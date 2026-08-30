[GALLERY] BMW iX3 L vừa bán tại Trung Quốc đã "cháy hàng" tới cả nghìn đơn

BMW iX3 thế hệ Neue Klasse nhanh chóng thu hút khách hàng ngay sau khi mở bán, nhưng BMW đang phải đối mặt với tình trạng thiếu xe và chậm bàn giao cho khách.
BMW iX3 thế hệ Neue Klasse nhanh chóng thu hút khách hàng ngay sau khi mở bán, nhưng BMW đang phải đối mặt với tình trạng thiếu xe và chậm bàn giao cho khách.
Sáng 30/8/2026, sự kiện đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” lần thứ hai diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố thu hút hàng nghìn người tham dự.
Mẫu xe Rooftop Editions mới của Mini phát triển dựa trên dòng Cooper S 2 cửa và 4 cửa, sở hữu ngoại thất kết hợp giữa màu xanh và bạc cùng ghế ngồi thể thao.
Sau 4 năm ly hôn doanh nhân người Mỹ Jack Cole, MC Hoàng Oanh dần cân bằng cuộc sống, tập trung cho con trai, sự nghiệp và hiện đã có bạn trai mới.
Mẫu xe SUV Toyota Yaris Cross vừa chính thức nhận được bản nâng cấp 2027 tại thị trường Anh với những thay đổi về thiết kế, trang bị và hệ truyền động.
Hệ thống chiếu sáng trang trí mỹ thuật quanh hồ Hoàn Kiếm được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cây hoa ké là loại mọc dại ven đường nhưng qua những bàn tay của "dân chơi" cây cảnh, chúng được tạo dáng bonsai bán giá vài trăm đến vài triệu đồng/cây.
Ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tình hình giao thông trên địa bàn Hà Nội cơ bản ổn định, các tuyến đường trọng điểm không xảy ra ùn tắc.
Những ngày này, ngay giữa lòng Hà Nội, sắc hoa cẩm tú cầu nở rộ, khoe vẻ đẹp lãng mạn trước thềm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Toyota Land Cruiser Hybrid đang được một số tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết có thể về Việt Nam trong tháng 9/2026, dự kiến bắt đầu bàn giao từ giữa tháng.
Hà Nội khoác lên mình diện mạo mới, rực rỡ cờ Tổ quốc, pano, áp phích, băng rôn trên nhiều tuyến phố hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026).
Mẫu xe SUV Lincoln Corsair vừa ra mắt bản facelift, được trang bị tiêu chuẩn hệ thống hybrid mới công suất 305 mã lực với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.
Hàng nghìn người dân đổ ra đường để về quê nhân dịp được nghỉ Tết Độc Lập khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ ở TP HCM bị ùn tắc.
Mẫu môtô thể thao cỡ nhỏ Yamaha YZF-R2 2026 mới được hãng xe Nhật thiết kế khác biệt hoàn toàn, với điểm chung dễ nhận ra nhất so với "đàn em" R15 là cặp bánh.
Dyson HushJet Mini Cool gây chú ý với trọng lượng 212g, luồng gió 25 m/giây, pin 6 giờ và thiết kế có thể cầm tay, đeo hoặc đặt bàn.
Chiếc SUV Lạc Hồng 900 LX đầu tiên đã đến tay khách hàng ở Buôn Ma Thuột, phiên bản tiêu chuẩn có giá khoảng 5 tỷ còn bản chống đạn có giá gần 40 tỷ đồng.
Từng ghi dấu ấn với vẻ đẹp nữ tính, quyến rũ, Angela Phương Trinh hiện khiến nhiều người bất ngờ bởi phong cách cá tính, mái tóc ngắn cùng vóc dáng khỏe khoắn.
Mitsubishi Triton Savana Sertões sở hữu tấm ốp gầm, giá nóc và bộ dụng cụ cứu hộ chính hãng, nhằm tôn vinh tinh thần của một cuộc đua rally-raid khắc nghiệt.
Tương lai, công nghệ cửa nóc năng lượng mặt trời trên EHS7 sẽ cung cấp phạm vi di chuyển thuần điện tới 80km mỗi ngày cho các mẫu xe điện của Hongqi.
Toyota Land Cruiser 300 sắp có bản nâng cấp giữa vòng đời sau khoảng 5 năm. Theo truyền thông Nhật Bản, bản facelift có thể trình làng ngay trong tháng 9/2026.
Honda City Hatchback HRC Concept xuất hiện tại Bangkok Auto Salon 2026, hé lộ hướng phát triển mới của các gói nâng cấp chính hàng Honda dưới thương hiệu HRC.