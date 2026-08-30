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[GALLERY] BMW iX3 L vừa bán tại Trung Quốc đã "cháy hàng" tới cả nghìn đơn

Số hóa - Xe

[GALLERY] BMW iX3 L vừa bán tại Trung Quốc đã "cháy hàng" tới cả nghìn đơn

BMW iX3 thế hệ Neue Klasse nhanh chóng thu hút khách hàng ngay sau khi mở bán, nhưng BMW đang phải đối mặt với tình trạng thiếu xe và chậm bàn giao cho khách.

Nguyễn Chung
Tại Triển lãm Ôtô Thành Đô diễn ra vào ngày 21/8, BMW đã chính thức giới thiệu iX3 L Neue Klasse. Mẫu xe nhanh chóng ghi nhận hàng chục nghìn đơn đặt trước, cho thấy mức độ quan tâm lớn ngay từ thời điểm mở bán. Tuy nhiên, hệ thống đại lý BMW tại Trung Quốc hiện chưa có xe thực tế để trưng bày.
Tại Triển lãm Ôtô Thành Đô diễn ra vào ngày 21/8, BMW đã chính thức giới thiệu iX3 L Neue Klasse. Mẫu xe nhanh chóng ghi nhận hàng chục nghìn đơn đặt trước, cho thấy mức độ quan tâm lớn ngay từ thời điểm mở bán. Tuy nhiên, hệ thống đại lý BMW tại Trung Quốc hiện chưa có xe thực tế để trưng bày.
Một số đại lý cho biết, lượng khách quan tâm vượt dự kiến, với các showroom tại khu vực trọng điểm ghi nhận trung bình khoảng 80 đơn đặt hàng chỉ trong tuần đầu tiên. BMW iX3 L được bán với giá từ 269.900 đến 339.000 nhân dân tệ (trương đương khoảng 1,04 - 1,31 tỷ đồng).
Một số đại lý cho biết, lượng khách quan tâm vượt dự kiến, với các showroom tại khu vực trọng điểm ghi nhận trung bình khoảng 80 đơn đặt hàng chỉ trong tuần đầu tiên. BMW iX3 L được bán với giá từ 269.900 đến 339.000 nhân dân tệ (trương đương khoảng 1,04 - 1,31 tỷ đồng).
Trong thời gian chưa có xe thực tế, nhân viên bán hàng chủ yếu tư vấn dựa trên catalogue và hình ảnh kỹ thuật số. Điều này khiến khách hàng phải quyết định đặt xe mà chưa có cơ hội trực tiếp quan sát và trải nghiệm mẫu SUV điện mới. Theo kế hoạch, những chiếc iX3 L đầu tiên dự kiến được đưa tới các đại lý từ cuối tháng 10. Hơn 500 showroom trên toàn Trung Quốc sẽ lần lượt nhận xe trưng bày.
Trong thời gian chưa có xe thực tế, nhân viên bán hàng chủ yếu tư vấn dựa trên catalogue và hình ảnh kỹ thuật số. Điều này khiến khách hàng phải quyết định đặt xe mà chưa có cơ hội trực tiếp quan sát và trải nghiệm mẫu SUV điện mới. Theo kế hoạch, những chiếc iX3 L đầu tiên dự kiến được đưa tới các đại lý từ cuối tháng 10. Hơn 500 showroom trên toàn Trung Quốc sẽ lần lượt nhận xe trưng bày.
Trái với tốc độ nhận đơn, kế hoạch sản xuất và giao xe của BMW iX3 L lại diễn ra tương đối chậm. Những khách hàng đầu tiên dự kiến nhận xe từ tháng 11, trong khi việc sản xuất và giao xe với quy mô lớn được cho là phải chờ tới năm 2027. Một số khách hàng thậm chí có thể phải chờ đến ngày 31/1/2027 mới hoàn tất xác nhận đơn hàng chính thức.
Trái với tốc độ nhận đơn, kế hoạch sản xuất và giao xe của BMW iX3 L lại diễn ra tương đối chậm. Những khách hàng đầu tiên dự kiến nhận xe từ tháng 11, trong khi việc sản xuất và giao xe với quy mô lớn được cho là phải chờ tới năm 2027. Một số khách hàng thậm chí có thể phải chờ đến ngày 31/1/2027 mới hoàn tất xác nhận đơn hàng chính thức.
Tình trạng này tạo ra thách thức không nhỏ tại Trung Quốc, nơi các mẫu xe mới thường được đưa tới tay khách hàng trong khoảng hai tháng sau khi ra mắt. Khoảng thời gian chờ lên tới 5 tháng có thể khiến một bộ phận khách hàng thay đổi quyết định mua xe. Để hạn chế tình trạng hủy đơn, BMW đã triển khai chương trình tích điểm dành cho khách hàng phải chờ giao xe.
Tình trạng này tạo ra thách thức không nhỏ tại Trung Quốc, nơi các mẫu xe mới thường được đưa tới tay khách hàng trong khoảng hai tháng sau khi ra mắt. Khoảng thời gian chờ lên tới 5 tháng có thể khiến một bộ phận khách hàng thay đổi quyết định mua xe. Để hạn chế tình trạng hủy đơn, BMW đã triển khai chương trình tích điểm dành cho khách hàng phải chờ giao xe.
