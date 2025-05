Bình Phước: Liên danh nhà thầu "đánh bại" Sơn Hải năng lực khủng cỡ nào?

Loạt nhà thầu "dừng chân" tại bước đánh giá kỹ thuật

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 22/5, ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước (Ban Bình Phước) đã ký Quyết định KQ2500057961_2505221605 công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) gói thầu Xây dựng đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước cho Liên danh Cao tốc HCM-TDM-CT (Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn; Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng NTV Thành Phát) trúng thầu với giá sau nhiều lần hiệu chỉnh là 845,486 tỷ đồng, thực hiện 480 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

Quyết định KQ2500057961_2505221605 công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) gói thầu Xây dựng đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước cho Liên danh Cao tốc HCM-TDM-CT. Nguồn MSC

Tại gói thầu này hàng loạt nhà thầu như: Công ty CP tập đoàn Cienco4; Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải; Liên danh Cao tốc Bình Phước ; Liên danh cao tốc IB2500057961 cùng trượt thầu do E-HSDT (bao gồm cả tài liệu làm rõ) của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thuộc tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của E-HSMT (chi tiết theo báo cáo đánh giá E-HSDT).

Gói thầu thuộc dự án Xây dựng đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định 1931/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 với tổng mức đầu tư 1.474 tỷ đồng. UBND tỉnh giao Ban Bình Phước đại diện chủ đầu tư và lựa chọn nhà nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi; phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; nguồn vốn thực hiện được trích từ Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương

Dự án có 3 lần thay đổi KHLCNT. Tại KHLCNT số 233/QĐ-UBND được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt ngày 11/2/2025, dự án có 17 gói thầu trong đó có gói Xây dựng đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước được phê duyệt với giá 840,033 tỷ đồng.

Ban Bình phước phê duyệt E- HSMT tại Quyết định E2500057961_2502242347 ngày 24/2, đăng tải lên Hệ thống cùng ngày. Thời gian nhận E_HSDT từ 24/2 đến 15/3. Tới ngày 5/3, chủ đầu tư đã gia hạn lại gói thầu từ 5/3 đến 16/3 với lý do sửa đổi E-HSMT theo Quyết định E2500057961_2503061019.

Gói thầu có giá dự toán 880,718 tỷ đồng, hoàn thành mở thầu ngày 17/3 với 5 nhà thầu cạnh tranh gồm: Công ty TNHH tập đoàn Sơn Hải dự thầu với giá 801,182 tỷ đồng sau đó điều chỉnh giảm 8,6% còn 732,280 tỷ đồng; Công ty CP tập đoàn Cienco4 dự thầu với giá 800,693 tỷ đồng; Liên danh cao tốc IB2500057961 dự thầu với giá 854,658 tỷ đồng sau đó điều chỉnh giảm 5,92% còn 804,062 tỷ đồng; Liên danh cao tốc Bình Phước dự thầu với giá 836,099 tỷ đồng; Liên danh Cao tốc HCM-TDM-CT dự thầu với giá 912,058 tỷ đồng sau điều chỉnh giảm 5% còn 866,455 tỷ đồng.

Theo Báo cáo đánh giá số 15/BC-TCG ngày 6/5 của Công ty CPTV Văn Phú và Tổ chuyên gia đấu thầu. 05 nhà thầu nêu trên đều đạt tại bước đánh giá tính hợp lệ E-HSDT và bước đánh giá về năng lực kinh nghiệm. Tại bước đánh giá về kỹ thuật các nhà thầu Công ty CP tập đoàn Cienco4; Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải; Liên danh Cao tốc Bình Phước; Liên danh cao tốc IB2500057961 đều không đạt.

Trong tờ trình số 73/TTr-VP ngày 21/5 của Công ty CPTV Văn Phú gửi Ban Bình Phước nêu rõ lý do các nhà thầu bị trượt và thông tin nhà thầu trúng là Liên danh của Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn và Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng NTV Thành Phát dự thầu với giá 912,058 tỷ đồng; giá dự thầu sau hiệu chỉnh 866,455 tỷ đồng và giá đề nghị trúng thầu 845,486 tỷ đồng. Đây cũng là nhà thầu bỏ giá cao nhất trong các nhà thầu tham dự.

Được biết dự án Xây dựng đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới đường cao tốc theo quy hoạch đã được phê duyệt, cùng với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) sẽ hình thành các trục giao thông kết nối vùng Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, tạo ra trục giao thông quan trọng làm tiền đề phát triển các khu hạ tầng dọc theo tuyến đường, nâng cao khả năng kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển, chi phí vận tải và đảm bảo an toàn giao thông.

Với tổng chiều dài khoảng 6,6km có điểm đầu giáp ranh hai tỉnh Bình Dương - Bình Phước (đấu nối vào cuối dự án cao tốc của tỉnh Bình Dương km52+159 và điểm cuối giao với QL14 tại km993+600 thuộc địa bàn thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước...

Năng lực nhà thầu

Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn có địa chỉ tại Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Thành lập năm 1996 với loại hình công ty TNHH MTV. Lĩnh vực kinh doanh chính là Hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn. Người đại diện pháp luật Nguyễn Hữu Ngọc.

Nhà thầu được chuyển đổi từ Tổng công ty xây dựng Trường Sơn số ĐKKD 110736 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 11/5/1996; vốn điều lệ 125,71 tỷ đồng (tên cũ: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn). Được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu tháng 7/2014 đến nay đã tham gia và trúng 642/680 gói thầu, trượt 32 gói, 5 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh hơn 128.133,4 tỷ đồng (có 33.614,115 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 11.099,391 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 117.034,008 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Hiện nhà thầu đang chờ kết quả Gói thầu XL-01: Thi công xây dựng và bảo đảm giao thông đường thủy thuộc dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Đồng Tháp/QK9 (giai đoạn 2021-2025). Gói thầu có giá hơn 97,872 tỷ đồng, duy nhất Tổng công ty xây dựng Trường Sơn dự thầu với giá 97,751 tỷ đồng (theo Biên bản mở thầu ngày 27/5/2025 của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (chủ đầu tư) và Công ty TNHH MTV Toàn Tiến Phát Kiên Giang (bên mời thầu).

Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng NTV Thành Phát có địa chỉ tại phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Thành lập năm 2010 với loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên; lĩnh vực kinh doanh chính là xây lắp; người đại diện pháp luật là ông Hà Ngọc Ninh. Nhà thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu tháng 11/2016 đến nay đã tham gia và trúng 17/30 gói, trượt 11 gói, 2 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh hơn 1.590,863 tỷ đồng (có hơn 502,802 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu. Trong đó với vai trò độc lập hơn 30,123 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 1.560,739 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh)...

Hiện nhà thầu đang chờ Gói thầu số 16: Thi công cải tạo, nâng cấp, cung cấp lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá hơn 47,873 tỷ đồng với 2 nhà thầu cạnh tranh, trong đó Liên danh thi công xây dựng Việt Hàn (do công ty CP đầu tư xây lắp Hà Thành làm địa diện) dự thầu với giá 47,229 tỷ đồng; Liên danh thi công TT Việt Hàn (do Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng NTV Thành Phát làm địa diện) dự thầu với giá 47,860 tỷ đồng...