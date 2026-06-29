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Kinh doanh - Địa ốc

Bơ 034 rớt giá còn 5.000 đồng/kg, nhà vườn thấp thỏm giữa vụ thu hoạch

Bơ 034 từng là đặc sản giá trị cao, nay giảm mạnh do cung vượt cầu, ảnh hưởng lớn đến nhà vườn và thị trường tiêu thụ.

Thiên Anh

Có thời điểm được xem là một trong những giống bơ có giá bán cao nhất thị trường, bơ 034 từng được nhiều người săn đón nhờ quả dài, cơm vàng, ít xơ và hương vị béo ngậy. Tuy nhiên, bước vào chính vụ năm nay, loại quả này không còn giữ được sức nóng như trước khi giá bán liên tục đi xuống.

Khảo sát tại nhiều cửa hàng trái cây và các kênh bán hàng trực tuyến cho thấy bơ 034 đang được rao bán với mức giá dao động khoảng 25.000-60.000 đồng/kg, tùy chất lượng, kích cỡ và nguồn gốc. So với vài năm trước, khi loại bơ này từng được bán với giá hơn 100.000 đồng/kg, mức giá hiện nay đã giảm đáng kể.

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Bơ 034 đang vào chính vụ thu hoạch tại Tây Nguyên nhưng giá thu mua tại vườn giảm mạnh, chỉ còn 5.000 - 7.000 đồng/kg.

Theo các tiểu thương, nguyên nhân chính khiến giá bơ giảm là sản lượng tăng nhanh sau nhiều năm người dân mở rộng diện tích trồng. Khi nhiều địa phương cùng bước vào mùa thu hoạch, lượng hàng đổ ra thị trường lớn trong khi sức tiêu thụ không tăng tương ứng.

Chị Nguyễn Thị Mai, chủ một cửa hàng trái cây tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), cho biết năm nay lượng bơ nhập về nhiều hơn nhưng tốc độ bán chậm hơn các năm trước.

"Khách vẫn thích bơ 034 nhưng không còn mua nhiều như trước. Một phần do người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn trái cây theo mùa, phần khác là thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu thay đổi. Có những ngày cửa hàng phải giảm giá hoặc bán theo combo để đẩy hàng, tránh bơ chín đồng loạt", chị Mai chia sẻ.

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Nguồn cung tăng khiến giá bơ giảm mạnh.

Theo chị Mai, sức cạnh tranh trên thị trường ngày càng lớn khi nhiều đơn vị kinh doanh bán hàng trực tuyến với giá thấp. Điều này buộc các cửa hàng truyền thống phải điều chỉnh giá bán nếu muốn giữ khách.

Không chỉ tiểu thương, nhiều nhà vườn cũng chịu áp lực khi giá thu mua giảm trong lúc chi phí phân bón, nhân công và vận chuyển vẫn ở mức cao.

Anh Lê Văn Khánh, một hộ trồng bơ tại huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), cho biết vài năm trước bơ 034 mang lại nguồn thu khá tốt nên nhiều hộ dân mạnh dạn mở rộng diện tích. Đến nay, khi cây bước vào giai đoạn cho năng suất cao, nguồn cung tăng nhanh khiến giá bán giảm mạnh.

"Nếu gặp thời điểm giá tốt thì còn có lãi, nhưng năm nay thương lái thu mua chậm. Có những lô quả đẹp vẫn phải bán với giá thấp để thu hồi vốn. Người trồng chủ yếu mong tiêu thụ được hàng chứ không còn kỳ vọng lợi nhuận cao như trước", anh Khánh nói.

Theo các chuyên gia nông nghiệp, câu chuyện của bơ 034 phản ánh thực trạng khá phổ biến đối với nhiều loại nông sản. Khi một giống cây có giá trị kinh tế cao, diện tích thường được mở rộng nhanh theo phong trào. Tuy nhiên, nếu thiếu quy hoạch vùng trồng, liên kết tiêu thụ và định hướng thị trường, cung vượt cầu là điều khó tránh khỏi.

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Ở góc độ người tiêu dùng, giá giảm lại tạo cơ hội để nhiều gia đình dễ dàng tiếp cận loại trái cây từng được xem là khá đắt đỏ.

Chị Phạm Thu Hằng, sống tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), cho biết trước đây gia đình chỉ mua bơ 034 vào những dịp đặc biệt vì giá cao. "Hiện giá mềm hơn nên tôi mua thường xuyên để làm sinh tố hoặc ăn cùng sữa chua. Nếu chọn đúng nơi bán uy tín thì chất lượng vẫn rất ngon", chị Hằng chia sẻ.

Dù vậy, người tiêu dùng cũng được khuyến cáo nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tránh mua bơ quá non hoặc đã chín ép bằng hóa chất. Khi chọn bơ, nên ưu tiên quả có cuống còn tươi, vỏ đều màu, cầm chắc tay và để chín tự nhiên nhằm đảm bảo hương vị.

Theo giới kinh doanh, nhu cầu tiêu thụ bơ có thể cải thiện trong thời gian tới nếu thời tiết thuận lợi và các chương trình kích cầu được triển khai. Tuy nhiên, về lâu dài, việc nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu vùng trồng và phát triển các kênh chế biến sâu được xem là giải pháp quan trọng để nâng giá trị cho loại nông sản này, thay vì chỉ phụ thuộc vào tiêu thụ quả tươi như hiện nay.

