lãi, nhưng năm nay thương lái thu mua chậm. Có những lô quả đẹp vẫn phải bán với giá thấp để thu hồi vốn. Người trồng chủ yếu mong tiêu thụ được hàng chứ không còn kỳ vọng lợi nhuận cao như trước", anh Khánh nói.

Theo các chuyên gia nông nghiệp, câu chuyện của bơ 034 phản ánh thực trạng khá phổ biến đối với nhiều loại nông sản. Khi một giống cây có giá trị kinh tế cao, diện tích thường được mở rộng nhanh theo phong trào. Tuy nhiên, nếu thiếu quy hoạch vùng trồng, liên kết tiêu thụ và định hướng thị trường, cung vượt cầu là điều khó tránh khỏi.

Ở góc độ người tiêu dùng, giá giảm lại tạo cơ hội để nhiều gia đình dễ dàng tiếp cận loại trái cây từng được xem là khá đắt đỏ.

Chị Phạm Thu Hằng, sống tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), cho biết trước đây gia đình chỉ mua bơ 034 vào những dịp đặc biệt vì giá cao. "Hiện giá mềm hơn nên tôi mua thường xuyên để làm sinh tố hoặc ăn cùng sữa chua. Nếu chọn đúng nơi bán uy tín thì chất lượng vẫn rất ngon", chị Hằng chia sẻ.

Dù vậy, người tiêu dùng cũng được khuyến cáo nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tránh mua bơ quá non hoặc đã chín ép bằng hóa chất. Khi chọn bơ, nên ưu tiên quả có cuống còn tươi, vỏ đều màu, cầm chắc tay và để chín tự nhiên nhằm đảm bảo hương vị.

Theo giới kinh doanh, nhu cầu tiêu thụ bơ có thể cải thiện trong thời gian tới nếu thời tiết thuận lợi và các chương trình kích cầu được triển khai. Tuy nhiên, về lâu dài, việc nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu vùng trồng và phát triển các kênh chế biến sâu được xem là giải pháp quan trọng để nâng giá trị cho loại nông sản này, thay vì chỉ phụ thuộc vào tiêu thụ quả tươi như hiện nay.