Theo đó, mỗi ngày giao xe chậm, khách hàng được cộng 100 điểm thành viên BMW. Những người phải chờ tới tháng 1/2027 có thể tích lũy khoảng 16.000 điểm, tương đương giá trị khoảng 4.000 nhân dân tệ (khoảng 15,52 triệu đồng). Theo các nguồn tin, BMW cho biết, tiến độ giao xe chậm có liên quan đến quá trình kiểm định chất lượng.
Theo đó, mỗi ngày giao xe chậm, khách hàng được cộng 100 điểm thành viên BMW. Những người phải chờ tới tháng 1/2027 có thể tích lũy khoảng 16.000 điểm, tương đương giá trị khoảng 4.000 nhân dân tệ (khoảng 15,52 triệu đồng). Theo các nguồn tin, BMW cho biết, tiến độ giao xe chậm có liên quan đến quá trình kiểm định chất lượng.
Một số công nghệ mới trên iX3 L vẫn đang trải qua các bước đánh giá cuối cùng nhằm đảm bảo khả năng vận hành ổn định trước khi xe được bàn giao cho khách hàng. Sức hút của BMW iX3 Neue Klasse không chỉ đến từ thương hiệu mà còn nằm ở nền tảng công nghệ mới được BMW phát triển cho thế hệ xe điện tiếp theo.
Một số công nghệ mới trên iX3 L vẫn đang trải qua các bước đánh giá cuối cùng nhằm đảm bảo khả năng vận hành ổn định trước khi xe được bàn giao cho khách hàng. Sức hút của BMW iX3 Neue Klasse không chỉ đến từ thương hiệu mà còn nằm ở nền tảng công nghệ mới được BMW phát triển cho thế hệ xe điện tiếp theo.
Cung cấp sức mạnh cho BMW iX3 30L là một mô-tơ điện đặt ở cầu sau, tạo công suất 265 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h đạt 6,8 giây. Bản này sở hữu cụm pin LFP dung lượng 77 kWh. Theo tiêu chuẩn CLTC, xe có thể di chuyển tối đa 630 km sau mỗi lần sạc đầy. Phiên bản iX3 40L xDrive được trang bị hai mô-tơ điện kết hợp hệ dẫn động bốn bánh.
Cung cấp sức mạnh cho BMW iX3 30L là một mô-tơ điện đặt ở cầu sau, tạo công suất 265 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h đạt 6,8 giây. Bản này sở hữu cụm pin LFP dung lượng 77 kWh. Theo tiêu chuẩn CLTC, xe có thể di chuyển tối đa 630 km sau mỗi lần sạc đầy. Phiên bản iX3 40L xDrive được trang bị hai mô-tơ điện kết hợp hệ dẫn động bốn bánh.
Tổng công suất đạt 374 mã lực mô-men xoắn 565 Nm và thời gian tăng tốc 0-100 km/h là 5,6 giây. Phiên bản này sở hữu bộ pin NMC 86,9 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 702 km theo CLTC. Cao cấp nhất là bản iX3 50L xDrive với hai mô-tơ điện, công suất 469 mã lực và mô-men xoắn 645 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,9 giây.
Tổng công suất đạt 374 mã lực mô-men xoắn 565 Nm và thời gian tăng tốc 0-100 km/h là 5,6 giây. Phiên bản này sở hữu bộ pin NMC 86,9 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 702 km theo CLTC. Cao cấp nhất là bản iX3 50L xDrive với hai mô-tơ điện, công suất 469 mã lực và mô-men xoắn 645 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,9 giây.
Bộ pin NMC dung lượng 113,4 kWh cung cấp phạm vi hoạt động lên tới 919 km theo chuẩn CLTC. Đây cũng là mức cao nhất trong dải sản phẩm iX3 L tại Trung Quốc. Mẫu SUV điện cũng được tích hợp hệ thống hỗ trợ lái do Momenta phát triển dưới dạng trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản. Đây là một trong những điểm đáng chú ý khi BMW tăng cường các tính năng hỗ trợ lái trên dòng xe dành cho thị trường Trung Quốc.
Bộ pin NMC dung lượng 113,4 kWh cung cấp phạm vi hoạt động lên tới 919 km theo chuẩn CLTC. Đây cũng là mức cao nhất trong dải sản phẩm iX3 L tại Trung Quốc. Mẫu SUV điện cũng được tích hợp hệ thống hỗ trợ lái do Momenta phát triển dưới dạng trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản. Đây là một trong những điểm đáng chú ý khi BMW tăng cường các tính năng hỗ trợ lái trên dòng xe dành cho thị trường Trung Quốc.
Video: Chi tiết SUV điện BMW iX3 2026 mới.
Nguyễn Chung
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