Thế giới

Biểu tình bạo lực ở Nepal, hàng trăm người thương vong

Bộ trưởng Nội vụ Nepal Ramesh Lekhak đã nộp đơn từ chức sau khi các cuộc biểu tình bạo lực ở Kathmandu khiến hàng trăm người thương vong.

An An (Theo NDTV)

>>> Mời độc giả xem video về cuộc biểu tình ở Nepal

Nguồn video: ANI/X

Theo NDTV ngày 8/9, Bộ Y tế Nepal cho biết 19 người biểu tình đã thiệt mạng và 347 người khác bị thương trong các cuộc biểu tình và đụng độ chết người ở Kathmandu.

Hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình chống tham nhũng và phản đối việc chính quyền của Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli đưa ra lệnh cấm đối với 26 nền tảng mạng xã hội, trong đó có Facebook, YouTube và X. Cuộc biểu tình trở nên bạo lực ở Kathmandu, một số người quá khích đập phá cổng tòa nhà Quốc hội.

ne1.png
Cảnh sát được triển khai để trấn áp đám đông người biểu tình. Ảnh: NDTV.

Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay, vòi rồng và đạn cao su đáp trả sau khi người biểu tình ném cành cây, chai nước vào họ và hô vang khẩu hiệu chống Chính phủ.

Được biết, Bộ trưởng Nội vụ Nepal Ramesh Lekhak đã nộp đơn từ chức. Nhiều người biểu tình thậm chí đang yêu cầu Thủ tướng KP Sharma Oli từ chức.

ne2.png
Hàng trăm người thương vong trong cuộc biểu tình ở Nepal. Ảnh: NDTV.

Trong bối cảnh các cuộc đụng độ bạo lực đang diễn ra liên quan đến lệnh cấm mạng xã hội của Chính phủ Nepal, tất cả trường học ở Kathmandu sẽ tạm đóng cửa vào ngày 9/9.

Chính phủ Nepal trước đó tuyên bố sẽ chặn hầu hết nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, X và YouTube,...vì các công ty này không tuân thủ việc đăng ký với chính quyền.

Khi cuộc biểu tình ngày càng leo thang, nhiều nguồn tin cho biết Chính phủ Nepal có thể sẽ dỡ bỏ lệnh cấm này.