#bơ 034 #giá bơ #nhà vườn #thị trường trái cây #nông sản #giá trị nông nghiệp

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Mận Pu Nhi đang được bán với giá cao gấp nhiều lần mận phổ thông nhưng vẫn được người tiêu dùng săn đón nhờ hương vị đặc biệt và chất lượng vượt trội.

Nhắc đến mùa hè Tây Bắc, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những vườn mận trĩu quả trải dài trên các sườn đồi ở Sơn La, Lào Cai hay Điện Biên. Tuy nhiên, bên cạnh giống mận hậu quen thuộc, một loại mận đặc sản có tên Pu Nhi đang tạo nên sức hút riêng trên thị trường nhờ giá trị kinh tế cao và hương vị được đánh giá thuộc hàng độc đáo nhất vùng núi phía Bắc.

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Mận Pu Nhi.

Mận Pu Nhi được trồng chủ yếu tại khu vực núi Pu Nhi thuộc huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Đây là vùng có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng đặc trưng với nền nhiệt cao, biên độ nhiệt ngày đêm lớn cùng lớp đất giàu khoáng chất. Chính những yếu tố tự nhiên này được cho là tạo nên chất lượng khác biệt cho loại quả đặc sản địa phương.

Không giống nhiều giống mận phổ biến trên thị trường, mận Pu Nhi có kích thước vừa phải, lớp vỏ tím sẫm phủ lớp phấn trắng tự nhiên. Khi bổ đôi, phần thịt quả có màu đỏ tím bắt mắt, kết cấu chắc và giòn. Điểm nổi bật nhất là vị ngọt đậm xen lẫn vị chua thanh nhẹ, hậu vị thơm kéo dài và hầu như không có cảm giác chát. Nhiều người từng thưởng thức nhận xét loại mận này có độ đậm vị cao hơn mận hậu thông thường, càng ăn càng cảm nhận rõ vị ngọt tự nhiên đặc trưng.

Chính chất lượng vượt trội đã giúp mận Pu Nhi trở thành mặt hàng được săn đón mỗi khi bước vào mùa thu hoạch. Trên thị trường hiện nay, giá bán dao động từ 150.000-200.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm cao hơn đối với những lô hàng tuyển chọn. Mức giá này cao gấp nhiều lần so với mận hậu thông thường vốn chỉ dao động từ 20.000-40.000 đồng/kg trong chính vụ. Ngay cả những loại mận hậu cao cấp, kích cỡ lớn cũng thường chỉ đạt mức 70.000-100.000 đồng/kg.

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Dù giá cao nhưng mận Pu Nhi vẫn được nhiều người săn đón.

Theo các thương lái, nguyên nhân khiến mận Pu Nhi luôn giữ giá cao nằm ở sự khan hiếm. Diện tích canh tác loại mận này khá hạn chế và chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng diện tích trồng mận tại địa phương. Bên cạnh đó, thời gian thu hoạch tương đối ngắn, thường kéo dài khoảng 20 ngày mỗi năm. Sản lượng ít trong khi nhu cầu ngày càng tăng khiến nhiều nhà vườn gần như bán hết sản phẩm ngay từ đầu vụ.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của thương mại điện tử và các kênh bán nông sản trực tuyến, mận Pu Nhi ngày càng được nhiều người tiêu dùng tại Hà Nội, TP HCM và các đô thị lớn biết đến. Không ít cửa hàng đặc sản vùng miền đã đưa loại quả này vào danh mục sản phẩm cao cấp phục vụ khách hàng có nhu cầu trải nghiệm nông sản độc đáo hoặc mua làm quà biếu.

Sự quan tâm ngày càng lớn của thị trường cũng góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho người dân vùng trồng. Nhiều hộ gia đình tại Sông Mã đã chú trọng hơn đến việc chăm sóc cây theo hướng an toàn, cải thiện chất lượng quả và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Nhờ giá bán cao hơn đáng kể so với nhiều loại cây ăn quả khác, mận Pu Nhi đang trở thành nguồn thu nhập quan trọng đối với một số hộ dân địa phương.

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Vị ngọt đậm xen lẫn vị chua thanh nhẹ, hậu vị thơm kéo dài và hầu như không có cảm giác chát là điều khiến mận Pu Nhi trở nên đặc biệt.

Các chuyên gia nông nghiệp nhận định việc phát triển những giống cây bản địa có giá trị cao như mận Pu Nhi không chỉ giúp đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp mà còn tạo động lực cho phát triển kinh tế vùng cao. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, mang bản sắc địa phương và chất lượng đặc trưng, những loại trái cây đặc sản như mận Pu Nhi có nhiều cơ hội mở rộng thị trường.

Không chỉ riêng mận Pu Nhi, thời gian gần đây nhiều nông sản vùng cao như đào đá, lê Tai Nung, táo mèo hay mận máu cũng liên tục gây chú ý nhờ hương vị khác biệt và sản lượng hạn chế. Xu hướng sẵn sàng chi trả cao hơn để trải nghiệm các loại nông sản độc đáo cho thấy thị trường đang mở ra cơ hội lớn cho các sản phẩm đặc sản địa phương nếu được đầu tư bài bản về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu.

Với hương vị riêng biệt, số lượng không nhiều và giá trị kinh tế cao, mận Pu Nhi không chỉ là một loại trái cây đặc sản của Tây Bắc mà còn đang trở thành minh chứng cho tiềm năng phát triển của những sản phẩm nông nghiệp mang dấu ấn vùng miền trên thị trường hiện đại.

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